Děčínu došla trpělivost s opravou Podmokel, město firmě vypovědělo smlouvu

Loni v červnu byla revitalizace Podmokel jedním z důvodů pádu koalice v čele s primátorem Jaroslavem Hroudou (ANO).

„Město odstoupilo od smlouvy na dokončení etapy C, která byla uzavřena s firmou Strabag. Stalo se tak po mnoha smírčích jednáních o dokončení stavby, abychom ji už mohli předat občanům,“ řekl v pondělí nový děčínský primátor Jiří Anděl (ANO).

Podle něj se v průběhu rekonstrukce objevily nepředvídatelné překážky a nedošlo k dohodě, jak je upravit. „Veškeré návrhy se po konzultaci s právníky města ukázaly v rozporu se zákonem o zadáváním veřejných zakázek,“ podotkl Anděl.

Rekonstrukce se týkala ulice Prokopa Holého od ulice Zbrojnická, od Zbrojnické do Ruské a dále Tržní ulice na Husově náměstí. „Nebyla možnost, jak stavbu udělat v souladu se zákonem,“ potvrdil náměstek primátora Tomáš Brčák (ODS).

Téměř hotové chodníky jsou položené na nevhodném podloží a dlažební kostky jsou nižší, než měly být. Dalším problémem podle vedení města je, že firma bez jeho svolení postavila trochu něco jiného, než bylo v projektu.

Dopis s odstoupením od smlouvy primátor firmě poslal minulý týden a město zatím nezná její postoj. Reagovat by měla příští týden. Variant, co může nastat, je řada.

„Nemůžeme vyloučit, že bude nutné dokončit stavbu s jinou firmou a opět by se zakázka musela veřejně soutěžit. Nemůžeme vyloučit ani to, že půjdeme do soudních sporů, a nelze vyloučit ani dohodu,“ podotkl Anděl.

Revitalizace Podmokel začala ještě za předminulého vedení města, na jaře 2018. Zatím se z několika etap podařilo dokončit opravu 81,5 metrů dlouhého úseku Bezručovy ulice. Teď má následovat oprava Teplické, kde už je hotová rekonstrukce kanalizace. Časem oprava čeká také prostor před děčínským nádražím.