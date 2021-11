Nemocnice v Ústeckém kraji zoufale shánějí lékaře, nabízejí až půl milionu

Krajská zdravotní (KZ), která je stoprocentní akciovkou kraje a spravuje na jeho území sedm nemocnic – v Ústí, Děčíně, Teplicích, Mostě, Chomutově, Rumburku a od letošního roku také v Litoměřicích, shání i všeobecné a dětské sestry nebo radiologické asistenty.

„V současné době chybí v nemocnicích Krajské zdravotní dvě stovky sester a stovka lékařů,“ uvedla mluvčí KZ Jana Mrákotová.

Například nemocnice v Teplicích urgentně shání chirurga, pediatra a radiologa, nemocnice v Děčíně zase internistu, neurologa, lékaře na chirurgii a také na radiologii. Vůbec nejpoptávanější jsou zmínění internisté.

„Snažíme se lékaře a zdravotníky motivovat jednak zajímavým platovým ohodnocením, ale také například tím, že jim chceme poskytnout součinnost při zajištění bydlení, “ dodává Mrákotová.

Náborový příspěvek se liší podle nemocnic a oddělení, podle toho, jak zoufalá je kde personální situace.

Zmíněných půl milionu KZ neinzeruje, záleží na jednání konkrétního lékaře s vedením, ale v odborném tisku se například objevila pobídka 400 tisíc korun pro nedostatkové radiology. Platí pro podepsání plného úvazku do nemocnice v Teplicích, kde je u rentgenů, CT a rezonance mizerná situace po odchodu řady lékařů. Popisy stavu pacientů tam zajišťují i lékaři ze vzdálených nemocnic přes počítač.

V Rumburku je potřeba dvacet lékařů

Mimořádně špatná je také situace kolem zdravotnického personálu v Lužické nemocnici v Rumburku, která zajišťuje péči pro více než padesát pět tisíc obyvatel Šluknovského výběžku a pod křídla Krajské zdravotní přišla teprve v červnu letošního roku. Tam chybějí lékaři na interně, chirurgii, pediatrii či rehabilitaci a také na radiologii.

K naplnění optimálního počtu lékařů jich v Rumburku chybí zhruba dvacítka. „Řada těch stávajících je blízko důchodovému věku a musíme počítat také s odchodem na mateřskou dovolenou některých kolegyň,“ konstatuje ředitel zdravotní péče rumburské nemocnice Michal Tichý.

Z nemocnice také odchází primář chirurgického oddělení, ale vrátit by se měli chirurgové, kteří odešli do nemocnice v České Lípě v době, kdy byla budoucnost rumburské nemocnice nejistá. Aby nedošlo k omezení péče, potřebuje nemocnice do prosince sehnat lékaře pro internu, chirurgii a také radiologii.

I přes snahu o personální stabilizaci v rumburské nemocnici se starostové ze Šluknovského výběžku obávají, aby rozsah poskytované péče zůstal zachován.

„Omezení péče určitě nehrozí. V případě potřeby pomohou lékaři z Ústí a pokud by nastala kritická situace, budeme svážet pacienty do Děčína,“ uvedl Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Pomoci by mohly i přístroje

Pomoci získat nové odborníky by mohl i plánovaný nákup nového přístrojového vybavení za 150 milionů korun z dotačního programu React. Bývá pravidlem, že mladí lékaři například v Praze nebo ve středních Čechách se ke špičkovým přístrojům nedostanou tak snadno jako v krajských nemocnicích.

„Za zmínku určitě stojí nové CT, pokročilé skiaskopické a skiagrafické zařízení, několik ultrazvuků a komplexní vybavení tří operačních sálů,“ vypočítává Tichý.

Dojde i na dostavbu a modernizaci samotného areálu nemocnice. „První stavební investice začíná na 400 milionech korun, postupně bude proinvestováno 700 milionů,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO).

Nedostatek lékařů a také covidová situace v loňském roce jsou důvodem výrazného prodloužení čekacích dob na operační zákroky. Nejvíce byla zasažena ortopedie a zejména pak implantace endoprotéz velkých kloubů.

„Pacienti, kteří napříč republikou čekali na operační výkon v době do jednoho roku, teď čekají až dvakrát déle,“ uvedl třeba přednosta ortopedické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice Tomáš Novotný. Výjimkou ale není prodloužení čekací doby až na několik let.

„Vždy se snažíme ošetřit zejména pacienty, u kterých další terapie nesnese odklad,“ doplňuje Novotný s tím, že sekretariát kliniky vyřídí denně několik desítek telefonátů pacientů, kteří chtějí urychlit řešení svých zdravotních problémů.