Jaký typ uživatelského účtu ve Windows byste si měli zvolit

Uživatelský účet ve Windows je něco, s čím se setkáte již při prvním spuštění počítače s tímto operačním systémem. Uživatelé mají možnost používat uživatelské účty v závislosti na edici Windows a nastavení sítě. V případě podnikových edic (Pro, Enterprise a Education) vás instalační program systému Windows požádá, abyste zvolili, zda chcete nastavit počítač pro osobní použití, nebo pro použití v síti spravované organizací.

Pokud je zvolena druhá možnost, lze počítač nastavit pomocí účtu v doméně Windows Active Directory nebo se lze přihlásit pomocí účtu Azure Active Directory, což je účet spojený s předplatným Office 365 Business nebo Enterprise.

V edici Windows 10 Home tyto volby nejsou k dispozici a tento systém je možné používat pouze s místním uživatelským nebo Microsoft účtem. My se v tomto článku budeme věnovat prvním dvěma typům účtu – tedy místnímu a Microsoft účtu.

Již při instalaci Windows 11 si nelze nevšimnout, jak se společnost Microsoft snaží o to, abyste si vytvořili právě Microsoft účet a používali výhradně ten. Navíc v edici Home nelze dokončit proces instalace, aniž by byl PC aktivován s alespoň jedním uživatelským účtem Microsoft účet. Toto by brzy mělo potkat také edici Pro.

Microsoft použití místního účtu nedoporučuje z několika důvodů. Z dlouhodobého hlediska upřednostňuje online účty, jejichž přidanou hodnotou je vyšší zabezpečení Windows a také nastavování oprávnění vč. rodiny, synchronizace nastavením, ale také úložištěm OneDrive nebo možnost přistupovat k aplikacím sady Office, platformě Xbox atd. Pojďme se nyní na oba domácí typy účtů podívat blíže.

Místní účet

Uživatelský účet je něco, co umožňuje používat počítač více lidem, a přitom v něm každý může dělat, co chce, aniž by byl ovlivněn jiný uživatel. Personifikovat si vzhled, změnit nastavení podle potřeb. Přihlásit se k různým online službám, a přitom navzájem jeden o druhém neví, jak počítač používá. Pro tento účel se využívá místní účet. Historicky šlo o první možnost přihlášení uživatele. Tento způsob nevyžaduje připojení k síti ani e-mailovou adresu, místo toho si jen zvolíte své uživatelské jméno (o délce až 20 znaků) a heslo. Tyto informace jsou uloženy v počítači a nikde jinde.

Přihlášení pomocí místního účtu nemá žádnou zvláštní výhodu v oblasti zabezpečení nebo ochrany soukromí. Jak jsme však už uvedli, místní účet lze v Home a brzy také v Pro edici založit až poté, co si nejprve založíte, nebo se přihlásíte Microsoft účtem. Přepnout se na místní lze posléze v Nastavení (Účty -> Vaše informace). Na pravé straně v části Nastavení účtu klikněte na volbu Přihlásit se místo toho místním účtem a postupujte podle pokynů.

V tomto okně je možné přepnout uživatelský Microsoft účet na místní

Poté, co překonáte několik oznámení (překážek), můžete zadat své uživatelské jméno a heslo, a tak dokončit nastavení a použití místního účtu. Ale pozor. S Microsoft účtem máte hned několik možností, jak obnovit heslo, pokud ho zapomenete. U místního účtu pro případ obnovy slouží tři bezpečnostní otázky. Odpovědi na ně si nadefinujete a v případě ztráty hesla je stačí zodpovědět.

Tyto otázky nelze v případě použití místního účtu obejít, ani si nemůžete nastavit vlastní otázky (vybrat si musíte ze šesti dostupných). To je podivné, protože odpovědi na otázky může vědět někdo, kdo vás dobře zná. Posuďte sami, asi není těžké uhodnout město, kde jste se narodili, jakou jste měli přezdívku, nebo, do které první školy jste chodili. V tomto případě je zapotřebí zapojit kreativitu, aby se do vašeho účtu zodpovězením otázek jen tak někdo nedostal. Proto doporučujeme vybrat si jakékoliv otázky a jako odpovědi použít tříslovnou frázi – zadejte každé slovo jako jednu z odpovědí. Případně vytvořte náhodné „odpovědi“, které nikdo neuhodne. Ty si však musíte zapamatovat nebo někam zapsat a uložit.

Možnost, jak zesílit zabezpečení při zapomenutí hesla

Jakmile založíte uživatelský účet, automaticky získá oprávnění standardního uživatele. Nejde tedy o správcovský, který umožňuje měnit konfiguraci Windows. Přepnout ho do tohoto modu lze kdykoliv v detailu účtu, kde u volby Možnosti účtu klikněte na Změnit typ účtu a v novém okně vyberte Správce. Využívat správcovský účet pro běžné použití však silně nedoporučujeme – více dále.

Microsoft účet

Druhým uživatelským typem účtu je moderní a bezplatný online účet společnosti Microsoft. Ten se poprvé objevil už ve Windows 8. Hodí se pro osobní použití (mimo firemní segment). Pokud již máte vytvořený nějaký e-mailový účet u společnosti Microsoft (např. Outlook, Hotmail, Windowslive, Live, Msn apod., tak uživatelský Microsoft účet již máte). Kdykoliv si však můžete zaregistrovat nový účet, vybrat si novou adresu na Outlook.com nebo dokonce použít svou vlastní e-mailovou adresu a tu registrovat jako Microsoft účet. A právě možnost použít pro Microsoft účet vlastní e-mail je skvělá možnost. Chválíme společnost Microsoft, že toto uživatelům umožnila.

Uživatelský Microsoft účet

Přihlášení k počítači se systémem Windows 10 nebo Windows 11 pomocí Microsoft účtu nabízí několik výhod:

Na počítačích s Windows 10 nebo Windows 11 umožňuje automaticky šifrovat celý systémový disk, a to včetně edice Home. Pokud zapnete šifrování BitLocker (pouze edice Pro a Enterprise), klíč pro obnovení se uloží do OneDrive úložiště, což ulehčí případné problémy

Ukládá záznam o vaší úspěšné aktivaci Windows (není vyžadováno zadávání žádného produktového kódu), pokud budete muset přeinstalovat systém Windows.

Systém Windows umožní synchronizovat nastavení mezi počítači, na kterých se přihlašujete pomocí stejného Microsoft účtu. Konkrétně jde o nastavení přizpůsobení, jako je pozadí pracovní plochy, uložená hesla (včetně profilů wi-fi), jazyková a regionální nastavení atd.

Uložené přihlašovací údaje k Microsoft účtu se využívají k automatickému přihlášení k dalším službám Microsoftu, jako je OneDrive, Skype, Teams, Office, Edge atd.

Synchronizovat lze i data a nastavení pro předinstalované aplikace Windows (například Mail a Kalendář atd.) a snadno obnovit aplikace stažené z Microsoft Store.

Samozřejmě je možné používat Microsoft účet jako svůj uživatelský účet a ke službám Microsoftu se přihlásit nějakým jiným odlišným, na kterém máte třeba aktivované předplatné Office 365.

Tip Co se v případě přihlášení Microsoft účtem bude synchronizovat, lze ovlivnit v Nastavení. Konkrétně klikněte na Účty a následně Windows Zálohování. Nyní máte možnost vybrat si složky pro synchronizování do OneDrive, zálohovat data z aplikací a předvoleb.

Microsoft účet umožňuje zálohovat

Vzdálená správa účtu a další uživatelé

Microsoft účet lze navíc nastavovat a dále konfigurovat i online. Pokud v části Účty vyberete první volbu Vaše informace a poté kliknete v části Související nastavení na Účty, dojde k přesměrování do webového prohlížeče, kde se načte stránka s vaším Microsoft účtem (pro první použití se budete muset k účtu přihlásit). Na stránce tak zjistíte detaily používání účtu, stejně jako zda máte koupeno předplatné Microsoft 365, spárovaná zařízení (PC, ale třeba i smartphony či tablety) s účtem a podrobnosti o nich. Dokonce je možné lokalizovat, kde se počítač nachází, nebo ho na dálku uzamknout.

Správa Microsoft účtu online

Dále je možné konfigurovat soukromí prostřednictvím řídícího panelu. Tedy spravovat data o aktivitě vašeho Microsoft účtu. Rozbalte libovolnou kategorii a zobrazte si nebo vymažte její data. Tato data uvidíte jenom vy. Dalším řídícím panelem je ten pro zabezpečení. Zde si můžete prohlížet nejen podrobnosti o přihlášení, ale také změnit heslo, aktivovat dvoustupňové ověřování atd. A nechybí ani správa plateb a jejich historie.

V části Rodina máte možnost přidat a následně kdykoliv konfigurovat uživatelské účty dalších členů rodiny. Poměrně dobře lze nastavovat, co daný člen může či nemůže v PC dělat (včetně rodičovské kontroly), a nechybí například ani rodinný e-mail, kalendář či poznámkový blok. Vše slouží pro sdílení vzájemných informací. Bližší informace najdete v článku Začínáme se zabezpečením rodiny.

Správa členů rodiny online

Pro jistotu upozorňujeme, že v počítači musí být vždy alespoň jeden účet s oprávněním správce. Pokud používáte pouze jeden účet (je jedno, zda místní, nebo Microsoft účet), potom je to právě on. Z bezpečnostního hlediska aktivní používání účtu se správcovským oprávněním není správné, a už vůbec doporučované. Proto je vhodné vytvořit si druhý účet, správcovský, může být i místní. Jakmile to uděláte, potom změňte svůj typ účtu na standardní. Pro aktuálně přihlášeného uživatele to uděláte tak, že kliknete na Start, zadáte „změnit typ účtu“ a vyberte volbu Standardní. Změny uložte.

Který typ účtu tedy vybrat?

Jak je patrné, Microsoft účet je oproti místnímu účtu vhodnější volbou. Na druhou stranu to znamená, že jeho používáním Microsoftu o sobě sdělujete řadu informací. Pokud tak nechcete činit, potom je místní účet jedinou volbou a také asi důvodem, proč ho používat.