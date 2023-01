Fungují tak, jak zrovna potřebujete. HTC má opravdu univerzální VR brýle

Ve světě brýlí pro virtuální realitu existují v podstatě tři typy modelů. Buď to jsou „velká“ zařízení, která musíte se zdrojem (typicky PC) spojovat kabelem pro napájení i přenos dat a která toho sama o sobě moc neumí, nabídnou ovšem díky výpočetnímu výkonu PC i ty nejnáročnější aplikace a hry. Dále tu máme samostatně fungující modely, které mají zabudovaný veškerý hardware i baterii a pro fungování se nepotřebují s ničím spojovat. Třetí kategorií jsou vysoce kompaktní kousky, které se podobají klasickým brýlím (takže je stačí nasadit na nos a není třeba je upevňovat okolo hlavy) a zpravidla nabídnou omezenou funkcionalitu.

První typ je asi nejrozšířenější. Jsou to modely jako HTC Vive Pro 2, HP Reverb G2 nebo Valve Index. Mezi samostatně fungujícími modely s baterií vévodí firma Meta (dřív známá jako Oculus) s modelem Quest 2. Poslední kategorie je celkem nová a spíš experimentální, modely zde mají značky HTC a TCL. Právě firma HTC se nyní pustila do hodně ambiciózního projektu. Brýle HTC Vive XR Elite totiž nabídnou v jednom modelu technicky vzato všechny tři typy konstrukčního využití dohromady a ještě něco navíc.

Vive XR Elite jsou brýle s moderní specifikací. Jejich zobrazovací panely mají jemné rozlišení 4K, obnovovací frekvenci 90 Hz a úhel záběru 110 stupňů. Nadstandardní je třeba možnost využívat brýle i bez klasických dioptrických brýlí, jelikož zde nechybí ani korekce vady zraku. Dále je zde manuální doostření obrazu v závislosti na šířce mezi zornicemi očí (IPD).

Pokud brýle využíváte v kompletní sestavě i s baterií umístěnou na týle hlavy, váží stále poměrně příjemných 645 gramů. Baterie se však dá odpojit a brýle napájet pomocí USB-C kabelu z počítače nebo třeba z powerbanky. V takovém případě si ani zařízení neupevňujete okolo hlavy, nýbrž si je nasadíte jako klasické brýle se dvěma nožičkami. Baterii headsetu, která jej udrží v provozu asi dvě hodiny, lze rovněž vyměnit za náhradní, a to dokonce díky malému záložnímu zdroji bez toho, že byste museli brýle vypínat.

Pro uživatele klasického PCVR, tedy propojení s počítačem, je tu řada možností, jak toho docílit. Brýle můžete s počítačem spojit USB-C kabelem nebo bezdrátově pomocí sítě wi-fi, včetně nejmodernější technologie wi-fi 6E, která zajistí co možná nejrychlejší přenos dat a odezvu. Brýle mohou být rovněž propojeny se smartphonem a využívat jeho obsah. Jelikož jim však chybí vlastní hardware, neumí fungovat zcela samostatně – vždy musí být k něčemu připojené.

Oproti jednodušším sourozencům, jako je například HTC Vive Flow, se však odlišují tím, že nabídnou plné 6DoF sledování pohybu ovladačů v prostoru pomocí čtyř integrovaných širokoúhlých kamer. Co víc, brýle můžete využívat i bez ovladačů, jelikož podporují sledování pohybu samotných rukou. To je něco, na co jsme rozhodně zvědaví, až si budeme moct vyzkoušet v praxi.

Headset se navíc neomezuje pouze na VR a přidává i MR (smíšenou realitu, mixed reality), která prostřednictvím barevné průhledové kamery dokáže kombinovat virtuální svět s tím skutečným. Toto lze využít jak třeba v kompatibilních hrách, tak i pro výukovou činnost či pro práci, kdy brýle dovedou třeba obohatit vaši kancelář o další virtuální obrazovky navíc. Možností je hodně.

Pro propojení s PC můžete využívat knihovnu VR titulů jak z populárního Steamu, tak z nativního Viveportu. V případě propojení s mobilem je zde pak vlastní rozhraní, které se zaměřuje především na zábavní funkce, například sledování filmů a seriálů na velké virtuální obrazovce či hraní klasických her přes streamovací služby.

HTC má i vlastní „metaverzum“ v podobě Viverse. S brýlemi lze totiž zavítat i do vlastního společenského prostoru, který si budete moct upravit a vyzdobit podle vlastního vkusu. Ten bude jednak sloužit jako rozcestník pro spouštění různých aplikací, ale také jako portál do nových světů. Budete se tak moct ve virtuálním světě setkávat s přáteli, pokud je do svého prostoru pozvete.

Viverse je zatím ve vývoji. Podporuje třeba standardy OpenXR i WebXR. Dostupné je skrz širokou škálu zařízení, která disponují podporou webového prohlížeče. Mezi partnery HTC při vývoji patří například společnost VRoid Studios, která se specializuje na vývoj postav a umožnila snadný import Viverse avatarů s využitím otevřeného standardu. Společnost Sketchfab pak stojí za možností bezplatně importovat do virtuálního domova uživatelů nejrůznější 3D objekty.

VR brýle HTC Vive XR Elite je již možné předobjednat na stránkách výrobce a u vybraných partnerů za cenu 34 999 korun. Předpokládá se, že výrobce začne objednávky vyřizovat a odesílat koncem února, konkrétní datum však zatím potvrzeno není. Součástí balení bude headset, dva pohybové ovladače a nabíjecí kolébka pro baterii. Vive XR Elite bude dostupný také firemním zákazníkům a v průběhu roku 2023 společnost odhalí i rozšiřující příslušenství pro sledování pohybu očí a obličeje.