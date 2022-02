Prodej areálu dolů drhne. Kupec chtěl ještě jednat o smlouvě, Dubí odmítlo

„Požádali nás o prodloužení termínu minimálně do poloviny února. Odůvodnili to tím, že se jedná o velký obchod, že přišel covid a podobně. Vyhověli jsme jim a dali jim termín do konce února,“ sdělil starosta Dubí Petr Pípal (Severočeši).

Společnost podle něj zároveň žádala i o to, aby po prodloužení termínu došlo k jednání o přesném znění kupní smlouvy.

„Na to jsme už ale nepřistoupili. Znění kupní smlouvy je jasně dané městem Dubí. My ty pozemky prodáváme a buď to kupující za těch podmínek chce, nebo nechce,“ vysvětlil starosta s tím, že zastupitelé proto na svém posledním zasedání schválili i přesné znění kupní smlouvy.

„Buď ji zájemce podepíše a nemovitost koupí, nebo nepodepíše a my mu vrátíme těch pět milionů, co zaplatil jako zálohu,“ podotkl Pípal.

Firmu nyní bude o nejnovějším vývoji informovat právník města. „Pokud by do konce února nedošlo k podpisu smlouvy, budou o dalším osudu areálu rozhodovat zastupitelé,“ doplnil Radek Kindl, tajemník městského úřadu v Dubí.

MF DNES se snažila firmu oslovit a zjistit, co stálo za žádostí o prodloužení termínu pro podpis smlouvy, avšak marně. „O svých soukromých obchodních aktivitách s vámi mluvit nebudu,“ řekl redaktorovi Jaroslav Andres, jednatel společnosti Sparus.

První tři firmy couvly

Prodej areálu bývalých rudných dolů se táhne od loňského září. Tehdy město oznámilo záměr prodat parcely o rozloze téměř devět hektarů, protože pro ně nemělo smysluplné využití. Za odhadní cenu 48,5 milionu korun je nabídlo k prodeji formou obálkové metody.

Součástí pozemkového celku ale bylo i bývalé parkoviště pro kamiony, což se nelíbilo lidem ze spolku Cinvald. Ti upozorňovali především na to, že by si město mělo důležité parkovací plochy, jež v zimě hojně využívají návštěvníci Krušných hor a lyžaři, ponechat.

Zastupitelé ale prodej odsouhlasili a do obálkové metody poslalo svou nabídku celkem pět firem. Nejvíce peněz, 60 milionů korun, nabídla pražská společnost Rebosta. Od začátku však budila pochybnosti, protože neměla webové stránky, nezveřejňovala výroční zprávy a hlavně sídlila na adrese, kde bylo zapsáno dalších 40 společností.

Po tlaku médií a veřejnosti firma nakonec od záměru odstoupila a město oslovilo druhého v pořadí – společnost DBAG Alfa (nabídla 56,7 milionu korun). Ani tato firma ale nezaplatila požadovanou zálohu v termínu, stejně jako třetí v pořadí – společnost Klíč Asset Management (nabídla 52,8 milionu korun).

Řada tak přišla na firmu Sparus, jež je prokazatelně napojená na bývalého vlivného politika a podnikatele Petra Bendu. Se svou nabídkou ve výši 50 milionů korun skončila v obálkové metodě čtvrtá a na rozdíl od ostatních už požadovanou zálohu uhradila. Nyní má do konce února čas podepsat smlouvu.

„Kdyby to neklaplo, pořád máme v záloze tu pátou firmu. Oslovili bychom ji,“ podotkl Pípal s tím, že tomu už ale moc nevěří. „Případně bychom museli celý záměr znovu projednat na zastupitelstvu, to jediné je k tomu totiž kompetentní,“ uzavřel starosta Dubí.