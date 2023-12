POZOR VLAK: Sledovali jsme Mikulášské jízdy v celé republice

POZOR VLAK Sledovat další díly na iDNES.tv

Nejvíce se reportážní štáb věnoval nádherné parní Mikulášské jízdě Chornického železničního klubu. Ten vypravil historickou soupravu sestavenou z vozů 3. třídy taženou Velkým Bejčkem, tedy parní lokomotivou 423.009 z roku 1922. Vlak doprovázel personál v dobových stejnokrojích ze 30. let minulého století a samozřejmě také Mikuláš, anděl a čerti. Hodné děti dostaly dárek a zlobivé uhlí z lokomotivy.

„Jedná se o tradiční mikulášskou jízdu, kterou náš spolek pořádá řadu let. Je ale atypická tím, že jedeme okruh. Konkrétně z České Třebové přes Skalici nad Svitavou a Chornice zase zpátky do České Třebové. Zajímavostí také je, že náš parní vlak vjel jako poslední do Opatovic na návěst mechanického návěstidla, které bude po jízdě sneseno,“ řekl magazínu POZOR VLAK v den konání akce jednatel Chornického železničního klubu Marek Říha.

Také další reportáž potěší železniční nadšence, zvláště pak ty, kteří se věnují nádražím. V rubrice Po stopách drážní architektury jsme totiž s kamerami a dronem navštívili malebné nádraží ve Veselí nad Lužnicí. Kromě současných záběrů jsou v reportáži zveřejněny historické snímky nejenom rozsáhlé nádražní budovy, ale také už neexistující vozový park včetně unikátní pohlednice zachycující v Kardašově Řečici motorový vůz Daimler s podvozky Ringhoffer, který se testoval v letech 1902-1904 na trati z Veselí nad Lužnicí do Jindřichova Hradce.

Ani v tomto vydání POZOR VLAK nechybí pravidelné rubriky. Legendy se věnují parní lokomotivě řady 354.7 a Úžasné návraty divákům prostřednictvím filmu z roku 1984 prozradí, co se skrývá ze zkratkou EOV.