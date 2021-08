Technické retro zvuky: toto už běžně neuslyšíte

Představte si svět, ve kterém nikdy neuslyšíte spuštění videopřehrávače, nebo typický uvítací symfonický zvuk z Windows 95. Možná právě toto stálo za vznikem muzea technických zvukových relikvií. Najdete ho na webové stránce, kterou vytvořil v roce 2012 Brendan Chilcutt. Je to jeho vysokoškolský projekt, kterým chtěl uchovat řadu technických zvuků a dát tak možnost je zažít i mladším ročníkům.

Ve fantastickém muzeu si lze nejen poslechnout zvuky, ale také se formou obrázků podívat, jaká zařízení nebo software je ještě nedávno hojně vytvářela. Zaposlouchat se můžete do jedinečných zvukových klipů, jako je telefonní automat, převíjení pásky ve videorekordéru, pomůcky pro učení jazyků Speak & Spell, jehličkové tiskárny, či převíjení fotoaparátu. Samozřejmě nemohou chybět ani klasické zvuky videoher jako Tamagotchi, Pac-Man, Tetris a MindMaze.



Co by to bylo za sbírku technických zvuků, kdyby neobsahovala ikonické zvuky jako je odpočítávání filmů, varovný zvuk Macu, anotace příchodu zprávy v ICQ, vložení diskety do mechaniky a cartridge do slotu. Tento katalog zaměřující se na zvuky především z 80. a 90. let je skvělým výchozím bodem pro každého, kdo je nikdy neslyšel.

V muzeu si navíc máte možnost zařízení prohlédnout na fotografiích. Když na každou z nich umístíte ukazatel myši, zobrazí se jejich názvy a po kliknutí dojde k přehrání jeho typického zvuku. Bude spuštěn a ve smyčce hrán dokola, do doby, než ho vypnete. Web přitom umožňuje spustit více zvuků najednou, což je skvělé pro ty, kteří chtějí kakofonický zážitek.

Zajímavostí je, že autor na webu uvádí i svůj e-mail u AOL. To, kdybyste mu chtěli napsat nebo požádat o doplnění nějakého chybějícího zvuku, který zde musí nutně být. Jak je vidět e-mailovou adresu jistě používá z nostalgie, vzhledem k obsahu této webové stránky.

Každopádně můžete vyzkoušet, zda svůj účet u kdysi jednoho z hojně využívaných freemailů stále používá. Ať tak nebo tak, muzeum technických zvuků je skvělou zábavní možností, jak si zavzpomínat.

Historie uložená na YouTube

Je až příliš snadné zapomenout na to, jak jsme v 80. a 90. letech minulého století používali primitivní věci. Některé z nich už dávno vymizely, naštěstí jsou v našich pamětích a existuje celá řada záznamů, která uchovává jejich zvuky tak, aby nebyly odstraněny z našeho každodenního života.

Poslechněte si zvuk dalších legend, které se tiše ozývají v mauzoleu technologií dávných dob, a přitom je můžete najít na YouTube. Pamatujete na dial-up neboli vytáčené připojení, což byl v informatice způsob, jak se snadno připojit k internetu pomocí telefonní linky a modemu?

Evoluce vyzváněcího tonů Nokia tune:

Zvuky při startování herní konzole Nintendo:

Morseova abeceda, která se používala pro rychlé zasílání zpráv (včetně například telegramů):

8mm filmový projektor:

Kontrolní zvuky pro načítání softwaru z kazetové pásky:

Podobné zvuky inspirují řadu umělců. Poslechněte si například slavný hit skupiny Nirvana (Smells Like Teen Spirit) zahraný, pardon vyluzovaný pomocí harddiskových a floppy jednotek: