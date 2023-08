Muzeum si přivezlo cennou lokomotivu, rezavý unikát zvedaly dva autojeřáby

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Všechno začalo vyvezením na speciální kolej velkobřezenského nádraží. Pak dva autojeřáby zvedly parní lokomotivu s označením A 920 na transportní soupravu pro nadměrné náklady. Následně se vydala přes centrum krajského města do depozitáře.

Jak upozorňují muzejníci, není to jen tak ledajaká parní lokomotiva. „Říká se jí bezohňová nebo akumulační a byla určená do výbušných a potravinářských podniků, protože na rozdíl od těch běžných nevypouští nebezpečné jiskry ani špinavý kouř. Tankuje páru jako auta benzin,“ vysvětlil kurátor technických sbírek ústeckého muzea Martin Krsek.

Bezohňové parní lokomotivy provozovala Setuza ještě v roce 2014 jako poslední podnik v Čechách.

Poutavá historie dvanáctitunového stroje se začala psát v roce 1929. Německá strojírenská firma Orenstein a Koppel ho vyrobila pro srbské ministerstvo války a zpočátku sloužil ve státní muniční továrně. Za druhé světové války se lokomotiva dostala do Ústí nad Labem, konkrétně na vlečky Schichtových závodů, které prosluly výrobou mýdla s jelenem, tuku Ceres nebo kosmetiky Elida.

„Zatím nevíme, zda to byla německá válečná kořist, anebo její převoz do Ústí souvisel s faktem, že Schicht měl i v Srbsku svou továrnu,“ dodává Krsek.

V Ústí nad Labem sloužila lokomotiva až do roku 1986, kdy byla poškozena při nehodě. Do roku 1993 pak byla odstavená, následně ji zachránil spolek Zubrnická museální železnice a převezl ji do svého depa historických vozů ve Velkém Březně.

Stála 60 tisíc

Podle člena spolku Karla Kobíka však lokomotiva nikdy nezapadala do jeho zaměření – je orientovaný na provoz zubrnické lokálky. „Nechtěli jsme ale tehdy dopustit její zánik. Ve sbírce ústeckého muzea bude mít rozhodně větší smysl,“ poznamenává.

Muzeum stroj koupilo za 60 tisíc korun. V budoucnu by měl být vystaven. „Je to další ze zásadních exponátů pro připravovanou průmyslovou expozici věnovanou evropsky významné firmě Schicht,“ popisuje ředitel muzea Václav Houfek.

Stav lokomotivy zásadně poznamenala desetiletí strávená pod širým nebem, nyní na něj čeká suché místo v depozitáři. Tam se nachází i další artefakty ze Schichtových závodů, například vodíkové kompresory ze ztužovny z počátku 20. století.