POZOR VLAK: Česká Třebová pod mikroskopem a Potkani na kolejích

Stanice Česká Třebová byla zprovozněna v roce 1845 současně s výstavbou Olomoucko-pražské dráhy. Tehdy na místě současné budovy vyrostla na tu dobu velkoryse navržená odbavovací hala. Když byla ale v roce 1849 do stanice přivedena železniční trat z Brna přes Svitavy, Česká Třebová se proměnila ve významný železniční uzel a ukázalo se, že je potřeba její radikální rozšíření.

„Po pouhých pěti letech od zahájení provozu, tedy v roce 1850, prochází stanice Česká Třebová první rozsáhlou rekonstrukcí,“ popisuje dramatické počátky železničního uzlu Česká Třebová autor televizního magazínu Jiří Dlabaja.

Do reportáže se tvůrcům podařilo získat řadu dobových fotografií, které dokazují, jak se železniční stanice Česká Třebová nezvykle rychle rozvíjela. V reportáži se diváci podívají nejenom do běžně nepřístupných prostor nádraží, ale také uvidí stanici z ptačí perspektivy, zavítají do podzemí a také si udělají exkurzi do depa a na stavědlo 019. Jde o hlavní stavědlo, odkud se řídí provoz celého železničního uzlu prostřednictvím reléového zabezpečovacího zařízení cestového typu, které bylo nainstalováno na začátku 70. let minulého století.

Nejnovější vydání magazínu POZOR VLAK se věnuje také zahájené konverzi napájecí soustavy české železniční sítě ze stejnosměrného napájení 3 kV na mnohem výhodnější střídavé 25 kV 50 Hz. „O tuto reportáž si napsali naši diváci. Přiznám se, že to pro nás byla velká výzva, jak natočit hodně technickou reportáž, aby ji pochopili i laici bez patřičných technických znalostí. Zda se nám to povedlo, to musí zhodnotit naši diváci,“ vysvětluje Jiří Dlabaja.

Z natáčení 119. dílu magazínu POZOR VLAK

V novém vydání magazínu POZOR VLAK nechybí ani pravidelné rubriky. V Legendách se Rostislav Kolmačka zaměřil na Potkany, tedy na elektrické lokomotivy řady 150. V rubrice Úžasné návraty, která čerpá z bohatého fondu Národního archivu, si archivář Miroslav Kunt připravil film z roku 1968 Bezpečnost při práci v traťovém hospodářství.