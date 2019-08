První československé letadlo Bohemia B-5 se stěhovalo z Plzně do Prahy

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Letoun byl téměř zničený po havárii, při níž se v sobotu 17. května 1919 zřítil z přibližně čtyřiceti metrů. Během pádu v troskách zahynul pilotní žák Josef Klíbr, který seděl na předním sedadle dvoumístného stroje. Pilot Rudolf Polanecký na zadním sedadle byl jen lehce zraněný.

V hangáru výrobce „Sdružení Bohemia“ se ihned pustili do opravy zničeného letadla a po šesti týdnech bylo znovu připravené k létání. Bohemia B-5 potom v Plzni létalo při různých příležitostech. Letadlo například zachytil fotograf 6. srpna 1919. kdy vzlétalo ze svého domovského plzeňského letiště k aeroplánu Caproni Ca 33, který potom doprovázelo celý den ve vzduchu.

A 10. srpna 1919 s ním pilot Polanecký odletěl z Plzně na letiště Praha – Kbely, kde sloužilo až do roku 1923. V Praze byl letoun používaný k pořádání komerčních vyhlídkových letů. Za okruh nad letištěm Kbely platili zájemci 80 až 100 korun, let nad Prahou stál 250 až 300 korun. Někdy se stroj vydával i na delší cesty do Mladé Boleslavi nebo Poděbrad. Býval také používaný pro shoz reklamních materiálů.

Širší veřejnosti se letadlo představilo na První letecké výstavě v pražském Klementinu, konané od 12. do 16. listopadu roku 1919. O 99 let později mohli rekonstruovaný letoun Bohemia B-5 obdivovat návštěvníci výstavy ke sto letům republiky na Pražském hradě. Už dříve, v devadesátých letech minulého století, byl motor letounu NAG Wright k vidění v hlavní dopravní hale Národního technického muzea na pražské Letné.

V současné době se rekonstruovaný stroj nachází v místech, kam odletěl právě onoho desátého srpna 1919, tedy na kbelském letišti, respektive ve sbírkách Leteckého muzea, které se zde nachází.

V seriálu Před 100 lety připomínáme obrazem události z domova i ze světa, které se odehrály na den přesně před sto lety. Vzpomínáme na osobnosti z politiky, kultury i sportu. Popisujeme průběh válek, zrod revolucí i formování států. Zachycujeme úspěchy i nezdary klíčových postav historie, objevy a vynálezy.