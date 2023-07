POZOR VLAK: Navštívili jsme nepřístupný archiv Ringhofferových závodů

POZOR VLAK Sledovat další díly na iDNES.tv

V archivu Výzkumného ústavu kolejových vozidel, jehož větší část se nachází v podzemí, jsou materiály od roku 1871 až do ukončení činnosti firmy Ringhoffer v roce 1945. „Všechny negativy jsme nechali naskenovat ve vysokém rozlišení, aby se se skleněnými negativy co nejméně manipulovalo. Skla totiž praskají, a hlavně trpí světlocitlivá emulze, která u některých negativů eroduje,“ říká generální ředitel společnosti VÚKV Zdeněk Malkovský.

Člověku se až tají dech, když se dívá na nejstarší fotografii v archivu z roku 1871, na níž je zachycena pražská koněspřežná tramvaj. Také u ostatních materiálů se členům štábu klepaly vzrušením ruce. Hlavně u katalogu císařského vlaku z roku 1891. Každý z katalogů na začátku obsahuje detailní popis drážního vozidla či celého vlaku, následují schémata jednotlivých vozů a vše je doplněno o řadu fotografií nejenom exteriéru, ale hlavně honosných interiérů včetně jednotlivě nafotografovaných sedaček, křesel, zrcadel nebo třeba vzduchotechniky. „Pro mě to byla čest, že jsem měl možnost vidět historické materiály Ringhofferových závodů, které vyráběly neskutečně krásná drážní vozidla,“ vysvětluje tvůrce magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

Z natáčení 125. dílu POZOR VLAK, archiv Ringhofferových závodů

V další reportáži se diváci přesunou do Albeře, tedy do České Kanady, kde se konal modelářský tábor. Šikovní členové Klubu železničních modelářů Znojmo a Klubu modelářů železnic Brno. I pod širákem vyráběli úchvatné modely lokomotiv a vagonů. „Občas jim do toho spadlo jehličí ze stromu nebo vítr rozfoukal jednotlivé díly, což ale nikomu nevadilo, protože modelaření u lesa je unikátní záležitostí. Přiznám se, že se nám z tábora po natáčení nechtělo zpět do studia,“ říká Jiří Dlabaja

Z natáčení 125. dílu POZOR VLAK, modelářský tábor v Albeři

V nejnovějším vydání magazínu POZOR VLAK samozřejmě nechybí ani pravidelné rubriky. V Legendách se tvůrci zaměřili na parní lokomotivu 314.303 Kocúra a v Úžasných návratech pustí film z roku 1962 o zavádění elektrického vytápění vlaků, které šlo ruku v ruce s probíhající elektrizací české železniční sítě.