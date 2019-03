K nočnímu požáru bývalé fary na Lounsku vyjelo osm hasičských jednotek

„Hořela střecha a půda. Zasahovali jsme zevnitř budovy a z výškové techniky. Střecha hořela pod plechovou krytinou, bylo nutné ji rozebrat,“ popsal mluvčí hasičů Lukáš Marvan s tím, že uvnitř nikdo nebyl. Dům je neobydlený.

Osm jednotek zasahovalo zhruba od druhé hodiny ráno. Oheň se podařilo zcela zlikvidovat před desátou hodinou dopoledne. Z domu hasiči vynesli hodnotné věci, například elektroniku.

„K vyšetření vzniku požáru byl povolán Technický ústav požární ochrany,“ doplnil Marvan.

Na místo vyjeli také kriminalisté se speciálně vycvičeným psem, který dokáže odhalit látky, jež mohou způsobit požár.

„Okolnostmi požáru se budeme nadále zabývat,“ uvedla lounská policejní mluvčí Irena Pilařová. Možnou příčinu nekomentovala s tím, že by se jednalo o pouhé spekulace.

Podle informací MF DNES požár způsobil zkrat na elektroinstalaci.

Ředitel výchovného ústavu Mojmír Šebek se k události nevyjádřil a odkázal na zřizovatele, což je ministerstvo školství.

Ani to však nebylo příliš sdílné. „Ministerstvo je o záležitosti informováno, bližší informace lze ale podávat až po ukončení policejního vyšetřování,“ sdělila mluvčí resortu Aneta Lednová.

Přesná výše škody v tuto chvíli zatím není známa. Odhaduje se na několik milionů korun.

„Je to bohužel škoda na majetku, což je mi líto, protože ústav se o svůj majetek hezky stará. Ale hlavní je, že se nikomu nic nestalo,“ okomentoval Radek Reindl, starosta Podbořan, pod které Buškovice spadají.

Podle informací na webových stránkách jsou ve výchovném ústavu chlapci ve věku od 15 do 18 let, případně do 19 let, na základě předběžného opatření, nařízené ústavní nebo uložené ochranné výchovy. Má kapacitu čtyřicet míst. Zařízení disponuje několika budovami.