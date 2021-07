Nejlepší způsoby posílání velkých souborů přes internet

Zatímco e-mail se vrátí zpět jako nedoručitelný již při vložení několika větších fotografií nebo jednoho videa, speciální k tomu určené služby nezklamou. K dispozici jich je několik, takže si lze vybrat podle potřeb tu svoji.

Věděli jste, že... Gmailem lze v jednom e-mailu poslat soubory o maximální velikosti 25 MB? V případě Seznam e-mailu je to 50 MB. Odeslaný e-mail se zpravidla při své cestě k adresátovi musí dostat přes několik MTA (Mail Transfer Agent). Každý z nich musí zprávu nejprve uložit, než ji může poslat dále, a proto se během tohoto procesu většinou zavádějí limity velikosti zprávy. Obecně se dá říci, že za maximální bezpečnou velikost e-mailu je považováno 10 MB.

Ukládejte soubory do cloudu

Jedním z nejsnadnějších a nejpoužívanějších způsobů pro poslání, respektive ukládání souborů je využít online úložiště, které lze získat zdarma (menší kapacitu – několik GB) nebo za poplatek (i stovky GB). Nahráním potřebných souborů do cloudového úložiště lze zajistit to, že k nim druhý člověk může přistupovat a stahovat je ze svého zařízení. K dispozici jsou služby jako Box (10 GB), Dropbox (2 GB), Google disk (15 GB), iCloud (5 GB) či OneDrive (5 GB).

Velkou výhodou v tomto případě je, že většina služeb disponuje nastavením sdílení. To znamená, že si v nich lze poměrně dobře vyspecifikovat, s kým chcete soubory sdílet. Těmto lidem potom může přijít notifikace o provedeném sdílení přímo do e-mailu. Dokonce lze i nastavit, co mohou se soubory dělat – prohlížet, stahovat či editovat.

Jestliže máte ve Windows staženého klienta služby, například OneDrive, Dropbox, Gmail disk apod., potom může běžet na pozadí a cokoliv do určené složky ke sdílení vložíte, bude automaticky uloženo i do vašeho cloudového úložiště. Po nastavení potom může být obsah dostupný pro ostatní uživatele.

Řešení pro posílání velkých souborů

Dalším doporučovaným způsobem je využít služby přímo pro posílání dat. Těch existuje obrovské množství. Například Úschovna.cz, LeteckáPošta.cz, Edisk.cz, Filesender.com, Wetransfer.com atd.

Většinou jsou si velmi podobné – nabízejí možnost nahrát soubor(y) o nějaké maximální kapacitě (gigabajty až desítky gigabajtů), vytvořit speciální odkaz pro jejich stažení nebo ho rovnou poslat příjemci na e-mail. Ke stažení jsou potom po nějakou dobu – typicky 14 dní a více. Některé z nich nabízejí nadstandardní možnosti, jako například možnost nechat soubor stáhnout pouze několikrát nebo nastavit datum jeho sebedestrukce.

Řešení pro ukládání velkých souborů

Kromě služeb pro posílání souborů tu jsou také ty, co umožní soubory ukládat do různých služeb. To je příklad Ulož.to, Hellspy.cz, Fastshare.cz, Webshare.cz atd. Prostřednictvím nich je možné nejen přenést, respektive nasdílet soubor, a tak ho dostat přes internet k určitému uživateli, ale také tam obsah po nějakou dobu ponechat – třeba napořád.

Proto se hojně využívají ke sdílení různého obsahu, který mohou uživatelé vyhledávat a stahovat – typicky filmy a seriály. Některé z nich však umožňují nastavit sdílení soukromé, tedy takové, že soubor může stáhnout jen autorizovaný uživatel.

Řešení pro větší soukromí a bez limitů

Zatímco všechny předchozí varianty posílání souborů představovaly jedno určité riziko, toto nikoliv. Tím rizikem máme na mysli to, že soubory – a to i včetně posílání e-mailem – poskytujete třetí straně. Nahráním přes internet na nějaký server totiž nad nimi přicházíte o kontrolu. Samozřejmě většina služeb hlásí, že používá šifrovaný přenos a soubory na úložištích také šifruje, ale lze tomu věřit?

Chcete-li tedy soubory poskytnout opravdu jen druhé straně, je vhodné zapřemýšlet o využití NAS úložiště. To je stále více používanější nejen ve firmách, ale také v domácnostech pro odkládání a zálohování dat. Jestliže ho vlastníte, zpravidla v něm budete mít přítomnou službu pro sdílení souborů. I tu si lze poměrně dobře nakonfigurovat podle vlastních představ.

Nasdílení souboru lze potom udělat kontextovým menu, nastavit u něj uživatele, dobu platnosti, počet stažení, nebo ho ještě dodatečně zaheslovat a získáte na něj odkaz, který lze poskytnout dále. Například zaheslováním lze řešit ještě jednu věc.

Pokud nechcete, aby se ke sdílenému obsahu dostal kdokoliv jiný než oprávněný uživatel, potom, když ho nasdílíte a heslo nevyzradíte, si nikdo nebude moci obsah vyzvednout. Další výhodou je i to, že tímto způsobem nejste limitovaní maximální velikostí souborů.

Řešení v podobě FTP

Ještě před několik lety bylo FTP (protokol pro přenos souborů) prakticky hlavním způsobem sdílení, respektive posílání a ukládání souborů. V dnešní době ustoupilo zmíněným službám nové generace, avšak stále je možné tento způsob využívat. Nabízí podobné vlastnosti jako již zmíněné. Vlastně bychom ho mohli přirovnat k NASu (jen s tím rozdílem, že nejde o vaše soukromé úložiště, ale u třetí strany). Případně – pokud NAS nevlastníte – lze si prostor v FTP serveru koupit u nějakého poskytovatele této služby.



Řešení v podobě hromadného živého sdílení

Velké oblibě v případě stahování nelegálního obsahu se těší metoda prostřednictvím torrentů. Tento protokol byl však původně vymyšlen pro sdílení dat mezi firemními uživateli. Pracuje na decentralizovaném typu (nestahuje se pouze vždy z jednoho místa, ale aktuální stahovači jsou vždy i sdíleči).



Toto sdílení se hodí především v situaci, kdy chcete distribuovat velké množství dat více uživatelům najednou. Použitý P2P protokol zaručí to, že každý stahující bude i odesílat, a tak nedojte k zahlcení jednoho zdrojového serveru a tím i přetížení připojení k němu.

Řešení v podobě komunikačních služeb

Také služby typu Skype, Facebook chat, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, ICQ atd. nabízejí určité možnosti pro posílání souborů. Zpravidla bývají značně omezené, ale pokud je uživatel, kterému chcete poslat soubor, s vámi aktuálně ve spojení – vedete s ním řeč – není nic jednodušší, než toho využít a rovnou mu soubor, o kterém mluvíte, skrze tuto službu poslat.



Integrované služby

Existují i další způsoby, respektive služby, ale většinou se zakládají na právě zmíněných nebo kombinující několik způsobů. Pokud jste například uživateli Firefoxu, tak v tomto browseru prostřednictvím nástroje Firefox Send máte možnost přímo sdílet soubory zabezpečené šifrováním. V anonymním režimu lze posílat až 1 GB a jako registrovaný uživatel až 2,5 GB.



A jaké služby či možnosti pro posílání velkých souborů používáte vy? Dejte vědět ostatním čtenářům v diskusi.