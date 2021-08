Google zavádí nový Disk. Podmaňte si nové funkce

V únoru letošního roku společnost Google ohlásila, že během několika měsíců provede změny v zálohování, respektive synchronizaci dat do svého cloudového úložiště. To se nyní stává realitou. Pojďme se podívat na to, k čemu dojde a zároveň na to, co tato cloudová služba uživatelům nabízí.

Chytré sloučení

Na úvod musíme říci, že změna je ku prospěchu věci. Zatímco uživatelé firemních účtů v případě souborů s cloudem pracovali s funkcí Streamování souborů z disku (Drive File Stream), všichni ostatní používali klienta Zálohování a synchronizace (Backup and Sync).

Na to počínaje prvním říjnem zapomeňte. K dispozici je už nyní nový klient s názvem Disk Google (Google Drive). Koresponduje nejen s názvem cloudového úložiště, ale navíc obsahuje nové funkce. Díky němu potom v jedné aplikaci získáte:

Možnost přistupovat k souborům uloženým v Google Disku přímo z PC bez použití webového rozhraní

Vybrat a synchronizovat soubory v PC

Možnost zálohovat fotografie a videa do služby Google Fotky včetně RAW formátu

Možnost připojit až čtyři Google účty najednou s konfigurací pro každý zvlášť

Google Disk sjednocuje klienty.

Aplikace poskytuje přímý přístup k souborům uloženým na obvyklých místech na ploše a zálohuje obsah do cloudu, díky čemuž je přístupný odkudkoliv v dosahu internetu. Vybraný obsah lze přitom nahrát nově přímo do Google Fotek či Disku.

Před touto změnou jste nejprve museli vše nahrát na Disk a potom vytvořit kopii ve Fotkách. Klient také přináší podporu zálohování externích úložišť, včetně flash disků a pevných disků. Soubory v Disku je možné zrcadlit na pracovní ploše. Komu nevyhovuje ve Windows 10 integrovaný OneDrive od Microsoftu (o aktuálních funkcích jsme psali zde), může sáhnout po této alternativě.

Jak klienta Google Disk zprovoznit

První, co musíte udělat, abyste mohli začít používat klienta pro práci s cloudovým úložištěm Google ve Windows 10, je stáhnout si tento jeho instalační soubor (pozor, má 257 MB). Spusťte instalaci, nikde není nutné nic nastavovat. Po skončení se zobrazí dialogové okno, které vám prostřednictvím browseru umožní se ke službě přihlásit.

To provedete prostřednictvím svého Google účtu. Pokud ho ještě nemáte, můžete si ho vytvořit zdarma. Díky tomu získáte i možnost přistupovat ke vzdálenému úložišti Google v cloudu, kde máte zdarma k dispozici 15 GB úložného prostoru pro soubory (vše v rámci ekosystému Google One).

Zalogování do Google Disku

Po zalogování budete informování o tom, co klient Google Disk umí a poté získáte možnost otevřít Průzkumník souborů, kde již Disk najdete integrovaný v operačním systému. Zároveň se zobrazí jeho ikona v informační části hlavního panelu Windows, kde máte službu stále po ruce.



Nyní dojde automaticky k zobrazení složek a všech souborů, které již případně máte uložené v Google disku (například nahrané formou předchozího klienta Zálohování a synchronizace, nebo například přes internetový prohlížeč atd.). Stačí kliknout na ikonu/odkaz Můj disk. Výhodou je, že soubory můžete klientem do tohoto místa ukládat a stahovat jednoduše pouhým přetažením myší.

Google Disk integrován do Windows

Podmaňte si další funkce

V klientu Google Disk však najdete mnohem více. Nově se v něm nachází více zajímavých možností, jak synchronizovat a zálohovat vybraná data. Průvodce by vás měl s nimi seznámit a naučit pracovat. Pokud se tak nestalo nebo chcete něco změnit, klikněte na ikonu disku vedle hodin a vyberte ozubené kolečko a následně klikněte na Předvolby.

Tlačítko Předvolby slouží k nastavení klienta.

První dobrou zprávou je, že připojit si můžete až čtyři Google účty najednou a následně mezi nimi přepínat. Pokud jste tedy uživatel, který má více účtů, klikněte v klientovi vpravo nahoře na ikonu avatara a níže najdete možnost Přidat další účet. Pokud již máte propojeno, tak zde najdete jejich seznam s možností se mezi nimi přepínat.

Výběr složek k zálohování

Nyní je ten pravý čas nastavit zálohování vybraných složek/souborů z počítače. To provedete kliknutím v hlavním okně klienta na odkaz Můj počítač. Na pravé straně následně klikněte na tlačítko Přidat složku. Vyberte tu, kterou budete chtít zálohovat. V dalším kroku zvolte, zda chcete data zálohovat do Disku, nebo rovnou do služby Fotky. Druhou možnost vyberte v případě, že chcete zpřístupnit v této službě fotky a videa. Takto přidejte veškeré složky, které chcete zálohovat v PC.

Nastavení zálohování souborů

Druhá položka slouží k nastavení práce s daty. Máte možnost, zda vybrané složky budou svá data „posílat“ respektive streamovat do cloudu, nebo je zrcadlit. První možnost znamená, že všechna data ve vybraných složkách se přesunou do cloudu a váš počítač slouží jako jednoduchý klient, s možností je vidět a načíst v případě potřeby (stáhnou se, jakmile s nimi budete pracovat). Druhá, tedy zrcadlení, je uloží jak v cloudu, tak ponechá v PC. První má výhodu v tom, že v případě počítače s omezeným diskovým úložištěm nepřicházíte o volné msto. Na druhou stranu, pokud budete offline, nebudete k nim mít přístup.

Soubory lze streamovat nebo zrcadlit.

Existuje tu však i možnost, kdy lze vybrané soubory zpřístupnit také v offline stavu. Tedy pokud vyberete možnost streamovat, tak dodatečně ve složce lze kliknutím pravého tlačítka myši na soubory nastavit Dostupné offline.

Další nastavení, které na vás v klientovi čeká, otevřete ozubeným kolečkem. Zde máte možnost aktivovat funkci, která vás v případě, že budete chtít otevřít a upravit dokument v Microsoft Office, upozorní na to, že na něm již někdo jiný pracuje. Dále lze změnit písmeno jednotky v počítači přidružené Google Disku. Neméně užitečná je volba určující, v jaké kvalitě budete nahrávat fotografie do Google Fotek – v původní kvalitě, nebo komprimované. Dále máte možnost – stejně jako v Microsoft OneDrive nahrávat screenshoty do cloudu a také soubory ve formátu RAW.

Nastavení kvality fotografií pro nahrávání

Poslední volby určují, zda se bude klient startovat s Windows, jaká bude složka pro dočasné soubory, nastavení proxy serveru a definování přenosové šířky pásma. Výhodou je, že pokud si nastavíte zálohování z externích úložišť (připojených prostřednictvím USB), můžete vybrat ty, která se budou ignorovat. Zde potom uvidíte jejich seznam.

Nové možnosti potkají všechny stávající uživatele

Google k novému způsobu ukládání dat do cloudu uvedl, že uživatelé, kteří používají službu Zálohování a Synchronizaci, obdrží v následujících týdnech výzvu, aby přešli na nového klienta Google Disk. Starý způsob budou moci používat tedy dále, ale maximálně do září, kdy přestane fungovat. Protože Google migruje účty postupně, může se vám stát, že nové možnosti v klientovi zatím nenajdete. Proto počkejte, až na vás přijde řada.

Každopádně, nový klient jde správným směrem. Dotahuje a v něčem překonává možnosti konkurenční služby Microsoft OneDrive, která má tu výhodu, že je ve Windows 10 přímo integrována. U vybraných souborů k synchronizaci podobně jako OneDrive navíc umožňuje využívat snadné sdílení.

Integrací získáte další funkce – např. ukládat přílohy z Outlooku.

Stačí na soubor kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat z kontextové nabídky volbu Sdílet pomocí Disku Google. Následně si nastavíte, s kým chcete sdílet a určíte práva (co se souborem mohou dělat) a máte hotovo. Vítáme také možnost ukládat přílohy například z Outlooku přímo do Google Disku. Opět stačí použít kontextové menu.