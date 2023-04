Lupič se vrátil na místo činu pro zbraň, přítomní policisté ho poznali

Loupež se odehrála minulý týden ve středu před 23. hodinou. Muž vešel do budovy čerpací stanice v kukle, namířil zbraň na obsluhu a žádal po ní peníze. Když dostal všechny bankovky z pokladny, utekl.

„Na místo ihned přijely hlídky policistů s psovodem. Při prohledávání okolí byly na útěkové cestě pachatele nalezeny věci použité při loupeži včetně zbraně, kterou zde lupič při útěku také odhodil,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Kriminalisté se druhý den na místo vydali znovu, aby ho prozkoumali za světla. „V tu chvíli v blízkosti zastavilo vozidlo, ze kterého vystoupil řidič a šel ke křoví jako vykonat malou potřebu. Kriminalisté, kteří zhlédli kamerové záznamy z přepadení, pojali podezření, že je nápadně podobný lupičovi. Proto ho předvedli na služebnu a podrobili výslechu,“ vylíčila Gazdošová.

Muž se policistům přiznal s tím, že na místo se vrátil pro odhozené věci. Vůbec ho nenapadlo, že se tam budou vyšetřovatelé pohybovat.

Lupiči hrozí trest v rozmezí od dvou do deseti let. Stíhaný je na svobodě, státní zástupce se neztotožnil s návrhem policistů na jeho vzetí do vazby.