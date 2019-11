Kromě elektřiny vyrábí ČEZ i energosádrovec. Vzniká při odsiřování

30 let energetiky Z čeho se vyráběla elektřina v roce 1981? A z čeho loni? Kolik hnědouhelných bloků se v Česku odstavilo od Sametové revoluce a kde? Jak se odsíření odrazilo ve vypouštěných škodlivinách? To vše najdete přehledně ve speciálu 30 let energetiky.