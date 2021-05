Vyzkoušeli jsme první monitor Huawei, zaujme především střídmou elegancí

Monitor dorazil ve velmi kompaktním balení, jeho sestavení je ale dílem okamžiku – kovovou nožičku upevníte připraveným šroubem do kovového, ale plastem potaženého podstavce a zacvaknete do západek na zadní straně monitoru. Celý proces se obejde bez nářadí.

O napájení se stará externí zdroj12V/2A, u testovaného kusu měl ještě americkou koncovku, v distribuci bude pochopitelně evropská. Připojení k počítači zařídí ve většině případů jeden HDMI port, pokud nahrazujete monitor u historického počítače, využijete analogové VGA. Zvuk monitor nijak neřeší, nenajdete na něm ani vestavěné reproduktory, ani výstup na sluchátka.

Ergonomie na stole

Monitor lze naklápět jak směrem nahoru (tedy spodní hrana je blíže uživateli než horní hrana), tak dolů, výškové nastavení není možné. Od desky stolu je to po spodní hranu monitoru 10,5 centimetru, horní hrana byla v mém případě ve výšce očí – 42,5 centimetru nad deskou stolu. Do stran monitor otočíte jedině včetně podstavce.

Šroubky a závity pro případnou montáž VESA držáku na stěnu (100x100 mm) jsou schovány ve výběru, do kterého se jinak zacvakává dodaný podstavec.

Monitor se ovládá čtveřicí nijak neoznačených tlačítek na spodní straně rámečku, jejich význam se promítne až po zobrazení OSD menu. To je přehledné a nabízí základní nastavení, rozšířené možnosti nečekejte. Testovaný kus ještě nebyl lokalizován do češtiny, proto přikládáme fotku v angličtině (do které jsme pomocí AR překladače přepli z čínštiny).



Dobrou zprávou je, že má monitor „flicker free“ podsvětlení a možnost potlačení vyzařování modrého světla, tedy „low blue light“ režim. Obojí je podstatné pro šetření zraku při dlouhé práci, zejména ve večerních hodinách, kdy nadměrná expozice modrým světlem porušuje cirkadiánní (bio)rytmus.

Na běžnou práci

O možnostech využití monitoru rozhodují především parametry zobrazovače. První Huawei dostal do vínku matný 23,8" IPS displej s rozlišením 1920 x 1080 pixelů, obnovovací frekvencí 60 Hz, jasovým výkonem 250 nitů a dobou odezvy 5 ms (bez přesnější specifikace). Monitor pokrývá 72 % NTSC, tedy 99 % sRGB barevného prostoru.

Z toho jasně vyplývá jeho zaměření na běžné domácí použití, studium či kancelářskou práci. Fotografové, grafici a zejména hráči počítačových her se ale porozhlédnou jinde (a samozřejmě odpovídajícím způsobem si připlatí).

Monitor jsem několik dní používal k běžné práci a nenašel jsem nic, co by mně nějak zásadně vadilo, s jedinou výjimkou – displej bych měl rád o pár centimetrů výš. Obraz je příjemný, pozorovací úhly ze všech směrů velmi dobré. Jas monitoru je v celé ploše vyrovnaný.



Závěr

Upřímně, při vstupu na trh jsem čekal, že výrobce nabídne za danou cenu nějaké lákadlo, kterým přitáhne pozornost zákazníků. Třeba USB-C připojení s power delivery. Nebo bezdrátovou nabíječku ve stojanu. Nebo Bluetooth připojení sluchátek. Prostě něco, co v dané cenové kategorii konkurence nenabízí. Huawei se však touto cestou nevydal. AD80HW je prostě jen solidní monitor za dobrou cenu. Ta současná zaváděcí je 3 199 Kč, standardní bude 3 599 Kč, včetně DPH.