Mám ho rád, ale odvolání bylo nutné, říká šéf nemocnic o zadrženém řediteli

Víte, po čem přesně detektivové pátrali? Co odnesli?

Ty informace mám, ale nemůžu je sdělit.

Jaká je aktuální situace v Krajské zdravotní?

Už na pondělní odpoledne jsme svolali mimořádné jednání představenstva, kde jsme řešili současnou krizovou situaci. Bylo jasné, že musíme personálně stabilizovat chod společnosti. Sáhli jsme, protože nám ani nic jiného nezbývalo, k odvolání generálního ředitele Petra Malého a funkcí ředitelky jsme zmocnili Taťánu Soharovou. Známe ji z předchozího výběrového řízení, kdy jsme vybírali ředitele ústecké Masarykovy nemocnice. Tehdy nejen na mě, ale i na ostatní členy představenstva, udělala dobrý dojem.

Znamená to tedy, že Krajská zdravotní není po odvolání Petra Malého bez ředitele?

Ano, Taťána Soharová je zmocněna výkonem funkce do řádného výběrového řízení. O tom, kdy nové výběrové řízení proběhne, ještě nemáme v tuto chvíli jasno. Důležité pro nás také je, že paní Soharová není spjata s minulým vedením. Představenstvo se na zmocnění jednohlasně shodlo.

Krajská zdravotní Společnost Krajská zdravotní spravuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji. Pondělní zásah NCOZ v budově jejího ředitelství se odehrál kvůli podezření z korupce při nákupu zdravotnického materiálu. Zatčen byl ředitel Krajské zdravotní Petr Malý a jeho náměstek Pavel Voral. Detektivové zasahovali na více místech v České republice a zadrželi celkem deset lidí.

Proč představenstvo odvolalo ředitele KZ Petra Malého? Nevěříte v jeho nevinu? Policie uvedla, že prošetřuje úplatky - „desátky“, za nákup zdravotní techniky.

Komentovat detaily té kauzy nemůžu, jsem vázán mlčenlivostí. Indicie, které nám byly poskytnuty a které z pochopitelných důvodů nemůžu uvést nebo je rozvádět, byly takové, že nám nic jiného nezbývalo. Musíme jednat s péčí řádného hospodáře a Krajskou zdravotní chránit. Samozřejmě to, co jsme se dozvěděli a o čem nemůžu mluvit, nejsou jednoduché věci. Petra Malého jsem za ty tři roky, co byl ředitelem, poznal a mám ho lidsky rád. Doufám, že se podezření nepotvrdí. Byť je to pořád ve fázi, kdy vývoj může být jakýkoliv. Může se to obrátit ve vztahu k jeho osobě příznivým, nebo nepříznivým směrem.

Jednali jste už s vedením Ústeckého kraje, který je zřizovatelem Krajské zdravotní? V pondělí nikdo z vedení kraje, tedy vlastníka, neměl žádné informace…

Jednali jsme jak s panem hejtmanem, tak s krajským radním pro oblast zdravotnictví. Pro všechny to bylo velké překvapení. Nikdo z nás neměl žádné indicie nebo podezření, v opačném případě bychom konali dřív a nenechali bychom tu věc dojít tak daleko. Pro mě osobně to bylo velmi frustrující překvapení.

Znamená současná situace nějaká omezení pro pacienty?

Pacientů se to naštěstí nijak nedotklo a teď už ani nedotkne. Omezení se týkala pouze administrativních procesů v budově ředitelství. Poskytování zdravotní péče fungovalo bez problémů a nijak omezeno nemuselo být.