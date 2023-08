POZOR VLAK: Strávili jsme tři dny s Bobinami

POZOR VLAK Sledovat další díly na iDNES.tv

Akce se uskutečnila v rámci 70. výročí od vyrobení prvního stroje a 65. výročí poslední, sté Bobiny pro tehdejší ČSD. Stroj E 499.0 je nejstarší tuzemskou elektrickou lokomotivu pro stejnosměrný napájecí systém 3 000 V, která si za svou existenci získala mezi příznivci železnice, ale i mezi strojvedoucími, neobvyklou popularitu.

Přestože návštěvníky akce zajímal každý stroj, který na setkání dorazil, jeden všechny ostatní poněkud zastiňoval, přestože byl v nejhorším stavu. Šlo o první vyrobenou Bobinu, která se dnešních dnů dožila jen díky Společnosti povážské dráhy Žilina.

„Bobina číslo jedna je momentálně neprovozuschopná, bohužel byla po několika nezvaných návštěvách dokonale odměděna. Chybí hlavní vypínač, kontrolérové stykače, vysokonapěťová kabeláž a tak dále. Naštěstí zůstaly kompletní trakční motory. Rádi bychom tuto Bobinu opravili, ale bavíme se zde o finanční částce přesahující naše možnosti, protože potřebujeme zhruba 80 tisíc eur,“ říká v reportáži předseda SPDŽ Lumír Kunc.

Zajímavá je i další reportáž nového vydání magazínu POZOR VLAK. Věnuje se jednotnému času ve vztahu k železnici. Jde totiž o dodnes využívaný civilizační fenomén, za nímž v naší zemi stály firmy Elektrozeit, Telefonbau und Normalzeit, Jednotný čas, Pragotron a Elektročas.

Z natáčení 126. dílu magazínu POZOR VLAK, výročí jednotného času

Kromě toho, že se v pořadu můžete podívat na část filmu Starosti s časem z roku 1978, náš štáb vás provede dodnes existující firmou Elektročas, která vyvíjí, vyrábí a instaluje na železnici systémy jednotného času. Fenoménu jednotného času si všimlo dokonce Národní technické muzeum v Praze, které u příležitosti 100 let od založení firmy Jednotný čas a 70 let od vzniku podniku Elektročas připravilo až do 8. října tohoto roku technicky poutavou výstavu Jednotný Elektročas.

Pochopitelně ani tentokrát nechybí pravidelné rubriky. V Legendách se tvůrci zaměřili na úzkorozchodné průmyslové lokomotivy DH200 a v Úžasných návratech shlédnete film z roku 1983 Diagnostický systém pro osobní železniční vozy.