Seniorská obálka může zachránit život. Zdravotníkům „řekne“ vše nutné k péči

„Informace uvedené v seniorské obálce mohou ušetřit záchranářům čas, když jde o život pacienta,“ uvedla Renáta Jurková, vedoucí litoměřického odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Při záchraně lidského života rozhoduje každá sekunda. Drahocenný čas však lékaři často ztrácejí komplikovaným zjišťováním anamnézy u starších pacientů, kteří při kolapsu nejsou schopni rychle sdělit, jaké užívají léky ani kontakty na blízké osoby.

Pomoci může jednoduchý tiskopis, do kterého jeho vlastník vyplní údaje o svém věku, zdravotním stavu, alergiích nebo lécích, které užívá a jejich dávkování. Popřípadě kontakty na blízké osoby nebo na ošetřujícího lékaře.

Vyplněný formulář se vloží do speciální obálky označené mezinárodní zkratkou I.C.E. (z anglických slov In Case of Emergency, což znamená „použít v případě nouze“).

Obálku pak senioři umístí na dobře viditelné místo, například na vnitřní stranu dveří od bytu nebo na lednici, aby ji lékaři okamžitě našli. Jako v Ústeckém kraji seniorskou obálku zavedly Litoměřice.

K vyzvednutí bude od pátku 1. února

Seniorskou obálku s tiskopisem a všemi potřebnými údaji si mohou starší lidé nebo jejich blízcí vyzvednout od 1. února v bezbariérové kanceláři radnice na litoměřickém Mírovém náměstí.

„Kancelář bude označena symbolem seniorské obálky a sociální pracovnice pro seniory a zdravotně handicapované občany lidem zároveň poradí s vyplněním I. C. E. karty,“ vysvětlila referentka komunikace Andrea Pěkná.

Obálku mohou obdržet samostatně žijící senioři, páry nebo rodinný příslušník po předložení průkazu totožnosti žadatele.

Starším lidem, kteří si sami pro seniorskou obálku nemohou dojít, ji sociální pracovník městského úřadu přinese osobně. Stačí, aby nahlásili své jméno a adresu. „Tento postup je nastaven kvůli zajištění ochrany a bezpečnosti seniorů,“ poznamenala Pěkná.

Podle Jurkové má obálka význam zejména u lidí, kteří žijí sami. „Služba postrádá smysl pro klienty domovů pro seniory, protože personál zařízení má potřebné informace k dispozici,“ přiblížila Jurková.

Seniorskou obálku s I. C. E. kartou používají od roku 2018 například v Jihomoravském nebo Jihočeském kraji. Další regiony a města se postupně připojují.