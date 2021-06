Notebook, nebo Chromebook. Podívejte se, které zařízení je pro vás vhodnější

Počítače s operačními systémy Windows, Mac OS X a Linux jsou letitou zažitou tradicí. Naproti tomu Chromebooky mají tradici kratší. Když v roce 2011 poprvé dorazily na trh, staly se u mnoha lidí terčem posměchu – a v řadě případů i oprávněného. Vadila především omezená funkčnost a spoléhání se na nonstop připojení k internetu. Svět se však mění. Práce na počítačích se v řadě případů omezila na surfování na internetu a používání webových aplikací, tvorbu dokumentů a vedení komunikace v různých formách, popřípadě hraní her.

Nejen pro tyto činnosti není nutné vlastnit výkonný počítač ani robustní operační systém, s celou řadou nastavení, funkcí, které nevyužijete a musíte konfigurovat. Proto vznikly Chromebooky, nový typ počítačů určených pro rychlou a snadnou práci. Jsou založeny na operačním systému Chrome OS společnosti Google, který obsahuje cloudové úložiště, služby Google a několik vrstev zabezpečení. V dnešním roce tento systém oslaví 10 let a za tu dobu se hodně změnil a v řadě případů je vhodným řešením.

Kdo by si měl koupit počítač s Windows

Notebook se systémem Microsoft Windows nabízí řadu výhod. Především jde o velkou flexibilitu při práci téměř v jakékoliv aplikaci, výběru libovolného internetového prohlížeče, konfiguračních možností. Navíc tento počítač můžete vyladit a nastavit podle svého.



Toto pohodlí však vyžaduje více výpočetního výkonu, a proto jsou často notebooky ve srovnání s většinou Chromebooků dražší. Ceny se mohou vyšplhat až na desítky tisíc korun, a pokud potřebujete výkonný počítač pro hraní her nebo úpravu grafiky a videa, Chromebooky nemohou konkurovat a ani se o to nesnaží.



Kdo by si měl koupit Chromebook

Chromebook s operačním systémem Google Chrome OS je jednodušším a optimalizovanějším zařízením. V zásadě jde o upravenou verzi internetového prohlížeče Chrome pracující na zabezpečeném hardwaru. Je řádově o tisíce korun levnější než počítač se systémem Windows, a to i v případě, že je vybaven stejným procesorem.

I proto se třeba řada škol v USA rozhodla pro výuku používat Chromebooky a také to může být skvělé řešení za nízkou cenu pro domácnosti, které na PC nekladou žádné velké nároky – proč zbytečně utrácet za zařízení pro surfování na internetu, vedení videohovorů a psaní e-mailů?

Je pravdou, že v začátcích toho Chromebooky nenabízely tolik jako v dnešní době. Systém Chrome OS se ovšem neustále vyvíjí a v současnosti nabízí možnost používat aplikace pro Android a hraní cloudových her, což z něj dělá zařízení pro zábavu i produktivitu. Díky novým funkcím se stává podobně vhodným jako zařízení se systémem Windows. Není tak divu, že v seznamu „nejprodávanějších notebooků“ na Amazonu často figurují Chromebooky.



Velkým plusem je i to, že aktualizace nových funkcí, respektive operačního systému probíhá na pozadí. Google také zajišťuje veškerou bezpečnost, nyní také s lepšími biometrickými možnostmi. Jak jsme již naznačili, internet nabízí mnoho z toho, co dnes potřebujeme ke své práci, ať už to znamená pracovat ve webových aplikacích nebo používat doplňky Chrome. Google navíc naznačil, že do budoucna v Chromeboocích bude ještě více podporovat i aplikace Windows prostřednictvím služby Parallels (používá se ke vzdáleného přístupu k aplikacím Windows).

Co můžete a nemůžu dělat s Chromebookem

Je toho hodně, co aktuálně OS Chrome umí. Zamyslete se tak nad tím, co dnes a denně děláte v počítači, a pokud tento systém zkusíte, možná nepřijdete na moc věcí, ve kterých byste byli omezeni. Respektive je nemohli dělat.



Jednou z velkých překážek pro mnoho uživatelů však může být práce s Microsoft Office. Na Chromebooku nemůžete nainstalovat celý software Office, ale společnost Microsoft nabízí prostřednictvím obchodů Chrome a Google Play verze pro web i Android. Obecně řečeno, pokud potřebujete, nebo chcete konkrétní aplikaci pro Windows nebo Mac, a neexistuje žádná vhodná náhrada aplikace pro web nebo Android a nechcete používat virtualizaci například prostřednictvím VMware, Chromebook si nekupujte.

Pokud potřebujete pokročilé funkce pro úpravu fotografií a videa, budete i v tomto případě potřebovat notebook se systémem Windows, Mac nebo Linux. Základní úpravy fotografií a videa v Chromebooku uděláte bez problémů, ale z podstaty věci obvykle toto zařízení nenabízí vysoký výkon, který potřebujete pro náročné úkoly. Na druhou stranu, díky streamovacím herním službám, jako jsou Google Stadia, Nvidia GeForce Now a Xbox Cloud Gaming, lze Chromebooky používat nejen pro hraní her na Androidu.



Podle čeho si Chromebook vybrat

Před několika lety byly všechny Chromebooky téměř stejné. Každá společnost je vyráběla podle referenčních parametrů. Nyní je k dispozici mnohem větší škála zařízení – typu dva v jednom, konvertibilních a tabletů – které využívají výhod současných funkcí systému Chrome OS. Pokud jde o notebooky Windows, stále máte možnost vybírat z pestřejší skály, například podle velikostí, výkonu atd., mít rychlejší procesor vyšší třídy, více paměti a větší úložiště pro data a aplikace nemusí být na škodu, ale ruku na srdce, opravdu to potřebujete právě vy? Proto pokud se zaměříme na parametry Chromebooku, tak byste měli volit takovouto, či podobnou specifikaci:

Procesor: Intel Celeron, Core i-serie nebo MediaTek

RAM: 4 GB paměti nebo více

Úložiště: 64 GB

Rozlišení: Full HD (1 920 x 1 080 pixelů)

S těmito parametry získáte flexibilitu, nicméně i nižší parametry budou v řadě případů zcela dostačující. Vzhledem k nízkým hardwarovým požadavkům systému Chrome OS mohou být Chromebooky navíc nejen lehčí a menší než průměrný notebook, ale také obecně levnější. Nejlevnější nové notebooky s Windows pořídíte od 6 tisíc korun.

Jejich konfigurace, respektive výkon je však na úrovni toho, aby tak nějak fungoval, ale moc rychlosti od něj neočekávejte. Na druhou stranu nejlevnější Chromebooky stojí podobně, avšak za tuto cenu získáte rychlejší stroj. Abyste totiž měli dobrý notebook je dobré investovat alespoň 15 tisíc korun, jen tak získáte tenký a lehký model se slušným výkonem a výdrží baterie, který si udrží svůj výkon i po další roky, a bude srovnatelný s nejlevnějším Chromebookem.

Na co byste si při výběru měli dále dávat pozor, tak to je parametr AUE (Auto Update Expiration). Před zakoupením Chromebooku (především z druhé ruky) si tak dopředu zjistěte datum, kdy dojde k vypršení jeho automatických aktualizací.

Hardware, který nepochází od společnosti Google, je v současné době podporován jen určitou omezenou dobu. U současných modelů je to přibližně 8 let od výroby, ale nemusí tomu tak být vždy. Google udržuje seznam dat AUE pro všechny modely na této stránce, a proto si ho zkontrolujte u zařízení, které plánujete koupit. Osm let se možná může zdát jako málo, ale na druhou stranu je to podobná analogie jako u telefonů s Androidem, kdy už třeba i pro dva roky staré smartphony nejsou vydávány aktualizace. Vypršení automatických aktualizací však neznamená, že by Chromebooky přestaly fungovat. Jen už nezískávají nové funkce.

Potřebují Chromebooky připojení k internetu?

Když se před deseti lety objevily první Chromebooky, byly odkázány na připojení k internetu. Velkým problémem bylo například to, že pokud jste byli uprostřed psaní dokumentu, nebo e-mailu a vypadlo připojení k internetu, nebylo možné rozdělanou práci uložit. To se změnilo, protože společnost Google vylepšila offline funkce a výhodou je i to, že aplikace jako Netflix, YouTube a Spotify dostaly také offline režim.



Samozřejmě je jasné, že u běžného notebooku je offline režim menším problémem, protože díky instalovaným programům a velkému internímu úložišti se nedostanete do problémů. Na druhou stranu, kdo je dnes offline, a pokud se tak stane, potom v případě dobrého poskytovatele internetu jen na chvilku. A v případě, kdy se nacházíte na cestách, lze využít mobilní hotspot vytvořený z vašeho smartphonu.

Závěrem

Jednoduchost Chromebooku nelze porazit. Pokud vše, co děláte, lze provést ve webovém prohlížeči nebo s webovými aplikacemi či aplikacemi pro Android, a máte omezený rozpočet, není důvod, proč nezvolit zařízení s OS Chrome.

Jste-li náročnými uživateli a není vám líto sáhnout hlouběji do kapsy, potom díky široké škále designů, velikostí a stylů, které lze konfigurovat, byste měli volit notebooky. Ať už s Windows, nebo Mac OS, případně Linuxem. Nabízí totiž větší rozmanitost při použití a vysoký výkon, zejména pokud chcete snadno používat software nebo hrát hry dostupné pouze v těchto operačních systémech.

Nezapomínejte však na to, že svižnost a jednoduchost jsou nejlepšími vlastnostmi Chromebooků. Můžete si ho vytvořit i z pomalého starého počítače. Návod jsme přinesli zde.

A jaké jsou vaše zkušenosti s Chromebooky? Dejte vědět v diskuzi.