Kontaktní čočky s displejem z vás udělají kyborga. Musí je schválit úřady

Částečně jako Terminátor si bude moci připadat uživatel kontaktních čoček Mojo Vision. Pokud tedy jejich vývoj dopadne podle představ jejich tvůrců a výsledek projde i kontrolou FDA.

Vše zatím běží podle plánu. Firma s 85 zaměstnanci prototyp svých čoček, jejichž zobrazovač využívá 14 tisíc bodů na palec, poprvé širší veřejnosti představila v lednu letošního roku na veletrhu CES.

Právě takto vysoké rozlišení je důležité, aby uživatel viděl obraz, který se mu tvoří doslova před oční bulvou. Pokud by bylo rozlišení příliš malé a tím pádem zobrazovací pixely příliš velké, pak by se toho moc nezobrazilo. Celý displej přitom měří napříč 0,5 mm.

Prototyp má zobrazovač umístěný před zorničkou přímo ve středu čočky. Obrazovka je tak malá, že ji oko sotva vidí. Obraz je zaostřen tak, aby se zobrazil na části sítnice v zadní části oka, nazývanou fovea.

Výsledkem je, že se v rámci tzv. rozšířené reality promítají na pozadí reálného světa informace, které displej zobrazuje. Místo náhlavní soupravy nebo helmy s displejem tak nyní firma dostává zobrazovací systém ještě blíže oku.

Mojo Vision tvrdí, že obraz omezí jas vstupující do zorničky o řádově 10 procent, takže neovlivní normální vidění více než typické brýle. Jedním z velkých problémů, který museli vývojáři vyřešit, byla nutnost obraz správně zaostřit.

Běžné postupy zde nefungují, protože se pohybujeme v příliš malém měřítku, kde nepomohou ani jednosložkové mikročočky. Řešení se ukázalo v podobě víceprvkové čočky. Mojo pak celý systém popisuje jako „Femtoprojektor“.

Další zkoumání si vyžádal požadavek, jak zajistit, aby se informace zobrazovaly tam, kde mají, i když se oko hýbe. Tady byla situace o něco jednodušší než v případě, kdy není displej přímo spojen s okem a je tak třeba využít složité zařízení na sledování pohybu očí. Zde stačí čočkám pro zjištění pohybu akcelerometr a gyroskop, podobně jako mobilním telefonům.

Celý nápad kontaktních čoček Mojo Lens vynikne ještě více, pokud si sečteme celou výbavu, kterou musela firma na tak malou plochu dostat. Vedle samotného mikrodispleje je to bezdrátové komunikační rozhraní, obrazový senzor, který ukazuje telefonu, co uživatel vidí v reálném světě, a nakonec i zmíněné senzory pohybu. Do budoucna by mohla přijít i napájecí baterie.

Brýle jako prostředník

Prototyp, který společnost demonstrovala, používá speciální brýle k přenosu energie do celého zařízení a zároveň mu dodává informace na displej v kontaktní čočce. Brýle jsou také zprostředkovatelem komunikace mezi čočkami a telefonem a samozřejmě slouží k ovládání, pokud máte telefon v kapse.



I když se může zdát, že je vše spíše z oblasti vědeckofantastické literatury než reálného světa a firma nabízí vzdušné zámky, jsou zde okolnosti, které ukazují, že se zařízení může dostat na trh.

V lednu na veletrhu představený prototyp byl podle společnosti vyvíjen řadu let a zaměstnanci během vývoje podali kolem stovky patentových přihlášek. Mnohem zajímavější je výčet investorů, kteří do společnosti vložili přes 150 milionů dolarů (cca 3,5 mld. korun). V Mojo Vision jsou zapojeny investiční firmy jako je HP Tech Ventures, Motorola Solutions Venture Capital, Dolby Family Ventures a mnoho dalších.

Firma si již vymyslela i název pro celý ekosystém kolem tohoto zařízení, který nazývá Invisibe Computing (neviditelný počítač). V podstatě každá aplikace, která bude s těmito čočkami spojena, může vysílat svou porci informací. Vše musí být samozřejmě optimalizováno tak, aby to nepřekročilo možnosti displeje.

Zdá se tedy, že vše spěje úspěšně k finálnímu produktu, ale Mojo Vision ještě nemá úplně vyhráno. Podobné kontaktní čočky spadají v USA pod zdravotnické prostředky a musí být schváleny FDA a předepsány lékařem.

Viceprezident společnosti Steve Sinclair pro server ExtremeTech uvedl, že schválení FDA bude posledním bodem celé cesty, než se uvede toto zařízení na trh. Jednou z podmínek je zajištění bezpečnosti při jeho nošení na oku a to znamená napájení celého zařízení 1,5 miliwatty nebo méně.

To bude oříšek především v další fázi projektu, kdy bude chtít společnost místo externího napájení využít baterii přímo v kontaktní čočce.

Chytré čočky pro diabetiky nebo s kamerou

Mojo Vision není jediná společnost, která se zabývá vývojem chytrých kontaktních čoček. Asi nejvíce bylo zatím v této oblasti slyšet o Googlu, který vyvinul kontaktní čočky, které snímají v slzách hladinu glukózy a mohou tak pomáhat diabetikům.

Elektronika na čočce nezakrývá vidění, protože leží mimo zornici a duhovku a je umístěna mezi dvě vrstvy měkkého materiálu, z něhož se čočky vyrábějí.

17. ledna 2014

Vedle toho si společnost Google nechala patentovat nápad s kontaktními čočkami, které mají integrované miniaturní kamerky. Taková čočka má obsahovat ve spodní části integrované mikrokamery. Ty by měly pořizovat snímky doslova mrknutím oka. Osud toho nápadu není jasný i proto, že právě Mojo Lens snímací čipy již obsahují.

Ostatně podobný nápad měla před čtyřmi roky společnost Sony. Ta ve své patentové přihlášce počítá s tím, že fotoaparát integrovaný v čočce dokáže zoomovat, využívat optickou stabilizaci a automaticky ostřit. Patent hovoří i o ovládání, které má zajistit různé mrkání, což si můžeme představit jako mrkací gesta.