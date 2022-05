Chyby policie zastavily trestní stíhání, majitel muzea si může oddechnout

„Je to velká úleva. Oddechl jsem si nejen já, ale i manželka, která to velmi těžce prožívala. Na druhou stranu tu ale dlouhá léta výstava fungovala bez problémů. Bádání, pátrání po pamětnících, budování sbírky a expozice jsem věnoval kus života a výstava ukazovala veřejnosti vzpomínky na dobu 2. světové války a jejích hrůz. To je teď pryč,“ říká Vyvážil, který expozici uzavřel, postupně ji odváží a zatím neví, jestli se ji někdy podaří obnovit.

Hledání torz a letadel zbraní se věnoval od 80. let přes tři dekády. Založil spolek Aero Archiv Jirkov, který se o rozšiřující sbírku staral.

Dozorující státní zástupce trestní stíhání zastavil kvůli chybám policistů. „Důvodem pro rozhodnutí o zastavení trestního stíhání byla ve stručnosti procesní nepoužitelnost zásadních důkazů v důsledku pochybení při jejich zajišťování na počátku trestního řízení,“ uvedl šéf chomutovských žalobců Jiří Pražák.

Policisté nezákonně postupovali při prohlídce zámecké jízdárny, k čemuž mimo jiné neměli soudní příkaz, dalším pochybením pak byla i absence podrobného soupisu nálezů, které na místě zajistili – fragmentů vojenské techniky, vybavení, letadel, zbraní, osobních předmětů, mincí a dokumentů.

Kauza muzea se začala psát roku 2019, kdy se o sbírku a expozici nazvanou Výstava letecké archeologie, fragmenty leteckých soubojů nad naší oblastí za 2. světové války začala policie zajímat na základě trestního oznámení jednoho archeologa.

Zámeckou jízdárnu s výstavou policie zapečetila v červnu, následovalo obvinění z nedovoleného ozbrojování a zatajení věci, kdy měl podle policie Vyvážil způsobit republice obrovskou škodu. Obviněna byla i právnická osoba, tedy spolek.

Další muzea v ohrožení?

Letos v únoru policie zastavila první ze dvou trestních stíhání, a to pro přečin zatajení věci. Od skutku totiž uplynula promlčecí doba. Přečinu se měl Vyvážil dopustit tím, že nálezy z války v krajině neohlásil a vyzdvihl. Podle stanoviska Archeologického ústavu ČR mají exponáty charakter archeologických nálezů a zákon vylučuje, že by se vlastníkem archeologických nálezů mohl stát nálezce.

Vyvážil to považuje za absurdní a tvrdí, že o válku a leteckou archeologii neměly oficiální instituce a ani samotní archeologové dlouho zájem. „Právě díky amatérským nadšencům se toho podařilo dost zachránit, zdokumentovat a zajistit kontakty s pamětníky či příbuznými posádek zřícených letounů,“ říká.

V ohrožení ale mohou být i další obdobná „amatérská muzea a expozice“ v Česku. V kraji už se do problémů dostalo i Muzeum letecké bitvy 11. 9. 1944 nad Krušnohořím v obci Kovářská na Chomutovsku. Policisté i zde prověřují možné nedovolené ozbrojování a zatajení věci.

„Ano, na základě nesmyslného trestního oznámení jsme prošetřováni. Víc k tomu zatím nechci říkat. Muzeum ale není zavřené, máme otevřeno,“ řekl ředitel Jan Zdiarský.

Policie i státní zastupitelství odmítly případ komentovat. „Obecně platí, že o trestních věcech ve fázi prověřování, tedy v nichž nebylo zahájeno trestní stíhání, nejsou informace sdělovány,“ řekl žalobce Pražák.