Vědci odnaučili mikroby jíst. Je to, jakoby ze zvířete udělali rostlinu

Nečekanou proměnou, která by se řadě z nás asi hodila na Vánoce, se pochlubila skupina biologů z izraelského Weizmannova vědeckého ústav v Rehovotu. Bakterie, která obvykle stejně jako my lidé žije z látek vyrobených jinými organismy, zcela odnaučili od běžného jídla. Je to podobné, jako kdyby ze zvířete udělali rostlinu.