Rybník zcela zmizel v zeleni, Litoměřice chtějí jeho obnovou pomoci přírodě

„Zatím revitalizaci jen připravujeme, ani termín ještě není stanoven. Vše záleží na dotaci. Jestli ji dostaneme, budeme stavět, v opačném případě nikoli,“ říká Pavel Gryndler, vedoucí litoměřického odboru životního prostředí.

Místní zastupitelé proto hledají různé způsoby, jak se k dotaci dostat. Nedávno dokonce schválili alternativní možnost podání žádosti. „Jde o záložní variantu. Pokud bychom neuspěli s již podanou žádostí do Operačního programu Životní prostředí, kde výsledek ještě neznáme, budeme mít možnost zkusit štěstí v rámci výzvy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,“ vysvětluje Tereza Vejlupková, projektová manažerka litoměřického odboru územního rozvoje.

Celkové náklady na revitalizaci mají být podle zpracované studie 5,2 milionu korun. Město žádá o maximální možnou podporu, která může pokrýt až 85 procent celkových nákladů.

„Rybník po revitalizaci zadrží více vody v krajině. Dojde k obnovení vodní nádrže se stálou vodní hladinou a k vytvoření vhodných podmínek pro stabilizaci populací obojživelníků a plazů a také k obnově vegetace,“ popisuje Gryndler s tím, že navržená obnova vodní nádrže zahrnuje v první fázi opravu přítokového a odtokového zařízení, v druhé pak odbahnění.

Pokratický rybník napájí voda z Pokratického potoka, který pramení na okraji Českého středohoří v nadmořské výšce přes 580 metrů na jižním úpatí Dlouhého vrchu nedaleko obce Lbín. Před Litoměřicemi potok protéká chráněným územím Bílé stráně, kde podél jeho toku vede turisticky značená cesta, která je hojně navštěvována výletníky.

Z Pokratického rybníka voda vytéká zpět do Pokratického potoka, který se ve městě dostává do zděného koryta vystavěného ve 30. letech 20. století. Za pokratickými závorami potok vtéká do tunelu a nedaleko Střeleckého ostrova se vlévá do řeky Labe.