Pohodlnější to nikdy nebylo. Velký přehled služeb televize přes internet

Co dneska dávají v televizi? Snad nejčastější podvečerní otázka, která posledních téměř 70 let zaznívá v českých domácnostech, přestává dávat smysl. Do kuchyní a obýváků totiž čím dál rychleji pronikají internetové televize. A ty přinášejí především nebývalou diváckou svobodu. Přijeli jste pozdě z práce a zápas už běží? Nevadí, pustíte si ho od začátku. Utekly vám poslední dva díly seriálu? Žádný problém, stisknete pár tlačítek a už to jede. Chce se vám v tom nejnapínavějším na záchod, tak si to zastavíte. A nekonečné reklamní bloky si raz dva přeskočíte. Koukat můžete klidně i na mobilu v tramvaji nebo na notebooku na chatě. V nabídce jsou až stovky televizních kanálů, někdy i videotéka s filmy a seriály.

Služby v testu (abecedně řazeno)