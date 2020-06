Za znásilnění šestnáctileté dívky na Litoměřicku dostal Afričan dva roky

Muž, jenž v minulosti neúspěšně žádal o azyl v Německu, podle obžaloby na poli u Lukavce dívku uchopil zezadu, povalil ji na zem a začal líbat na ústa a prsa. Ona se podle spisu marně bránila, přičemž on z ní strhal oblečení a znásilnil ji. Hrozil mu za to trest v rozmezí od dvou do deseti let.

Na začátku hlavního líčení v polovině října ve francouzštině uvedl, že chtěl dívku jen požádat o pomoc, ale ona začala křičet a utíkat. Dodal, že neví, zda s ní měl pohlavní styk.

Muž přijel do Česka poté, co ho v Německu propustili z drážďanského vězení, kde byl za nezaplacené pokuty. V sousední zemi údajně jezdil na černo nebo vyhrožoval sociálnímu pracovníkovi.