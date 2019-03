Smrtící okamžiky zachytila kamera. Ze svatební cesty se už nevrátili

Fenomén CAT Clear Air Turbulence Clear Air Turbulence neboli „turbulence čistého nebe“, je nebezpečný jev denně ohrožující leteckou dopravu. Ve výškách, které jsou pro její vznik typické, mezi 6 až 15 000 metry, ji nelze ani detekovat ani časově předvídat. Pravděpodobnost vzniku ovlivňuje několik faktorů, mimo jiné:

CAT nejvíce ohrožuje letadla, která se pohybují v blízkosti tropopauzy, jejíž výška však není konstantní. Podle statistiky bylo šedesát čtyři procent turbulencí, tedy nejen CAT, pozorováno ve vzdálenosti do 280 km od jádra tryskového proudění, známého jako „jet stream“. Horizontální změna teplotního gradientu v daném směru letu, doprovázená změnou vlhkosti vzduchu. Vertikální vývoj teplotního gradientu, kdy teplota klesá s výškou až do úrovně tropopauzy, ve stratosféře teplota naopak stoupá. Střih větru jako rozdíl v relativní rychlosti mezi dvěma sousedícími vzduchovými hmotami. CAT se tak častěji objevuje na hranicích oblasti nízkého tlaku vzduchu, zejména tam, kde dochází ke změně směru větru na o více než sto stupňů. Ke CAT může dojít v oblasti vzniku horské vlny. Mezi laickou veřejností je CAT hovorově nazývá „vzdušnou kapsou“. Standartní palubní radary ji nedokáží detekovat, neboť její existence není spojena s výskytem mraků dokazujícím nepředvídatelný pohyb vzduchu. Příklady mimořádných událostí CAT 28.11 1995, České aerolinie, po zahájení klesání na letiště v Bahrajnu se A-310-304 (OK-WAA) dostal do CAT. Bylo zraněno 29 cestujících a pět členů posádky, někteří z nich museli být po přistání hospitalizováni.

28. prosinec 1997, United Airlines, linka UAI 826 z Tokia do Honolulu. B-747-100 vlétl po dvou hodinách letu do oblasti s výskytem CAT v důsledku čehož se jumbo jet náhle propadl o 30 metrů. Z 394 osob na palubě jeden cestující zemřel a 102 bylo zraněno, 15 z nich, mezi nimi bylo pět letušek, utržilo vážné zlomeniny v oblasti páteře a krku.

5. února 2002, České aerolinie, A-310-304 na lince z New Yorku do Prahy vlétl nad Doverem do oblasti CAT. Zraněni byli tři stevardi a jedna cestující.

30. prosince 2015, Air Canada, let ACA 088, B-777-300 ER ze Šanghaje do Toronta v cestovní hladině 330, výška 10 050 metrů, vlétl jižně Aljašky do oblasti střední až těžké turbulence. Jeden cestující byl těžce zraněn, dvacet z nich utrpělo drobná poranění. Turbulence také vyřadila jeden ze systémů výměny vzduchu a kabina cestujících nesla viditelné známky poškození.

1. května 2017, Aeroflot, Let AFL 270, Boeing 777-300 na lince z Moskvy do Bangkoku zasáhla CAT. Dvacet sedm cestujících bylo těžce zraněno a muselo být po přistání hospitalizováno.