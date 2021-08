Kouzlo QR kódu. Vytvořit ho může každý a připojí vás i k wi-fi

QR kódy jsou stále oblíbenější. Přestože se s nimi u nás setkáváme především v posledních několika letech, této technologii je už 27 let. Svým vzhledem a tím, co umí, se podobají čárovým kódům. Oproti nim však mají řadu výhod. Tou hlavní je, že umožňují přenést stokrát víc dat (například přihlašovací údaje, GPS souřadnice, kontakty, ale umí třeba i přidávat a posílat pozvánky na události v kalendáři, přihlásit k wi-fi síti či poslat odkaz na webovou stránku).

Mohou obsahovat i klasickou internetovou adresu, a tak si můžeme v obchodě jednoduše přečíst informace o výrobku nebo si přímo z plakátu objednat lístky na kino či jídlo. Takto jednoduše je dokonce možné zaplatit útratu v restauraci. Z aplikace ve smartphonu přímo od stolu, bez obsluhy, což placení výrazně usnadní.

QR kód pojme až 4 296 znaků textu či 7 089 číslic a předčí čárový kód i v ryze praktické věci – lze ho totiž načíst ze všech stran, třeba i pokud ho držíte vzhůru nohama. Zároveň mu nevadí ani zmuchlání či lehké natržení. Čárový kód má v tomto ohledu větší omezení.

Význam zkratky QR Zkratka QR znamená Quick Response neboli rychlá odpověď. QR kód přitom nemusí být pouze černobílý a může obsahovat i logo. V roce 1994 ho vymysleli dva japonští vynálezci Takayuki Nagaya a Masahiro Hara. Původně přitom chtěli pouze nahradit zastaralé čárové kódy v automobilovém průmyslu a nevědomky na tomto poli spustili revoluci.



Díky QR kódu se tedy dostanete k informacím prostřednictvím smartphonu. Namísto zadávání adresy URL namíříte fotoaparát na kód a klepnete na něj, čímž otevřete odkaz. Na iPhonech stačí využít aplikaci fotoaparátu, který nativně QR kódy podporuje.

V zařízeních s Androidem, se využívá asistent Google či aplikace fotoaparát Google v režimu Google Lens. Pokud byste chtěli QR kódy nejen číst, ale také vytvářet, nepotřebujete žádné speciální vybavení ani znalosti. Následující metody vám to dokážou.



Jak vytvořit QR kód v Chromu

Také internetový prohlížeč Chrome je připraven na tvorbu QR kódů obsahujících webové odkazy aktuálně načtených stránek. Děje se tak prostřednictvím funkce Sdílení (platí pro smartphony) a v desktopové verzi stačí kliknout vpravo do adresního řádku a následně na ikonu čtverce.

QR kód v Chrome

Objeví se nejen samotný QR kód, ale také URL adresa a možnost obrázek stáhnout. V současné době Chrome pro Android a desktopové verze zobrazuje QR kód s dinosaurem uprostřed, zatímco Chrome pro iOS poskytuje standardní QR kód, který postrádá dinosaura.

QR kód v mobilním Chromu

V prohlížeči Chrome pro Android přejděte jako obvykle na webovou stránku a klepněte na nabídku se třemi tečkami (Sdílet > QR kód) a poté volitelně klepnutím na Stáhnout uložte kód do telefonu pro pozdější použití.



Jak vytvořit QR kód pomocí QRbota

Zatímco Chrome generuje pouze QR kódy pro sdílení URL, specializovaná internetová aplikace QRbot jde mnohem dál. Umožňuje vytvářet QR kódy, které odkazují na webovou stránku, a také ty, které umožňují provádět další akce, jako je přidání kontaktu, připojení k wi-fi, odeslání e-mailu nebo SMS, případně uskutečnění hovoru.



Služba QRbot

Přejděte na web QRbota. Hned v úvodu se dozvíte, že existuje také ve formě aplikace pro iOS a Android. Kliknete-li nahoře v liště na odkaz QR Generator, načte se stránka pro generování kódů.

Vy si vyberte, který QR kód chcete vytvořit. K dispozici je URL, kontakty, wi-fi, text (zde lze prostřednictvím znaků vytvářet i snadné obrázky), e-mail, SMS či hovor.

Tvorba QR kódu pro připojení k Wi-Fi

Dejme tomu, že chcete vytvořit QR kód pro přístup, respektive připojení se k wi-fi. Zadejte její SSID (název), heslo pro přístup a typ šifrování. Poté stačí kliknout na tlačítko download. QR kód si můžete vytisknout, umístit doma a každá návštěva se jeho naskenováním snadno připojí k vaší wi-fi, aniž by vás o to musela žádat nebo byste jí museli sdělovat heslo. To je velmi výhodné a jistě to nejednou oceníte.

Jak vytvořit QR kód a další čárové kódy aplikací

Další možností je využít klasickou aplikaci. Generátor čárových kódů od společnosti Vevy Europe najdete v Microsoft Store. Stejně jako Chrome a QRbot nabízí Barcode generator několik předem připravených možností pro tvorbu QR kódů mimo jiné pro e-mail, Twitter, Facebook, SMS, wi-fi, Flickr a YouTube.



V nabídce aplikace si vyberte, co chcete vytvořit, a zvolte si případně typ kódu (doporučujeme ponechat QR kód). Zadejte požadované údaje. QR kód máte možnost zkopírovat do schránky Windows k následnému použití (například vložení do jiné aplikace) či odkazem obrázek uložit.

Jak vytvořit QR kód v LinkedInu a Twitteru

Pokud pravidelně zveřejňujete příspěvky na sociálních sítích, QR kód uživatelům usnadní přístup k vašim účtům. I když můžete pomocí výše uvedených aplikací vytvořit QR kód, který odkazuje na veřejnou webovou stránku kteréhokoli z vašich účtů na sociálních sítích, některé služby umí samy napřímo generovat QR kódy.

Například LinkedIn a Twitter poskytují QR kódy v rámci aplikací pro iOS a Android. Tento QR kód potom můžete umístit na web nebo dál sdílet.