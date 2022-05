Soud musí znovu vyhodnotit důkazy sestry, jíž potrestal za ochrnutí pacienta

Případ se stal na podzim roku 2017, když šestasedmdesátiletý pacient ležel v nemocnici se silnými bolestmi hlavy. Zdravotní sestra mu podle obžaloby bez vědomí lékaře píchla injekci, aby mu od bolesti ulevila. Muž poté ochrnul a loni zemřel. Za přečin ublížení na zdraví z nedbalosti ženě hrozí až rok vězení. Sestra i nemocnice vinu už dřív odmítly.

Děčínský soud ženě loni uložil dvouměsíční trest vězení s podmíněným odkladem na rok.

„Soud prvého stupně se s provedenými důkazy vypořádal v podstatě ledabyle, kdy nehodnotil všechny důkazy v souladu se svým přesvědčením založeným na pečlivém uvážení všech okolností případu,“ uvedl předseda odvolacího senátu ústeckého krajského soudu Radek Šnajdr. Poukázal na výpovědi zaměstnanců nemocnice Děčín, které okresní soud paušálně odmítl.

Pozůstalé po pacientovi odkázal odvolací soud s nárokem na náhradu škody na občanskoprávní řízení, stejně jako to dřív udělal soud v Děčíně. Podle Šnajdra měla být škoda nárokována u společnosti Krajská zdravotní, která sestru zaměstnává.

„Já jsem myslela, že ten soud už bude za mnou, že to skončí, ale nedá se odpovědět, jestli jsem ráda, nebo nerada. Je to prodlužování a je to na úkor mého zdraví a psychiky, která je už skoro na konci,“ řekla dnes novinářům Pavlišová a dodala, že úlevou by pro ni bylo ukončení procesu.