Primo Levi přežil koncentrák a stal se slavným spisovatelem

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

V roce 1944 byl jako Žid nejprve deportovaný do sběrného tábora v Capri-Fossoli a poté převezený do pracovního tábora Osvětim-Monowitz. Po osvobození ho pronásledovaly výčitky svědomí, že právě on přežil utrpení koncentračního tábora, a sám sobě pokládal otázku, zda to nebylo na úkor jiných. Zemřel 11. dubna roku 1987.

V seriálu Před 100 lety připomínáme obrazem události z domova i ze světa, které se odehrály na den přesně před sto lety. Vzpomínáme na osobnosti z politiky, kultury i sportu. Popisujeme průběh válek, zrod revolucí i formování států. Zachycujeme úspěchy i nezdary klíčových postav historie, objevy a vynálezy.