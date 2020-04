Nejvýkonější 14" notebook na světě. Má procesor od AMD a famózní zpracování

Pod značkou ROG nabízí Asus produkty pro náročné hráče počítačových her. V případě Zephyrus G14 si však nemyslíme, že by jeho uživatel musel být v první řadě hráčem. Je to totiž bytelný, krásně provedený, střízlivě vypadající a opravdu hodně výkonný notebook vhodný i pro každodenní nošení, na kterém si i klidně dobře zahrajete.

Největším lákadlem notebooku pro nás byl zbrusu nový procesor AMD Renoir Ryzen 9 4900HS s novou 7nm architekturou Zen 2, kterou představili na letošním veletrhu CES v Las Vegas. Premiéru si tak v G14 odbylo i dlouho očekávané grafické jádro AMD Radeon RX Vega 8, které má být nejrychlejší integrovanou grafikou současnosti. Asus neponechal nic náhodě, a tak je v notebooku i výkonnější alternativa v podobě samostatné grafické karty GeForce RTX2060 od Nvidie ve verzi MaxQ desing s 6 GB videopaměti.

Začněme tím nejzajímavějším, výkonem integrované grafiky v novince od AMD, nejlépe ve srovnání s nejvýkonnější integrovanou grafikou od Intelu, konkrétněji Iris Plus v procesoru Intel Core i7-1065G7, který jsme na konci loňského roku otestovali v notebooku Acer Swift 5.

Intel Iris Plus (G7) AMD Radeon RX Vega 8 3DMark Time Spy 813 1390 3DMark Night Raid 8 223 14 738 PCMark Extended 3 630 5 436 Cinebench R15 - Open GL 54,8 fps 72,38 GeekBench 4 - Open CL 60 271 49 098 GeekBench 5 - Open CL 9 913 14 309 GeekBench 5 - Vulkan 7 461 17 327 VR Mark Orange Room 1 244 (limit nesplnil) není kompatibilní

V naprosté většině testů ukázal čip od AMD grafice od Intelu záda a leckdy i dost z dálky. Jak ukázal test Time Spy, na hraní náročných her to stále není, zároveň však některé tituly, u kterých by ještě před několika týdny nebylo hraní na integrovaném čipu myslitelné, zvládne více než uspokojivě. Méně náročné či starší hry si zahrajete bez problémů. Je o hodně výkonnější než kupříkladu samostatná Nvidia GeForce MX250.

Na hraní je v ROG Zephyrus G14 samostatná grafika GeForce RTX2060 MaxQ. Té se výkonově dařilo následovně.

GeForce RTX2060 MaxQ 3DMark TimeSpy 6 006 Cinebench R15 - Open GL 99,59 fps Geekbench 4.3 - Open CL 198 853 GeekBench 5.1 - Open CL 70 169 GeekBench 5.1 - Vulcan 50 942 VRMark Orange Room 7 620 (splnil limit) VRMark Cyan Room 5 758 (splnil limit) VRMark Blue Room

1 810 (nesplnil limit)

Samostatná grafická karta má v G14 velmi solidní výkon, troufnout si s ní můžete i na virtuální realitu.

Pozadu rozhodně nezůstává samotné CPU Ryzen 9 4900HS.



Ryzen 9 4900HS PCMark 10 Extended 6 278 Cinebench R15 - CPU 1 629 bodů Geekbench 4.3 CPU single/multi core 5 198 / 26 567 Geekbench 5.1 CPU single/multi core 1 167 / 6 959

Při plném vytížení obou grafik i hlavního procesoru potěší poměrně účinné chlazení, integrovaná grafika dosáhla v maximu 86 °C, samostatná grafika

77 °C a procesor 95 °C, chlazení přitom není tiché, ale z hlediska hlasitosti a frekvenční příjemnosti docela akceptovatelné a sluchátky snadno zamaskovatelné.



Jak je vidět, notebook má spoustu výkonu pro vše, co byste na cestách chtěli dělat. Má přitom velmi přijatelných 1,6 kg. Do nich se vešlo i 8 GB DDR 4 operační paměti, 1TB NVMe SSD úložiště od Intelu, Wi-Fi 6 síťová karta od Intelu, matný displej s rozlišením 2560 x 1440 pixelů bez dotykové vrstvy a akumulátor s kapacitou 77 Wh.

Pochválit musíme kvalitu zvuku, systém se snaží o náznaky hloubek, vokál je výrazný, výšky jsou docela vysoko, na notebook velmi dobré. Povedl se i mikrofon, pro komunikaci není co vytknout. Překvapivě chybí webová kamera, hráčům to nevadí, ti používají kvalitnější externí s možností svobodnější volby úhlu pohledu, ale pro komunikaci na cestách je to škoda.

Velmi příjemným překvapením je výdrž akumulátoru, v úsporném režimu a běžné práci v kancelářských programech a na internetu dosáhne osmi hodin. Zároveň s sebou nemusíte nosit přibalený 180W adaptér, při nízkém vytížení nebo vypnutém stavu lze pomalu dobíjet USB-C nabíječkou, s 65W modelem jsme dosáhli nabíjecího výkonu 20 Wattů.

Závěr

AMD se zcela bezesporu vrátilo mezi procesorovou extraligu a aktuálně nabízí výkonnější čipy než konkurenční Intel. Tomu, co předvedlo APU Renoir Ryzen 9 4900HS v notebooku ROG Zephyrus G14, můžeme zatleskat. Skvělá je i výdrž akumulátoru. Pochválit můžeme matný 2K displej (pro práci venku by mohl mít o trochu větší jasový výkon), čtečku otisku prstů integrovanou ve spouštěcím tlačítku a velmi slušný zvuk. Škoda chybějící webové kamery.

Cena je pochopitelně vysoká, notebook v testované konfiguraci přijde na

52 990 Kč, ale vzhledem k provedení a výkonu vůči ní nemáme větší námitky.