Město Most chce znovu zpoplatnit odvoz odpadů, avšak jen pro neplatiče

Vize radních však neschvaluje opoziční zastupitel Jiří Kraus (Piráti a Zelení), podle nějž by plánovaná vyhláška cílila hlavně na Romy.

„Je potřeba najít jiný systém. A aby platili jen ti, co již teď neplatí a už teď městu dluží, tak to je zbytečné. Vyvolá to jen další problémy,“ říká Kraus.

„Město Most je považované za levné město a my to dosavadním přístupem ještě prohlubujeme. To by se mělo změnit,“ uvedl zastánce zavedení nového poplatku radní Jiří Nedvěd (ProMOST).

Město eviduje kolem 3 600 dlužníků a sazba poplatku by se měla pohybovat lehce nad 800 korunami za rok. Příjem by tak nepřekročil ani tři miliony korun a po odečtení všech nákladů by v městské pokladně zůstalo necelých šest set tisíc korun.

Za loňský rok šlo přitom z městského rozpočtu na svoz odpadu více než 51 milionů korun.

Vyhláška by dala městu do rukou další nástroj pro boj s neplatiči

Vedení Mostu se při přípravě obnovení poplatku inspirovalo v jiných městech, například v Litoměřicích, kde mají fungující vyhlášku v podobném znění již několik let.

„Vše je ve fázi diskuse. Je potřeba spočítat všechna pro a proti, aby se zvážila i ekonomická výhodnost. I z mého pohledu zatím není efektivní a nějak významná. Je potřeba citlivě vyhodnotit veškeré aspekty,“ doplnil mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST) s tím, že vyhláška by však dala městu do rukou další nástroj pro boj s neplatiči.

Podle dalších zastupitelů je nutné zhodnotit všechny právní důsledky takové vyhlášky. Města, která zvýhodňovala určitou skupinu lidí, dostávala v minulosti pokuty.

Letos na jaře například nedaleká Bílina, která nabídla svým obyvatelům bez dluhů za odpady levnější vstup na koupaliště. O vyhlášce tak budou radní i nadále jednat. Její případnou platnost a uvedení do praxe pak musí schválit zastupitelé.