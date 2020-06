Microsoft nechá na svém portálu upravovat zprávy stroj místo lidí

Automat, využívající systémy strojového učení, má u Microsoftu nahradit asi 50 agenturních zpravodajců. Ti podle serveru deníku Seattle Times půjdou naposledy do práce 30. června.

„Jako všechny společnosti pravidelně vyhodnocujeme naši obchodní činnost,“ uvedl Microsoft v prohlášení. „To může někdy vyústit ve zvýšení investic do některých oblastí a restrukturalizaci jiných. Tato rozhodnutí nevycházejí z nynější pandemie,“ dodala společnost.

Součástí práce zpravodajské produkce je organizace zpráv od spolupracujících mediálních domů či výběr údernějších titulků a lepších ilustračních snímků. To nyní zastávají lidé a nyní má tento úkol převzít automat.

„Už několik měsíců to fungovalo v poloautomatickém režimu, nyní to dostalo zelenou,“ citoval deník jednoho z agenturních pracovníků, jehož smlouva nebyla obnovena. „Je demoralizující pomyslet na to, že stroje nás mohou nahradit, ale tak to je,“ dodal.



Microsoft si však ponechá kmenové novinářské zaměstnance, kteří vykonávají podobnou práci jako agenturní.

Zvádne to automat?

Někteří propuštění novináři upozorňují na to, že umělá inteligence nemusí editorskou práci plně zvládnout, což může skončit vydáváním nevhodných zpráv. „Celou dobu čtu o tom, jak automatizace a umělá inteligence převezmou naši práci. A nyní převzaly mou,“ uvedl podle deníku The Guardian další z propuštěných novinářů.

Portál BBC poznamenal, že Microsoft je jen jednou z řady technologických společností, které s umělou inteligencí pro novinářskou práci experimentují. Další takovou je například Google.

Psaní článků automatem zkoušela již řada jiných organizací v zahraničí jako je Reuters, The New York Times a další. Rozvoj umělé inteligence v této oblasti však přináší i obavy, že by například mohla manipulovat média.

Například v Česku svého času využila automat pro výrobu jednoduchých zpráv z voleb v roce 2018 agentura ČTK.