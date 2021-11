Nemocnice v Ústeckém kraji postupně omezují péči, Masarykova se zatím drží

„Masarykova nemocnice na příští týden neplánuje žádné omezení elektivní péče, a pokud tuto péči omezujeme, je to kvůli pracovní neschopnosti personálu. Nikoli z důvodu péče o covidové pacienty, jakkoli je situace v naší nemocnici náročná,“ uvedl Josef Škola, krajský koordinátor intenzivní péče a primář kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.

Protože nápor na lékaře a sestry roste, nemocnice si již začínají předávat covidové pacienty. „Řídíme kapacitu tak, aby nemocnice byly zatížené rovnoměrně,“ přiblížil situaci Škola.

„Máme omezené kapacity na JIP. V momentě, kdy se blíží JIP k vyčerpání kapacity a zmizela by rezerva pro pacienty bez diagnózy covid, překládáme nemocné většinou do ústecké nemocnice nebo dalších v rámci v Krajské zdravotní,“ podotkl například Jindřich Zetek, ředitel žatecké nemocnice.

Zatím nebylo nutné, aby severočeská covidová oddělení vypomáhala jiným krajům.

„Pakliže by požadavky byly, zvážili bychom, do jaké míry je možné vyhovět. Je ale třeba říci, že JIP jsou v tuto chvíli téměř plné. To zejména proto, že na nich leží i necovidoví pacienti. Náš manévrovací prostor je v tuto chvíli velice limitovaný a pokládáme za úspěch, že máme kapacity pro pacienty z kraje,“ upozornil Škola.

Situace v kraji Pacientů s onemocněním covid-19 v nemocnicích v Ústeckém kraji přibývá. Ve středu bylo hospitalizováno 315 nakažených, stav 32 z nich vyžadoval pobyt na JIP, 25 na umělé plicní ventilaci a jednoho na mimotělním oběhu. Ve středu minulý týden bylo v nemocnicích 250 nakažených pacientů, 30 bylo na JIP. V Ústeckém kraji přibylo v úterý 1602 nových případů covidu, což je nejvyšší číslo od začátku epidemie. Například v okrese Litoměřice to bylo 342 případů. Číslo skokově narostlo na Děčínsku (za úterý 240).

Stejně jako na jaře na pomoc pěti nemocnicím v kraji už také dorazili první z celkem 20 vojáků. Kraj jich ale žádal skoro trojnásobek.

Od úterý jich pět nastoupilo do teplické nemocnice, tři do mostecké, dva do děčínské a tři do žatecké. Ve středu dopoledne přijeli další čtyři do ústecké Masarykovy nemocnice a v pondělí tři vyjedou na pomoc Chomutovu.

„Jejich pomoc opět velmi vítáme, nastupují do intenzivních provozů,“ sdělila mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová.

V ústecké nemocnici vojáci posílili infekční oddělení primáře Pavla Dlouhého, kde už na jaře byli. Zůstat zatím mají do 7. prosince.

„Vnášejí do práce klid a sílu, i pro personál je příjemné, že tady jsou. Jsou velmi pracovití a ochotní, protože zde bydlí a nemají co dělat ve volném čase. Berou si tak řadu směn navíc. Na jaře třeba trávili volný čas na příjmu. Máme s nimi ty nejlepší zkušenosti,“ řekl primář Dlouhý.

V žatecké nemocnici, kde je nyní hospitalizováno 29 pacientů s onemocněním covid-19, dělají vojáci zjednodušeně řečeno sanitáře. „Nejsou to zdravotníci,“ popsal ředitel Jindřich Zetek.