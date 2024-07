Letecké neštěstí v Čelákovicích si před 100 lety vyžádalo tři mrtvé

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Takto o tragédii referovaly o den později Lidové noviny:

„V Čelákovicích, kam každé neděle odjíždí sta lidí do říčních lázní, přihodilo se velké letecké neštěstí, jež si vyžádalo na životech dosud dvě oběti. Mimo to způsobilo panickou hrůzu. Na koupající se jich bylo v den, kdy na obloze nebylo jediného mráčku, zvláště mnoho. Nedávno byl založen v Praze podnik Aerosport, jehož majitelem je továrník Souček. Tento podnik pořádal zvláště o různých pražských výstavách lety nad Prahou s velkým dopravním čtyřsedadlovým letadlem.“

„Majitel letadla sám nikdy stroj neřídil, ačkoliv byl letec, ale pravidelně se letu zúčastňoval. Tak tomu také bylo včera odpoledne v Čelákovicích. Letadlo startovalo na ostrově U Starého Mlýna, dvakrát se vzneslo a opět hladce přistálo. Byl podniknut i třetí let, stroj řídil pilot Kolínský, kterého doprovázel Souček. Cestující byli dva: Antonín Klika, správce cihelny v Praze 8, a Karla Zemanová, také z Prahy 8.“

„Letadlo se odrazilo od Země a vzlétlo do výše 25 metrů. Narazilo pravým křídlem na vršek topolu a již se střemhlav řítilo k zemi. Motor a předek padly do vody, zadek letadla zůstal na břehu. Sotva se letadlo ocitlo na zemi, ozvala se detonace, vybuchla nádržka s benzínem a stroj byl ve chvíli v plamenech. Cestující byli jako obvykle přivázáni v letadle pásy a nemohli se osvoboditi ihned. Přikročilo se k záchranným pracím. Lékař zjistil, že pilot Kolínský a správce cihelny Klika jsou mrtvi. Pilot asi podlehl popáleninám a ranám. Při pádu Klika nebyl vůbec popálen, spadl do vody, měl proraženou lebku v částech malého mozku a snad také utonul dříve, než bylo možno pro plameny přikročiti k záchraně.“

„Karla Zemanová je těžce popálena na celém těle a nenabyla dosud vědomí, byla dopravena na kliniku profesora Krajbicha. Jiří Souček je popálen na krku, obou rukách a poraněn na obličeji, zejména má uraženou dolní čelist, byl dopraven na kliniku profesora Schloffra. Oba mrtví do márnice v Čelákovicích.“

Před 100 lety nakonec nebyly oběti dvě, jak psaly Lidové noviny, nýbrž tři. O dva dny později zemřela na následky popálenin také cestující Karla Zemanová.

Nutno dodat, že první zpráva v Lidovkách obsahovala dva závažné, ale tehdy pochopitelné nedostatky. Třetí oběť čelákovického neštěstí se totiž nejmenovala Karla Zemanová, ale Karla Ringlhanová, a pilot Kolínský, který také zahynul, byl ve skutečnosti Tomáš Galinovský, mimochodem jeden z prvních pilotů Československých aerolinií.