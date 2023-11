Tohle je o zdraví. Lidé se bojí na lávku přes Labe, má shnilá prkna a díry

„Tohle je o zdraví. Podívejte na tu díru. Jestli do ní někomu sklouzne noha, může si ji úplně v klidu zlomit,“ říká starší dáma, když přechází po lávce na železničním mostě v Ústí nad Labem. V poslední době se totiž stará prkna dřevěné lávky začínají čím dál více rozpadat.

„Za deště to tady klouže, bojím se, aby mi noha do té díry nesklouzla,“ lamentuje paní Marie, která přes most chodí denně. „Budu muset chodit jenom po straně k mostu,“ dodává.

Polovina prken na lávce směrem na střekovskou stranu už je vyměněna. Kdy se opraví zbytek, se zatím neví. „Dle sdělení odboru dopravy a majetku se v současné době připravuje výběrové řízení,“ uvedla na dotaz MF DNES, kdy začne oprava druhé části lávky a výměna uhnilých starých prken, Romana Macová, tisková mluvčí magistrátu Ústí nad Labem.

Lávku pro pěší na železničním mostě má totiž na starosti město. „Železniční most mezi stanicemi Ústí nad Labem-Střekov a Ústí nad Labem-západ patří Správě železnic, ale lávka na mostě je ve správě města. Můžeme to přirovnat k železničnímu mostu v Praze na Výtoni, kde most je náš, ale lávka je pod správou technické správy komunikací hlavního města Prahy,“ vysvětluje Jan Nevola, tiskový mluvčí Správy železnic.

Jak bude ústecký magistrát řešit uhnilá prkna a díry v lávce, mluvčí města neuvedla. Lidé se obávají, že by se jim na lávce mohlo něco stát. „Co když se sklouznu do díry, nebo si tu zlomím nohu? Kdo mi to nahradí?“ táže se paní Marie.

V takovém případě by problémy mělo právě město, která má bezpečnost lávky na starosti.

Ústí nad Labem už před rokem opravilo schodiště na lávku s mezipodestou na levém břehu Labe pod Větruší. Nyní je zde bezpečný průchod po podestě z tahokovu, tedy z kovové mřížoviny. Rekonstrukce vyšla na čtyři miliony korun.

Železniční most, který spojuje ústeckou městskou část Střekov na pravém břehu řeky Labe s centrem města na levém břehu, je jedním ze tří mostů přes tuto řeku v Ústí nad Labem.

Dříve vedl přes Labe silniční a železniční most vystavěný v letech 1871–1872. Byl dvoupatrový, v horním patře vedla železnice a v dolním silnice a cesta pro pěší. Při náletu v roce 1945 však byla konstrukce poškozena a roku 1958 byl most odstraněn. V polovině 50. let byl vedle původního mostu postaven ten současný. Na ocelové, 191 metrů dlouhé konstrukci je kromě železnice také lávka pro pěší.

Původně byly lávky na obou stranách mostu, při povodních v roce 2002 však byly v rámci preventivních opatření před kulminací hladiny odstraněny jak ochranné sítě, tak i zábradlí u obou lávek. Ta na severní straně byla po povodních obnovena, na jižní straně byla demontována.