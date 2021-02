ČEZ na námluvách ve Vodafonu. Může operátora koupit?

Že Vodafone s polostátní společností ČEZ jedná, jsme psali v tomto článku. Původní informaci Hospodářských novin potvrdil mluvčí operátora Ondřej Luštinec. Obě společnosti jednají už delší dobu, jednání začala již před loňskou aukcí kmitočtů pro sítě 5G.

Mluvčí operátora pak dodal: „Už od období před 5G aukcí probíhají se společností ČEZ jednání o různých možnostech strategické spolupráce. Nepotvrdili jsme ale, že se jedná rovnou o prodeji celé společnosti Vodafone,“ řekl ČTK Luštinec.

Co si pod tím představit? V podstatě cokoliv, od marketingové spolupráce, kdy na pobočkách operátora koupíte vedle mobilu i plyn a nebo firmy navzájem svým zákazníkům poskytnou slevy, až po prodej operátora energetické společnosti.

Jaká je situace obou firem?

Nejprve Vodafone

Ten je na českém trhu v pozici trojky ze tří síťových operátorů, tedy těch velkých, kteří mají vlastní licence, sítě a nabízejí komplexní služby. Stav trhu je stabilní, není pravděpodobné, že by Vodafone mohl z tržního podílu konkurence ukousnout víc, na druhou stranu je jeho pozice relativně silná. Rozhodně to není někdo třetí daleko vzadu.

Vodafone nedávno převzal kabelového operátora UPC, takže má vedle báze klientů v mobilní síti i solidní počet zákazníků pevných služeb. Zároveň získal důležitou infrastrukturu. Tu potřebuje, protože konkurenční dvojice O2 a T-Mobile sdílí své mobilní sítě, což logicky pro Vodafone není žádná výhoda. Tato situace trvá již delší dobu a Vodafone se tento stav snaží velmi důrazně napadat. Zákazník to však nepozná a třeba aktuálně je Vodafone premiantem v pokrývání signálem 5G.

V rámci celé skupiny Vodafone je česká pobočka poměrně malá a nepříliš významná. Vodafone chce být na trzích, kde je přítomen, jedničkou nebo dvojkou a jak jsme uvedli, to se mu v Česku jen stěží podaří. I proto se už poměrně dlouho spekuluje, že by česká pobočka mohla být na prodej.

Řešilo se to například v roce 2014, kdy na takový dotaz na konferenci v Barceloně odpovídal tehdejší generální ředitel celé skupiny Vittorio Colao. Tenkrát aktuální prodej popřel, ale uvedl, že za dobrou cenu může Vodafone prodat cokoliv. Což se v roce 2021 může ukázat jako realita.

Ještě je nutné upozornit, že Vodafone globálně a i na českém trhu udělal poměrně zásadní infrastrukturní změnu. Pasivní prvky sítě, tedy vysílací stožáry (a to, co s nimi souvisí, ale nikoliv samotný vysílací hardware), přesunul do samostatné firmy, v Česku je to Vantage Towers, která je vlastněná nizozemskou společností Central Tower Holding. A ta patří Vodafonu, který však tuto část byznysu chce nabídnout na akciovém trhu.

V případě prodeje by tak kupec pořídil jen operátora s licencemi a aktivní částí sítě. Za vysílače by musel platit pronájem. Podobně původního operátora O2 rozdělil nový majitel PPF, který vytvořil provozovatele infrastruktury Cetin a operátora O2. V tomto případě však bylo rozdělení ještě výraznější, ale obě firmy stále vlastní stejný majitel.

A co ČEZ?

Velká energetická skupina kótovaná na pražské burze. Většinovým vlastníkem je stát, respektive ministerstvo financí, které drží téměř 70 procent akcií. To není u energetické společnosti nic neobvyklého, ale v případě operátora to už tak obvyklé není. V Evropě můžeme zmínit francouzského operátora Orange, kde má stát minoritní podíl, podobná situace je v sousedním Německu, zde má stát taktéž minoritní (ale nikoliv zanedbatelný) podíl v tamním Telecomu.

ČEZ se logicky zabývá především energiemi, ale jeho zájmy jsou mnohem širší. V rámci telekomunikací firma provozuje virtuálního operátora (v síti O2) a má vybudovanou solidní přenosovou infrastrukturu. A jak již bylo zmíněno, ČEZ velmi intenzivně řešil vstup na telekomunikační trh v rámci aukce kmitočtů pro sítě 5G. Nakonec se však loňské aukce neúčastnil.

To znamená, že ČEZ telekomunikační choutky má a zároveň to není chudá firma. Loni za první tři čtvrtletí provozní zisk skupiny ČEZ dosáhl 50,9 miliard Kč a čistý zisk dosáhl hodnoty 13,6 miliardy korun.

Je možný prodej operátora?

Jak jsme uvedli, Vodafone zřejmě nebude mít problém českou pobočku prodat za dobrou cenu. ČEZ by na to měl peníze mít, případně by si jistě dokázal zajistit bezproblémové financování.

Jenže ČEZ musí mít finance i na jiné investice. Aktuálně se hodně řeší dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech, do budoucna pak případně i dostavba Temelína. A to jsou hodně nákladné akce, v násobcích nákladů na případné převzetí Vodafonu. Navíc je to primární byznys firmy, takže by měl mít logicky prioritu. Pro porovnání, samotný ČEZ loni uváděl, že náklady na dostavbu Dukovan jsou zhruba 162 miliard korun. Hodnotu české pobočky Vodafonu můžeme jen odhadovat, ale neměla by přesáhnout třetinu této sumy.

Navíc je ČEZ polostátní firma, takže by nákup mobilního operátora musel mít i politické krytí, což se nezdá být v současné době úplně reálné. Stát by se totiž připravil o dost peněz z dividend, pokud by je místo vyplacení ČEZ použil na koupi operátora. Samozřejmě však může použít i jinou formu financování, ale ani to by asi neprošlo snadno. Navíc musí ČEZ brát v potaz i další akcionáře, kterým se taková myšlenka nemusí vůbec líbit.

Co by se stalo, kdyby ČEZ Vodafone koupil?

Pro zákazníky by se pravděpodobně mnoho nezměnilo. Značka ČEZ není pro mobilní byznys příliš sexy, a navíc rebranding takové společnosti je dost nákladná a riziková věc. Je tak pravděpodobné, že by se ČEZ pokoušel s Vodafonem domluvit na používání jeho jména. I když nic takového zatím skupina řešit nemusela, tak to není nemožné. Ostatně, majitel O2 také místo změny jména vsadil na pronájem zavedené značky. A smlouvu nedávno významně prodloužil.

Stejně tak není příliš pravděpodobné, že by ČEZ nějak zásadně změnil podnikání operátora. Těžko by se pustil do nějaké velké cenové války. Spíš by zákazníkům mohl nabídnout výhody ze synergie svých byznysů. Tedy slevu za využívání více služeb. Otázkou však je, jestli by nenarazil u antimonopolního úřadu.

Jaké jiné varianty spolupráce jsou možné?

Prodej celého operátora je samozřejmě maximální variantou potvrzeného jednání mezi Vodafonem a ČEZem. Teoreticky se oba subjekty mohou dohodnout třeba na franšíze nebo jiném převzetí provozování služeb operátora. Případně může ČEZ koupit jen část české pobočky Vodafonu.

Pro Vodafone je velmi lákavým soustem telekomunikační infrastruktura ČEZu. Protože Vodafone nemá s kým sdílet svou síť, je proti spolupracující dvojici O2 a T-Mobile v nevýhodě. Silný partner by se mu tak hodil. Jenže u ČEZu je problém, že svou infrastrukturu pořídil v rámci regulovaného trhu, takže je otázkou, jak by ji mohl nabídnout Vodafonu jinak než v rámci veřejné velkoobchodní nabídky. Tady by opět mohli zasáhnout regulátoři.

Nabízí se i možnost spolupráce v rámci prodejních kanálů, operátor by mohl prodávat elektřinu a ČEZ by nabízel vedle elektřiny svým zákazníkům nový mobil s tarifem.

V neposlední řadě může ČEZ přejít se svým virtuálem k Vodafonu a mohou tento byznys zintenzivnit. Současný virtuální operátor ČEZ má zhruba 125 000 zákazníků. Jenže trh virtuálů je v Česku nasycený a stabilizovaný, takže je otázkou, jestli by to k něčemu bylo.