Koronavirem zastavený přechod na nové televizní vysílání skončí asi v říjnu

Přechod na nové televizní vysílání DVB-T2 se zastavil přesně 16. března 2020. Tedy v den, kdy se měly odmlčet vysílače Cheb – Zelená hora a Jáchymov – Klínovec s vysíláním multiplexu 2 (soubor kanálů na jedné frekvenci) ve formátu DVB-T. Tehdy se počítalo s tím, že odklad bude zhruba čtrnáctidenní.

Vládní nařízení č. 120/2020 Sb. z 23. března vše změnilo, když přechod zastavilo na neurčito. Důvodem bylo zajištění informovanosti veřejnosti v době mimořádných opatření kvůli šíření koronaviru. Svůj vliv také mělo, že vláda nařídila zavření většiny obchodů, včetně těch s elektronikou.

Všechno kroky byly zmrazené, až na vypnutí 30. kanálu vysílače Jihlava – Javořice. Zde bylo nutné uvolnit frekvenci kvůli navazujícímu využití tohoto kanálu v Rakousku, jak bylo domluveno v mezinárodních koordinačních dohodách.

Zastavení vypínání šíření DVB-T signálu veřejnoprávní televize se dotklo především diváků v Jihočeském, Pardubickém, Vysočině, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Teprve nyní je navržen termín, kdy by se mohlo vysílání znovu rozjet.

Od července do října

„Když vypínání přesuneme o čtyři měsíce, tak bychom ho mohli restartovat 16. července,“ řekl Radiožurnálu ředitel regulace radiokomunikací Marcel Procházka.

Aktualizovaný harmonogram by měl podle Procházky respektovat původní intervaly mezi vypínáním jednotlivých vysílačů. To znamená, že přechod by mohl skončit v říjnu. Definitivní slovo však bude mít vláda.

Zkrácení plánu není možné jak z technických důvodů, tak proto, aby diváci měli dostatek času se na změnu připravit. Domácnosti pro naladění nového signálu potřebují televizi nebo set-top box, které DVB-T2 umí přijímat.

Konečný harmonogram České Radiokomunikace připravují s Českým telekomunikačním úřadem a ministerstvem průmyslu a obchodu, poté ho bude muset schválit vláda. Podle náměstka ministra průmyslu Petra Očka by nový harmonogram mohl kabinet projednat během tří až čtyř týdnů.

„Situaci neustále vyhodnocujeme z pohledu schopnosti realizovat servisní služby nebo dostupnosti elektroniky. V současné době je televizní vysílání nezbytně důležité pro všechny občany,“ řekl Radiožurnálu. Zároveň nevylučuje případné dřívější, nebo pozdější obnovení přechodu podle stavu epidemie.

„V současné době se připravuje další novela technického plánu přechodu, která bude obsahovat aktualizovaný harmonogram procesu přechodu zemského digitálního televizního vysílání na moderní standard DVB-T2. Tuto novelu bude však možné přijmout až v závislosti na aktuálním vývoji stavu a v okamžiku, kdy budou ukončena stanovená omezení alespoň v rozsahu, který umožní bezproblémové pokračování procesu přechodu jak na straně divácké veřejnosti, tak na straně operátorů vysílacích sítí,“ vysvětluje Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Rušení televizního vysílání

S televizním vysíláním souvisí i aktuální informace ČTÚ. Ten v březnu zkontroloval rušení televizního signálu na základě téměř sedmdesáti stížností. V jednom případě byla zdrojem tohoto rušení základnová stanice LTE.

„Jako zdroj rušení příjmu DVB-T2 byla v 49 případech závada zařízení diváka, v sedmi případech rušení ustalo, nebo mělo sporadický výskyt, ve dvou případech se jednalo o příčiny mimo vysílací a přijímací stranu (zastínění, odrazy od terénních překážek),“ uzavírá další zjištění ve své zprávě ČTÚ.