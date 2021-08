Nejlepší funkce nového a čistého Firefoxu

Statistika podílů jednotlivých browserů na počítačích ukazuje, jak se v posledním roce Edge dotáhl na Firefox a nyní ho překonává. Vývojáři Mozilly si to nechtějí nechat líbit, a tak zabrali a upravili uživatelské rozhraní podle posbírané zpětné vazby od uživatelů. Firefox, podobně jako Edge, tedy pracuje na tom, aby zaujal co možná nejvíc uživatelů. A proto si připravil řadu nových funkcí. Některé věci byly přeskupeny či odstraněny a přibylo pár nových nastavení, na něž si uživatelé budou muset zvyknout.

Průlet novými funkcemi

Informace o verzi Firefoxu

Chcete-li si nové funkce vyzkoušet sami, není nic lehčího, než si browser nainstalovat nebo ho aktualizovat. Mimochodem, seznam změn je možné si kdykoli prohlédnout v části Nastavení (tři čárky vpravo nahoře) -> Nápověda -> O aplikaci Firefox a zde klikněte na odkaz Co je nového.

Nový přepracovaný design umožňuje používat Firefox rychleji a navíc působí mnohem moderněji. Tento browser si vždy zakládal na bezpečnosti a soukromí. To se nezměnilo, respektive ještě v tom přitvrdil. V dnešní době, kdy se internetový prohlížeč stal jakýmsi hlavním softwarem v počítači, respektive v operačním systému, protože v něm provádíme prakticky většinu věcí, by měl být hlavně spolehlivý, příjemný na pohled a umožňovat bezproblémovou práci s webem.

Proto došlo k optimalizaci rychlosti, a tak načítání stránek je nyní ještě rychlejší a zároveň spotřebovává méně operační paměti. Dobrý vzhled je vždy o subjektivním dojmu. Takže pokud věci fungují, opravdu o něm nepřemýšlíte.

Po prvním otevření nového Firefoxu si však nejde nevšimnout řady změn, snažící se o odlehčení vzhledu a jeho vyčištění. Tak třeba zjednodušení se zaměřilo na ovládací tlačítka (nachází se zde nyní Zpět, Vpřed a Aktualizace stránky), u adresy se nachází ikona štítu, aby uživatel věděl, že je chráněn před sledováním, a zámek indikuje zabezpečené spojení. Potom se tu nachází často používané funkce jako režim čtečky, zoom a záložka.

Efektivnější pořádek

Existuje několik způsobů, jak se dostat k preferovaným funkcím a nastavením. Ovšem ten prostřednictvím tří čárek vpravo nahoře patří k těm nejpoužívanějším. Proto došlo k přepracování celé nabídky a objevují se zde uživateli nejpoužívanější volby.

Přepracovaná nabídka Firefoxu

Není žádným překvapením, že víc než padesát procent uživatelů má otevřeno čtyři nebo víc panelů naráz. Z tohoto důvodu se změny odehrály i zde – panely se nyní zobrazují a chovají jinak. Například je tu efekt, který se objeví po kompletním načtení celé stránky. K dispozici jsou nové ikony, které označují jejich načítání, přehrávání médií atd. Změnit lze i určité funkce podle svého – například ve výchozím nastavení vždy přepínat na nově otevřené karty (Nastavení -> Obecné -> Panely -> Přepnout na nový panel otevřená z odkazu. Pokud se přepnete na záložku Domovská stránka, tak zde si lze definovat, respektive přizpůsobit to, co vidíte, pokud otevřete nový panel.



Nastavení oken a panelů

Došlo ke zrušení řady oznámení. Pokud by totiž měla být něčemu věnována pozornost, mělo by to vypadat dobře a nemělo by vás to rušit. Objevily se tak konsolidované panely, abyste mohli rychleji reagovat a rychleji se vrátit k tomu, co jste před hlášením právě dělali. Konkrétně byly omezené některé frustrující a opakované výzvy spojené se vstupem a výstupem ze schůzek Google Meet. Díky tomuto zredukovanému rozhraní se můžete dostat ke všem svým webovým hovorům a schůzkám na menší počet kliknutí.

Věděli jste, že? Za jeden měsíc dojde ve Firefoxu k 17 miliardám kliknutí? Z těchto 17 miliard kliknutí k tomu dochází ve třech oblastech: v panelech (asi 43 % kliknutí z toho vede k otevření a zavření panelu), v navigační liště (přibližně 33 % kliknutí přejde do oblasti pod pruhem karet, kde se lze pohybovat vpřed, vzad nebo znovunačíst a využít další funkce adresního řádku), a vzáložkách (asi 5 % kliknutí vede do sekce pro přidávání záložek).



Režim soukromého prohlížení na další úrovni

Firefox zase o něco víc chrání uživatele, respektive jejich soukromí. Pro ty uživatele, kteří procházejí web výhradně nebo příležitostně v režimu soukromého prohlížení, je tu posílená ochrana. Už v únoru byla zavedena technologie Total Cookie Protection v přísném režimu ETP (Enhanced Tracking Protection). Tato ochrana soukromí brání souborům cookies v tom, aby vás sledovaly. Nyní je možné si ji nastavit u všech panelů, nejen v anonymním režimu (Nastavení -> Soukromí a zabezpečení -> Přísná, respektive Vlastní v případě, že chcete upravit volby podle svého).



Víc automatické aktualizace

Nastavení aktualizací Firefoxu

Novinkou je také to, že aktualizace Firefoxu se budou odehrávat na pozadí a téměř samy. Automaticky bude docházet ke kontrole, stahování a instalaci připravených aktualizací, přičemž kontrola je nastavena na jednou za sedm hodin.

Tuto funkci máte možnost volitelně deaktivovat v Nastavení, záložka Obecné a konkrétně v boxu Aktualizace Firefoxu.



Přidejte a synchronizujte platební karty

Firefox také nyní umožňuje přidávat a synchronizovat platební karty do vašeho Firefox účtu (na počítači a v aplikaci pro Android). Tyto informace jsou šifrovány a díky synchronizaci budou dostupné ve všech zařízeních po přihlášení Firefox účtem. V případě zařízení s Androidem nyní navíc uvidíte velký banner, který vás žádá, abyste nastavili Firefox jako výchozí prohlížeč, a objevila se, zda nová sekce pro přidávání platebních karet.

Firefox také přidává funkce mezipaměti zpět/vpřed pro podporované webové stránky, takže můžete znovu přejít rychleji dopředu a zpět mezi webovými stránkami. K dispozici je také nová konfigurační stránka (zadejte do adresního řádku „about:third-party“). Ta pomáhá spravovat problémy s kompatibilitou s aplikacemi třetích stran. Změn je ještě mnohem více – některé další najdete zde.

Závěrem

Firefox je skvělým internetovým prohlížečem. Přitom neustavičně pokračuje v tempu být tím nejvíc bezpečným, respektive nabídnout uživatelům možnost být co nejméně sledováni a chránit je před různými útoky. Nová verze přinesla řadu změn v uživatelském ovládání, které jsou ku prospěchu věci. V letošním roce Mozilla plánuje uvést další funkce, které budou vycházet z moderního webového redesignu, který tento nový Firefox přináší.