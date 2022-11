Letci císaře pána jako první potopili ponorku, a nikoho při tom nezabili

Když řekneme, že v době zahájení první světové války měl náš císař pán v podstatě srovnatelný počet vojenských letadel jako Spojené státy americké, může to u člověka neznalého stavu věcí vzbudit pocit obdivu. Jenže skutečnost byla trochu jiná, rakousko-uherské ozbrojené složky na tom tenkrát nebyly tak dobře jako americké, ale ty americké na tom byly – nebudeme říkat špatně – zkrátka stejně jako ty rakousko-uherské. Jenže v tu dobu šlo do války Rakousko, Amerika měla ještě čas.

Rakousko tedy mělo v létě 1914 ve výzbroji plus mínus 65 letounů, z toho tak dvě třetiny patřily Císařským a královským leteckým sborům (K.u.k. Luftfahrtruppen) a zbytek letecké složce Císařského a královského válečného námořnictva (K.u.k. Kriegsmarine).

A dnešní stať spadá právě do kompetence rakousko-uherského námořního letectva. Jen tak mimochodem zmiňme, že jedním z jeho budovatelů a prvním velitelem byl Václav Leopold Woseček z Hořic, který dal naštěstí přednost letadlům před trubičkami. Tento muž bez bázně a hany by si zasloužil vlastní článek, a tak se s ním protentokrát rozloučíme. Navíc v době potopení ponorky Foucault dlel beztak dočasně v italském zajetí.

Válku potom rakousko-uherské námořní letectvo končilo s asi 250 letouny. Když započteme ztráty při bojových a cvičných letech a další odpisy, tak za celou válku mu bylo dodáno celkem 583 letounů, většinou šlo o létající čluny Lohner a Hansa-Brandenburg řady typů, výjimku pak tvořilo sedm kusů „suchozemské“ stíhačky Fokker A.III (Fokker E.III).

Rakousko-uherský létající člun Lohner typ L v muzeu italského letectva ve Vigna di Valle

Císařští námořní letci se bili statečně a kromě již zmíněného primátu v protiponorkovém boji, na který se vzápětí zaměříme, se jim také podařil první sestřel vzducholodě palbou z letounu. Stalo se tak 8. června 1915, kdy osádka létajícího člunu Lohner trupového čísla L48, ve složení Gustav Klasing a Johann rytíř Fritsch von Cronenwald, sestřelila italskou vzducholoď Cittá de Ferrara vracející se z náletu na jednu zbrojovku ve Fiume (dnes Rijeka).

Trochu to možná kalí skutečnost, že předchozího dne jeden britský pilot zničil v leteckém boji německý zeppelin, ale to nešlo o sestřel, nýbrž ho nadlétl a naházel na něj seshora granáty. Jenže popravdě i ten rytířův sestřel nebyl zcela tradiční, když totiž v hydroplánu došlo střelivo do kulometu a italská vzducholoď letěla dál, jako by se nechumelilo, sáhl střelec v nouzi po signální pistoli a teprve prostřednictvím ní dílo zkázy vykonal.

Potopení ponorky Foucault

Jednoho krásného podzimního dne, v brzkém dopoledním čase 15. září 1916, se z průzkumného letu od albánského pobřeží vracel na svou základnu do Kumboru v Kotorském zálivu létající člun Lohner L s trupovým označením L132. Když tu náhle, při konci cesty, pozorovatel Maximilian Sewera spatřil dole pod sebou plující ponořenou ponorku. Jadran se vyznačuje čistou vodou, v Jadranu nemají ponorky na růžích ustláno, před zraky pozorovatelů – pokud se už tito ocitnou nad nimi – nemají moc velkou šanci uniknout.

V okamžiku jednostranného vizuálního kontaktu se císařský hydroplán nacházel asi 10 námořních mil jihozápadně od mysu Punta d’Ostro při ústí Kotorského zálivu. Otázka byla, co tam dělala ta ponorka, plující asi deset metrů pod hladinou směrem na severovýchod. V případě nepřátelské příslušnosti měla určitě v plánu ohrožovat lodě mířící do a z pomocné základny rakousko-uherského námořnictva v Kotoru.

Rakousko-uherský létající člun Lohner L trupového označení L135, který 15. září 1916 úspěšně zaútočil na francouzskou ponorku Foucault.

Hydroplán pokračoval s aktuální informací domů. V tu chvíli jednak nenesl pumovou výzbroj, ale osádka především neznala příslušnost objevené ponorky. My už si můžeme teď prozradit, že byla skutečně nepřátelská, konkrétně francouzská a jmenovala se Foucault.

Foucault bylo čtvrté plavidlo třídy Brumaire. Ponorek třídy Brumaire měli Francouzi celkem šestnáct a všechny byly během první světové války nasazeny ve Středozemním moři. Ponorky třídy Brumaire dostávaly zpravidla jména po osobnostech vědy (vedle Foucault to byly např. Curie, Euler, Volta nebo Coulomb), a to až na první tři plavidla (Brumaire, Frimaire a Nivôse).

Ponorka Foucault se tedy 15. září 1916 nacházela nedaleko Kotorského zálivu. Posádku ponorky tvořilo 29 mužů, včetně dvou důstojníků. Ponorce velel kapitán Léon Henri Dévin, kterému sekundoval Gaston Chat. Výzbroj ponorky tvořilo šest torpédometů, dva pevné v přídi a po dvou výklopných na bocích, vyklápěných do příslušné strany (na levoboku doleva a na druhé straně opačně). Ponorka nesla celkem sedm torpéd ráže 450 mm (to jedno „navíc“ se evidentně nabíjelo do torpédometu v přídi). V roce 1916 dostala ponorka ještě 47mm rychlopalný kanon pro protileteckou obranu.

Francouzská ponorka Curie třídy Brumaire. Do stejné třídy patřila i ponorka Foucault, která se stala historicky první letadlem potopenou ponorkou na širém moři.

Po dosednutí létajícího člunu L132 v Kumboru se začalo horečně zjišťovat na vyšších místech, zda do zálivu nemíří vlastní nebo německá ponorka. Zanedlouho přišla njen informace, že žádná taková ponorka se tam nacházet nemůže, ale i rozkaz neznámou ponorku najít a zničit.

Do akce byla vyslána dvojice Lohnerů typ L. Za řízení stroje s trupovým označením L132 skočil sám velitel kumborské základny hydroplánů Demeter Konjovič a jako pozorovatele si vzal právě šťastným okem obdařeného Seweru. Osádku druhého stroje, trupového čísla L135, tvořil pilot Walter Zelezny a pozorovatel Otto svobodný pán von Klimburg.

Každý z letounů nesl po dvou 50kg hlubinných pumách s nastavenou hloubkou detonace 10 metrů a k tomu čtyři obyčejné lehké pumy desetikilogramové. Pozorovatel měl k dispozici pohyblivě lafetovaný 8mm kulomet Schwarzlose.

V letové výšce 800 metrů dorazily letouny přibližně na místo předchozího spatření ponorky, načež se rozdělily a jaly se ponorku hledat. Nemohla být daleko, jednak taková podvodní loď pluje pomalu a jednak se nacházela prakticky v oblasti svého příhodného loviště.

Po půl hodině potkalo štěstí svobodného pána z Klimburga. Ne snad, že by našel nevěstu, ale ponorka byla v dané situaci úlovkem vzácnějším. Zaklepal pilotovi na rameno a ukázal dolů. Zelezny převedl letoun do klesání ve spirálovitých zatáčkách. Potom přišla jeho chvíle a při přeletu v ustáleném letu, přibližně v ose ponorky, na ni shodil z výšky dvě stě metrů obě hlubinné pumy. Jedna puma explodovala sedm metrů od zádě ponorky a druhá sedm metrů od její přídě.

Ponorka moc nevydrží, a tak i tyto relativně blízké podvodní exploze stačily na poškození plavidla Foucault. Ponorka začala klesat do hlubin. Muži v ocelovém trupu raněného stroje se za zlověstného skřípění snažili proces zkázy reverzovat. Jedinou záchranu představovalo zastavení klesání do hloubky a úspěchem by byl částečný vzestup blíže k hladině, aby tlak vody ponorku nerozmačkal. Ale když nešťastníky začaly otravovat i výpary z poškozených akumulátorů, opouštěly je poslední zbytky naděje.

Naštěstí se na poslední chvíli podařilo strojníkům nemožné. Ponorka byla opět víceméně ovladatelná, mohla stoupat. Ale už to chtělo úplné vynoření, protože jedovaté výpary z poškozených akumulátorů byly smrtelným nebezpečím, které se pod hladinou odvětrat nedalo.

Rakousko-uherští letci zachraňují posádku francouzské ponorky Foucault, kterou krátce předtím potopili. Bylo to historicky první zničení ponorky letadlem na otevřeném moři, stalo se tak 15. září 1916. Celá událost se dokonce obešla beze ztrát na životech. Nebohé námořníky vyzvedla rakouská torpédovka Tb 100 M.

Ponorka se ocitla na hladině a Francouzi s povděkem přijímali čerstvý vzduch. V oblasti se stále pohybovaly hydroplány Lohner. Překvapní císařští letci ze stroje L135 zaútočili zbylou čtveřicí 10kg pum a Gaston Chat na oplátku po letounu vystřelil ze 47mm rychlopalného kanonu. Lepší mušku měli císařští, exploze pum sházely do vody francouzské námořníky stojící na trupu ponorky. Zbytek posádky opustil poškozenou ponorku na rozkaz velitele, který se vyškrábal z poklopu jako poslední. Opuštěná ponorka zamířila do hlubin.

Když to viděl velitel zásahu z L132, rozhodl se přistát na hladině u ztroskotanců, aby je zachránil před případným utonutím. K záchranné akci se přidal i vítězný stroj L135. Hydroplány pohupující se na hladině tvořily záchytný bod pro francouzské námořníky, kteří se drželi vyrovnávacích plováků a dolních křídel. A takhle tam všichni čekali na zalarmovaný rakousko-uherský velký torpédový člun (chcete-li torpédovku) Tb 100M.

Loď následně dopravila sedmadvacet námořníků z potopené ponorky do nedalekého Kotoru. Velitele ponorky a jeho prvního důstojníka vzali v hydroplánech vzduchem rakousko-uherští letci na návštěvu své základny, čímž jim cestu do zajetí do jisté míry ozvláštnili.