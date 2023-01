Za volnočasové aktivity si lidé připlatí, někde zdražili během roku dvakrát

Například v Děčíně ceny od ledna zvedla zoologická zahrada a od února se ke stejnému kroku chystá místní akvapark. Co se týče zoo, zaplatí nově dospělí v hlavní sezoně 150 korun, děti 100 korun, mimo toto období pak půjde o částky 120 a 80 korun.

O necelých 15 procent pak bude od příštího měsíce dražší koupání v akvaparku. Vstupné do plavecké haly a do venkovního areálu se abonentům zvýší o 5 korun, jednorázovým návštěvníkům o 10 korun.

„Nemáme z toho vůbec radost, ale není překvapením, že nejrapidnější nárůst provozních nákladů představuje elektrická energie, která pro rok 2023 představuje navýšení zhruba o 7,5 milionu korun,“ sdělil ředitel akvaparku Igor Bayer. Slevy pro seniory, děti do 15 let, studenty či držitele ZTP průkazů zůstávají zachovány.

Chomutovský Akvasvět během jednoho roku zdražil hned dvakrát, podruhé letos v lednu. Dospělí místo 105 korun za hodinu plavání zaplatí 125 korun, děti do 15 let a senioři mají vstupné 100 korun, tedy o 15 korun dražší. Slevu mohou získat lidé s kartou Akvasvět na minimálně 10 vstupů, kdy pak hodina stojí 120 a 100 korun.

„Zdražení není zásadní, v průměru je 15 procent. Nyní jsou u nás ceny jako loni v okolních akvaparcích, jsme stále jedni z nejlevnějších. I přes zdražení je vstupné nízké a je téměř nerentabilní, ale pokud bychom zdražili výrazně, lidé by přestali chodit, což nemá smysl. Proto je zvýšení cen spíše symbolické,“ řekl vedoucí provozu Akvasvěta Karel Ton.

Dražší vstupné je od ledna i do žateckého bazénu, kdy nově dospělí a děti od 15 let zaplatí za hodinu 80 korun, tedy o 20 korun více. Děti od 6 do 15 let a senioři mají cenu plavání navýšenou o 5 korun, a zaplatí tak 40 korun. „Zdražení je kvůli vysokým nákladům na elektřinu zhruba o 10 procent,“ zhodnotil vedoucí plavecké školy Jiří Karas.

Vyšší komerční nájmy

V moderní lounské plavecké hale vstupné zdražovali již loni, od ledna se tak nic nemění. „Dále zatěžovat rodiny jsme nechtěli, finance se snažíme získat jinak, zdražili jsme komerční pronájmy. Také se podařilo prosadit kogenerační jednotku, kdy z plynu současně vyrábíme teplo i elektřinu, kterou tak už nemusíme odebírat ze sítě,“ nastínil ředitel plavecké haly Jan Macháček.

Litoměřické Divadlo K. H. Máchy zdražilo vstupné, protože podle svých slov nabízí zejména kvalitní představení pražských divadel. Za jedno představení návštěvníci zaplatí místo 620 už 720 korun. „Bohužel je to tak, zdražuje vše, hlavně doprava,“ vysvětlila manažerka divadla Kateřina Baudyšová.

Zdražení se netýká jen divadla, rada města Litoměřice také schválila nový ceník za pronájem prostor Městských kulturních zařízení (MKZ), který odráží mimo jiné zvýšení energetické náročnosti provozu budov.

„Veřejnost musí počítat se zvýšením cen vstupenek na akce pořádané MKZ i na hradě nebo v domě kultury. Výše vstupného je vždy stanovena s ohledem na vynaložené náklady potřebné k uspořádání kulturní akce,“ poznamenala mluvčí města Eva Břeňová.