První a poslední let mladého pilota a záhadné krátery v horských lesích

V prvním díle jsme představili Svatopluka Vyvážila a začali popisovat i příběhy letounů, jejichž pozůstatky odkryl, a to včetně příběhů letců, kterých se dramatické události týkaly. V tomto, druhém díle v tom budeme pokračovat a opět bude mít slovo i ředitel Archeologického ústavu AV ČR v Praze, pan Jan Mařík.

Díl druhý Pomoc leteckého esa

28. listopadu 2002 vyšel v Deníku Chomutovska článek s názvem První a poslední let stíhače Wilsona, který shrnuje události okolo roku 1991/92. Pan Vyvážil s kolegy tehdy díky očitému svědkovi lokalizovali místo, kde se v prosinci 1944 zřítila americká stíhačka. Po několik dnech pátrání v nepřehledném terénu objevili výrobní štítek motoru – dvanáctiválce Packard-Merlin V-1650-3.

Jak Vyvážil v článku líčí: „Trvalo další rok, než se nám z amerických vojenských archivů podařilo získat potřebný dokument. Z něj jsme se dozvěděli, o jaký letoun šlo, kdo ho pilotoval a že se pravděpodobně zřítil pro poruchu rozvodu paliva.“

Ilustrační bokorys letounu North American P-51B Mustang 43-24898 "Mildred"pilota Wilsona. | foto: Letecká badatelna

V textu se uvádí, že podle hlášení velitele skupiny došlo 16. prosince 1944 na stroji P-51B Mustang George F. Wilsona k závadě při odhozu přídavných nádrží. Stíhačka doprovázela bombardéry nad Záluží u Mostu. Letoun se dostal do vývrtky a pilot na vzniklou situaci nezvládl nebo nemohl zareagovat.

Americký pilot George F. Wilson doprovázel 16. prosince 1944 na stroji P-51B bombardéry nad Záluží u Mostu. Buď kvůli závadě na palivovém systému (odhození přídavných nádrží), nebo poruše přívodu kyslíku (hypotézy se různí) se jeho letou dostal do vývrtky a mladý pilot na svém prvním bojovém letu zahynul. | foto: archiv Svatopluka Vyvážila

Autor novinového článku dále cituje Vyvážila: „Za vrchol našeho pátrání ovšem považujeme získání adresy bratra a sestry pilota Wilsona, jíž jsme získali díky další korespondenci s letcem, stíhacím esem Bobem Goebelem.“

Letecké eso Robert Goebel (vlevo) pomohl s vypátráním příbuzných zesnulého letce Wilsona. | foto: archiv Svatopluka Vyvážila

I tuto korespondenci je možné v archivu pana Vyvážila dohledat. Zkušený pilot stíhačky P-51 Mustang připomíná ve svém dopise podezření, že za zřícením pilota Wilsona mohla být závada přívodu kyslíku a dodává důležitou informaci: „Kontaktoval jsem The Airforce Historical Research Center a The Army Agency, které mají záznamy o zraněných a padlých. Doufám, že od nich během pár týdnů dostanu odpověď a zkusím vyhledat jeho pozůstalé, tedy pokud bude známé jeho domovské město.“ (z dopisu Roberta J. Goebela, 1. července 1992)

V říjnu 1992 našel Svatopluk Vyvážil v poště jedno neobvyklé psaní.

„Bylo pro mne proto velikým překvapení, když jsem nedávno otevřel dopis z USA, v němž jakási Rebecca Beall projevila přání poznat místa, kde zahynul její strýc. Přijela i s manželem Lynnem a otcem Raymondem A. Musialowskim, Wilsonovým švagrem,“ řekl v roce 2002 Deníku Chomutovska Vyvážil, který dodnes vzpomíná, jak před dvaceti lety, 23. listopadu 2002 dovedl pozůstalé z USA na místo dopadu stroje, kde vztyčil malý kříž.

Titulní strana deníku Chomutovsko z 25. listopadu 2002 přinesla článek o návštěvě příbuzných pilota Wilsona. Americký pilot George F. Wilson doprovázel 16. prosince 1944 na stroji P-51B bombardéry nad Záluží u Mostu. Buď kvůli závadě na palivovém systému (odhození přídavných nádrží), nebo poruše přívodu kyslíku (hypotézy se různí) se jeho letou dostal do vývrtky a mladý pilot na svém prvním bojovém letu zahynul. | foto: archiv Svatopluka Vyvážila

„Rodina nevěděla, co se s ním stalo. Byl to mladý kluk a byl to jeho první let,“ říká dnes pan Vyvážil. „Jeli jsme pod kopec, kam spadlo to letadlo. On (Wilsonův švagr, pozn red.) trval na tom, že tam musí vyšplhat, tak jsme pánovi pomáhali na to místo. Chtěl si sebrat nějaký plíšek z toho letadla. Nakonec se tam rozbrečeli. Tam se váleli a dodnes válejí úlomky.“

Dobová fotografie leteckého esa Roberta Goebela, kterou zaslal Svatoplukovi Vyvážilovi

Koresponce Goebela a Vyvážila přetrvala i v dalších letech. Později stíhací eso Robert Goebel dodal:„Poru číka Wilsona jsem neznal, protože k letce přišel 11. listopadu 1944 a já jsem Itálii opustil už v září 1944. Chtěl bych vyjádřit své uznání celé vaší skupině za všechny ty dobré věci, které udělala. Bůh Vám žehnej, Váš americký přítel. Bob Goebel.“ (z dopisu Roberta J. Goebela, 22. leden 1993) O letci G.F.Wilsonovi, ale ještě bude řeč.

Pan Vyvážil má i poměrně rozsáhlou dokumentaci. Zjišťoval, co to bylo za piloty, kteří byli sestřeleni, a s některými si psal, nebo se po roce 1990 i potkal osobně. Je toto ten typ informací, které by vytvářely relevantní dokumentaci k nálezu? Jan Mařík, ředitel Archeologického ústavu AV ČR Praha: Tyto informace jsou naprosto zásadní. Archeologický výzkum pro období, kdy k tomu máme písemné prameny, musí vždycky na ty písemné prameny reagovat a komunikovat s nimi. A pro dvacáté století je jasné, že písemné prameny tvoří dominantní část toho příběhu a archeologie má šanci ten příběh posunout někam dál. To je přesně práce, která může být v rukách amatérských badatelů a je úžasné, že byli schopni ještě sbírat prameny, informace o přeživších, od lidí, kteří se s tím potkali, ať už jako piloti nebo svědkové těch nehod. Tam je ohromné pole působnosti pro činnost, za kterou je potřeba strašně poděkovat, která je nesmírně společensky přínosná. Problém, na který narážíme, je, že je potřeba asi stanovit hranici, kde už ten laický pohled, nejenom že nestačí, ale kde může velmi snadno napáchat nevratné škody, a to je právě zásah do té země, kdy vlastně se jedná o to neodborné vyzvednutí. Invazivní zásah je v případě archeologie nevratný, a to je také důvod, proč archeologové nebloudí po krajině a nesnaží se každé to letadlo vykopat. Těm nálezům je v principu nejlépe pod tou zemí. A pokud se mají vyzvednout, tak se mají vyzvednout za naprosto jasně a předem stanovených podmínek s nějakým vědeckým záměrem, s nějakou přesně stanovenou metodikou, kterou bude možné zpětně hodnotit. Už to nikdo nikdy nevrátí na původní místo, už nikdo nikdy nebude schopen udělat třeba určité odborné chemické analýzy, které by tam mohly proběhnout.

Záhadné krátery v lesích

S panem Vyvážilem sedáme do auta a míříme nad Chomutov, do okolních hor směrem k Velkému Špičáku. Stoupáme obcí Vernéřov a dále obcí Domašín. Pan Vyvážil zanedlouho ukazuje na skalnatou paseku vysoko nad silnicí. Je to místo dopadu stoje halifaxu RAF „Munga Taipo“ v noci z 5. a 6. března 1945. Kapitán letadla dal posádce rozkaz k opuštění letounu po devastujícím zásahu nočního stíhače. Chtěl se strojem přistát, aby na palubě nenechal těžce zraněného zadního střelce. Bohužel ve tmě narazil do terénu. I o tomto příběhu píše Letecká badatelna

„Když jsem sem začal chodit, tak to bylo zarostlé a tam, kde to letadlo hořelo, tak na tom místě byly břízy,“ říká pan Vyvážil a od volantu kouká vzhůru k vrcholu kopce. „ To bylo místo, kde se normálně válely třeba ciferníky. Ležely na povrchu, to nikdo nekopal. Tady je to všechno skála, tady se nic nezarývalo.“

Nedaleko Velkého Špičáku necháváme auto na cestě a pokračujeme pešky. Toto jsou místa, kam pan Svatopluk někdy na přelomu 80. a 90. let vyrážel po práci prakticky denně. Pátrání po fragmentech letounů z druhé světové války se následně stalo i kulisou pro výlety s jeho budoucí manželkou.

Nakonec v hloubi lesa přicházíme ke zřetelně rozeznatelnému kráteru.„Tenkrát před těmi třiceti lety byl ten kráter velký. Nebyly v něm stromky,“ říká pan Vyvážil. V těchto místech se 11. září 1944 ve slavné letecké bitvě na obcí Kovářská zřítil bombardér B-17 „Mud In Yer Eye“. Po zásahu kormidel německým focke-wulfem se neovladatelný obr zřítil k zemi. Podle Letecké badatelny na místě zahynulo šest členů z devítičlenné posádky. Brzy vidíme na mechu ležet kusy železa – střepiny z bomb, které měl stroj v okamžiku katastrofy stále ještě na palubě.

„Nedaleko od něj spadl i německý focke-wulf a je zajímavé, že pamětník pádu toho amerického letadla věděl o tom bombardéru, ale že o pět set metrů dál spadla německá stíhačka, to nevěděl,“ vzpomíná Svatopluk Vyvážil. Stejný scénář se opakuje i nedaleko u dalšího zřetelného kráteru, jen o něco menšího, který po sobě zanechal právě zmiňovaný focke-wulf.

Otazníky

Stále zůstávají některé otázky nezodpovězené. To je třeba i případ stejného typu stroje, jehož trosky našli dělníci nedaleko Měděnce.

„U nádraží tam bylo spadlé letadlo, o kterém se prakticky neví. Byl to focke-wulf, to víme. V 80. a 90. letech tam těžili stromy. Jeden pán, předák, tam měl maringotku a přišli chlapi, že na ně ze země lezou nějaké plechy. Tak se to odvezlo. Jenom mi ukázal to, co tam nechali. Vrtulový list a nějaké drobnosti.“

Byl jsem se podívat na některé lokality, kde konkrétně pan Vyvážil sbíral některé věci a dodneška tam je třeba opravdu v lese kráter a v něm jsou zbytky různých plechů. Je to tedy v podstatě archeologické naleziště. Nemělo by to být nějak označené? Jan Mařík, ředitel Archeologického ústavu AV ČR Praha: Máte pravdu a tady zase narazíme na nedostatečnou legislativu. Archeologický ústav spravuje informace o probíhajících výzkumech nebo o proběhlých výzkumech a jejich výsledcích, ale to, co nám tady zoufale schází a není to plnohodnotně zakotvené, je nějaký seznam archeologických nalezišť. Věc, kdy bychom měli všechna archeologická naleziště popsaná. Seznam nikdy nemůže být konečný, protože archeologická naleziště pořád přibývají a není to jenom tím, že se dostáváme do mladších období, ale pořád díky některým dokumentačním postupům a tak dál, se můžou objevovat nové lokality. Proto taky zákon nepracuje s pojmem archeologické naleziště, ale pracuje s pojmem území s archeologickými nálezy. A to území s archeologickými nálezy není chápáno tak, že je to místo, kde se ty nálezy už našly a kde stoprocentně víme, že jsou, ale je to území, kde je šance, že archeologické nálezy můžou být. Nám chodí asi 20 tisíc oznámení ročně, převážně od stavebníků. Ale vlastně ve chvíli, kdy by někdo takto povrchově sbíral a chtěl by třeba jenom hledat to místo, jestli tam to letadlo je nebo není, tak by to měl minimálně oznámit a archeolog by na to měl, když už ne nic jiného, tak dohlížet. To už je potom na tom archeologovi, jakou zvolí cestu, ale v případě, že skutečně tam je kráter a povalují se tam nálezy, tak to je přesně důvod, kdyby tam neměl nikdo další nic dělat. Ale jak jsem říkal, u nás nemáme tento seznam. Je to dané i tím, že tady archeologie je trošku na okraji zájmu, a to financování je prostě zoufalé.

Ve třetím a posledním díle příběhu pana Svatopluka Vyvážila, který vyjde v pátek 24. února, se dostaneme do doby, kdy se nashromážděné a veřejnosti vystavené fragmenty letadel staly předmětem trestního oznámení. Opět se budeme zabývat střetem dvou pohledů na problematiku amatérského hledání trosek válečných letounů.