Služební cesty od stolu ve 3D. Virtuální veletrhy mohou vypadat jako hra

Otřepané konferenční moudro říká, že jezdit na podobné akce chce každý, ve skutečnosti si je prakticky nikdo neužívá. V letech 2020 a 2021 nám běží ve velké části světa veliký experiment, který prozradí, jak jaká je budoucnost podobných akcí.

Veletrhy, výstavy a konference se z nouze změnily na cestování po obrazovce počítače. V roce 2019 šlo celosvětově o průmysl s obratem neuvěřitelných 320 miliard dolarů (tj. 7 bilionů korun, zhruba o čtvrtinu více, než byl HDP Česka ve stejném roce). Málokdo ovšem čeká, že návrat na předcovidovou úroveň bude pro tento obor jednoduchý.

Část koláče by si chtěli uříznout pořadatelé virtuálních konferencí. A to i přesto, že v posledních měsících se stále do značné míry jen experimentuje s tím, jak by podobné akce měly vypadat. Někteří sází na zcela nové řešení, podle jiných stojí za to využít dosavadních zkušeností. S tím, že pravidla využívaní při pořádání fyzických veletrhů a výstav mají minimálně zčásti své opodstatnění i v počítači.

Jak takový přístup může vypadat? Na to se podívejte ve videoukázce na začátku článku. V řešení z dílny české firmy Sabre se návštěvníci pohybují v prostoru, který připomíná počítačovou hru. Kdyby tedy někdo měl nešťastný nápad udělat hru z IT veletrhu.

Stánky jsou velmi podobné těm, které byste mohli vidět třeba na výstavišti v Brně během tamních veletrhů. Najdete u nich letáky i demonstrace produktů, samozřejmě i kontakt na vystavovatele. (Mimochodem, na stejný veletrh se můžete ještě 4. března podívat živě, vyžaduje to registraci zdarma z této stránky).

Jak to bude dál?

Virtuální veletrhy mají nepochybně své výhody. Náklady na virtuální cestování jsou výrazně nižší než na cestování fyzické. K počítači lze posadit ve firmě podstatně širší tým. Specialisté mohou navštívit pouze vybrané přednášky či části veletrhu. I když se to může zdát poněkud neintuitivní, je relativně jednoduché najít si klidné místo a promluvit si z „očí do očí“.

Lze jednoduše změřit, kolik lidí vidělo konkrétní stánek, přednášku a kolik času na ní strávili. Prezentace po skončení festivalu nemusí zmizet ve skladu, kde na ní až do dalšího veletrhu sedá prach. Obsah vytvořený pro online stánek lze jednoduše ponechat vyvěšený na webu.

Protože náklady pro pořadatele i účastníky jsou nižší než u veletrhů fyzických, nabízí se možnost pořádat lépe cílené akce pro konkrétní typy vystavovatelů. A to nejen oborově, ale také podle velikosti.

Například provozovatelé IT Meets OT tvrdí, že míří primárně na menší a střední podniky. „Dává vám možnost vyprofilovat se vůči dodavatelům robustních a extrémně nákladných řešení nebo zdůraznit ve vašem vlastním portfoliu pouze jednu relevantní část,“ tvrdí Andera Cejnarová z pořadatelské vzdělávacího centra Industry Education.

Jestli, či spíše do jaké míry tyto výhody vyváží možnost fyzicky se potkávat a vytvářet nové kontakty, bychom měli vědět v průběhu druhé poloviny letošního roku.