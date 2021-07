Využijte aplikace pro zamykací obrazovku Windows a uložte z ní fotografie

Nejprve je nutné si uvědomit, že zamykací obrazovka není to samé, co přihlašovací. Kromě zalogování nabízí již přihlášeným uživatelům i užitečné informace z jejich aplikací. Řada uživatelů ji považuje za zbytečnost, přičemž je to pro ně místo pro přihlášení.

Asi si každý všiml, že obsahuje obrázek, jenž se může automaticky měnit, nebo nabízí možnost použít vlastní vybraný. Oblíbený obrázek na pozadí, nebo dokonce několik formou prezentace, nabízí dnes tolik žádanou formu personalizace. Zamykací obrazovka navíc může zobrazovat údaje z kalendáře, e-mailu, budíky a místní počasí. Lze ji dokonce nastavit tak, aby po určité době vypršel časový limit nebo se aktivoval spořič obrazovky.

Nejsnadnější přístup k nastavení zamykací obrazovky vede přes Start -> Nastavení -> Přizpůsobení. Nebo kliknutím pravého tlačítka myši a vybráním v kontextovém menu volby Přizpůsobit. V tomto okně se vlevo přepněte na část Zamykací obrazovka.

Pozadí zamykací obrazovky Windows 10

První věc, kterou můžete změnit, je obrázek na zamčené obrazovce. Ve výchozím nastavení je aktivována možnost automatického stahování grafického obsahu prostřednictvím Windows Spotlight. Přináší denní aktualizace fotografií z celého světa a zobrazuje také tipy a rady, jak co nejlépe využít systém Windows. V rozbalovacím menu máte dále možnost vybrat si konkrétní jeden obrázek nebo prezentaci. V obou případech lze přidat vlastní. V případě prezentace je k dispozici volba, kdy se automaticky načítají obrázky ze Spotlightu nebo z vybrané galerie.



Kliknutím na odkaz Upřesnit nastavení prezentace se zobrazí další konfigurační okno, v němž je možné využít obrázky, které se budou zobrazovat ze složky fotoaparátu a z OneDrive. Dále lze nastavit, že se budou používat jen obrázky, které se vejdou na obrazovku, či ponechat nastaveno, že pokud počítač není aktivní, budou se zobrazovat zamykací obrazovky místo vypnutí obrazovky. V případě, kdy máte nastaveno prezentování obrázku, je možné v posledním otevíracím menu definovat to, že se obrazovka nikdy nevypne nebo se vypne po určité době.



Pokud jste spokojeni se zobrazováním obrázku uzamčené obrazovky, můžete si i pro přihlašovací obrazovku ponechat stejný. Přejděte níže na volbu Zobrazovat obrázek pozadí zamykací obrazovky na přihlašovací obrazovce a aktivujte (defaultně nastaveno).



Aplikace pro zamčenou obrazovku

Kromě obrázků se na zamykací obrazovce mohou zobrazovat také informace z dlaždicových a dalších aplikací instalovaných ve Windows 10. To je rozdíl oproti přihlašovací obrazovce. Ta by logicky nevěděla, ze kterého uživatelského účtu by měla zobrazovat informace, a potom by to jistě v případě veřejně přístupného PC nebylo ani žádoucí s ohledem na soukromí. Ostatně i toto zvažte v případě aktivace této volby, co chcete, respektive jaké aplikace mají možnost zobrazovat data.

Ve výchozím nastavení se zde nacházejí informace z kalendáře. Kliknutím na ikonu se zobrazí seznam aktuálních aplikací, které podporují zobrazování informací na zamykací obrazovce. Vyberte si jednu z nich. Tato aplikace bude primárním zdrojem pro zobrazování podrobného stavu.



K dispozici tak jsou například podrobností z her Xbox, Messaging, Mail, 3D Viewer, počasí atd. Například v případě kalendáře se mohou zobrazovat schůzky, zatímco výběrem počasí se zobrazí aktuální teplota v místě, kde se PC nachází.

Vybrat však můžete i zobrazování stavu z dalších aplikací. Klikněte na znaménko plus níže a vyberte, které aplikace mají na uzamčené obrazovce zobrazovat rychlý stav. Opět můžete vybrat takové aplikace jako počasí, zprávy, kalendář, stejně jako budíky a hodiny, e-mail, Windows Store atd. Při příštím zobrazení zamykací obrazovky byste měli vidět informace z aplikací, které jste vybrali, za předpokladu, že je obsahují.



Nastavte časový limit obrazovky

Pokud na chvíli odejdete od počítače, potom automaticky dojde k aktivaci zamykací obrazovky. Chcete-li nastavit po jak dlouhé době se tak stane, nebo aby se tak případně nestávalo vůbec, potom klikněte níže na odkaz Nastavení časového limitu obrazovky. První volba určuje, jak dlouho má „svítit“ displej v zamykacím modu (od nikdy po 5 hodin). Dále je možné určit, za jak dlouho přejde do režimu spánku, a tím ušetří v případě notebooku baterie.

Pokud se nyní vrátíte zpět a kliknete na volbu Nastavení šetřiče obrazovky, zobrazí se letitá obrazovka pro konfiguraci spořiče. Zde máte možnost vybrat nejen spořič monitoru, ale také nastavit, po jak dlouhé době se má aktivovat a zda se má při obnovení zobrazit přihlašovací obrazovka počítače.



Nastavené změny máte možnost otestovat snadným způsobem. Použijte klávesovou zkratku Ctrl + Alt + Delete a zvolte Uzamknout. Všimněte si, že na zamykací obrazovce se zobrazují tipy pro operační systém a také u ikony fotoaparátu máte možnost zobrazit si podrobnosti o aktuální Windows Spotlight tapetě.