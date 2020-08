Tipy na software: 10 nejlepších benchmarků, které prověří výkon PC

Ať už chcete posoudit, jak špatně nebo jak dobře váš počítač funguje, mohly by se vám hodit programy, co vám to sdělí. Chcete-li řešit nějaký problém, nečekejte, až se vyřeší sám. K dispozici jsou programy, co provedou hardwarový audit a prozradí o přítomných komponentách potřebné informace a také ty, které systém zatíží a prozradí nejslabší články řetězce.



CPU-Z poskytuje kompletní přehled hardwarových specifikací počítače. U procesoru podá detailní informace o typu, použitém socketu, počtu jader, počtu a velikosti cache, výrobní technologii, frekvenci, násobiči, napětí a tak dále. U základní desky pak najdeme data jako výrobce a typ desky, verzi BIOSu, čipovou sadu či jaký je použit grafický subsystém. Nechybí ani údaje o pamětích – frekvence, časování, počet kanálů, detaily o jednotlivých paměťových slotech atd. Jistě uvítáme i základní informace o grafické kartě či integrovaném čipu. Zobrazené informace lze exportovat do TXT souboru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,9 MB).

HWMonitor nejen vizualizuje výrobce a model hardwarových komponent v PC, ale také zobrazuje některé parametry v reálném čase. Jde například o spotřebu energie, otáčky ventilátoru, procentuální využití systému, frekvence a teploty. To může být užitečné v případě, že s počítačem jsou nějaké problémy – přehřívá se, dochází k jeho vypínání apod. Informace si lze uložit do textového souboru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,6 MB).

Tento plně vybavený benchmarkový balíček aplikací je určen uživatelům, kteří jsou velmi dobře informováni o vnitřním fungování svých počítačů, a pro podniky, které potřebují provést podrobnou analýzu na více počítačích. Pomůže s testováním šířky pásma paměti počítače, porovná výkon sítě, energetickou účinnost počítače a mnohem více. Další užitečnou vlastností je jeho online referenční databáze – porovná zjištěné hodnoty s jinými podobnými počítači, aby vám poskytl lepší představu o tom, jak výkonný máte PC a co by pomohlo jeho výkon zlepšit.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (163 MB).

Tato malá systémová utilitka pochází od stejných autorů jako více známé programy CCleaner či Defraggler. S její pomocí odhalíte podrobné informace o hardwaru ukrývajícím se v počítači (CPU, základní deska, RAM, grafická karta, pevný disk a další) včetně údajů o teplotě některých komponent. Na první pohled se jeví jako aplikace pro administrátory, ale nenechte se zmást. Opak je pravdou. Běžným uživatelům nabízí jednoduchou možnost, jak zjistit vše o PC či případně pro potřebu jeho upgradu, takže se nemusí bát, že by dostali mnoho podrobných údajů. Zjištěné výsledky lze navíc exportovat do souboru (XML či TXT) nebo na web.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE (lze doinstalovat)

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,6 MB).

Není-li vám pojem FPS cizí, potom vězte, že tento program se právě na měření počtu zobrazených snímků osobního počítače zaměřuje. Dokáže vytvořit fotografii nebo video v reálném čase z programů, které fungují na DirectX nebo OpenGL. Také se používá při natáčení her nebo filmů. V rohu obrazovky může program ukazovat počet FPS (snímků za sekundu). V základním režimu natáčí video v rozlišení 2 560 × 2 650 px. Tvoří screenshoty ve formátu JPEG, PNG, TGA nebo BMP. Vytváří video soubory o velikosti přes 100 GB, ale soubory jsou z důvodu kompatibility ukládány po 4 GB na soubor.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,5 MB).

Znají a používají ho recenzenti z celého světa. Jde o program, který se používá pro testování rychlostí diskových úložišť. Jak výkonné je to vaše si můžete lehce změřit i vy. ATTO Disk Benchmark určuje výkon jak pevných disků, tak SSD disků, ale i RAID polí či těch externích. Testy umožňuje provádět přenosem dat o určitých velikostech (od 512 B do 64 MB) a přenosových délkách (od 64 KB do 32 GB). Velikosti si zvolíte v hlavním okně a můžete začít testovat. Podporuje jak postupné dávkování jednotlivých datových souborů, tak hromadné a má také režim pro nepřetržité testování. Samozřejmostí je měření v nedestruktivním módu, tedy zápisy, které provádí, nijak nezasáhnou případná uložená data. Výsledky benchmarku lze exportovat do obrázku pro pozdější uchování.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (388 KB).

Poskytuje podrobné informace nejen o Solid State Drive (SSD) úložištích, ale i dalších diskových zařízeních, která jsou připojena k počítači. Zobrazí údaje o řadiči, technologii zpracování dat, typ NAND, schopnosti řízení, dat ze SMARTu, rozhraní, povolí měnit TRIM a podávat další informace. Rovněž obsahuje informace o diskových oddílech a další identifikátory. Kromě toho všeho se hodí i pro měření výkonnosti disků. Snadno tak lze otestovat jejich výkon pomocí benchmarků a změřit přístupovou a přenosovou rychlost.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (422 KB).

I tento program slouží k testování výkonu datového úložiště. Jeho náplní práce je měření přenosové rychlosti HDD, USB jednotek, ale i SSD disků. Chcete-li tedy znát informace o nejvyšší a průměrné rychlosti datových úložišť, potom můžete použít tento nástroj. Výsledky zobrazuje v reálném čase, a to pomocí grafů. V nich je vidět rychlost čtení i zápisu (zvolit lze sekvenční i náhodné). Definovat lze i testovací velikost souboru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,6 MB).

Hrajete-li často hry, potom velmi dobře víte, jaké problémy mohou nastat v případě krátkodobého či snad dlouhodobého zpomalení operačního systému, případně snad výpadku internetu (především u on-line her). Pokud se hra začne cukat v tom nejhorším možném momentě, můžete přijít o body či život. Dalo by se říci, že se tomu dá předcházet dostatečným výkonem PC, ale za krátkodobé výpadky může i sám operační systém, respektive procesy a aplikace v něm přítomné a spouštějící se pro různé účely. Game Fire vám pomůže toto nejen eliminovat, ale také zrychlit a celkově optimalizovat počítač pro hraní her. Jde na to chytře, a to aktivací svého režimu, který dočasně vypne nepotřebné funkce a služby systému Windows.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (9,3 MB).

TweakPower v jednom balíčku obsahuje vše pro ladění výkonu operačního systému a programů v něm instalovaných. Obsahuje pokročilé optimalizátory výkonu, které vám pomohou dosáhnout rychlejší start Windows, rychlejší otevírání aplikací, a tak možnost pracovat efektivněji. Navíc zefektivní i hraní her. Vlastně vrací zpět výkon, který je postupně ztrácen používáním počítače.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE