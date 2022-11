Zakladatel Oculusu sestavil helmu, která vás zabije, když zemřete ve hře

Vývojář a propagátor virtuální reality Palmer Luckey zhruba před osmi lety plnil titulky médií po celém světě, dnes už si na něj vzpomene jen málokdo. Prodej jím spoluzaložené společnosti Oculus Rift za tři miliardy dolarů Facebooku z něj udělal jednoho z nejbohatších lidí na světě, následná veřejná podpora prezidenta Donalda Trumpa ovšem jeho popularitu výrazně zkrouhla.

Palmer Luckey na sebe vždy dokázal upozornit.

Pravdou je, že tento poněkud extravagantní podnikatel, který například oblečený v bikinách propagoval mechanickou masturbační ruku (viz náš článek), umí upoutat pozornost. Jeho poslední kousek ovšem překvapil i ty nejotrlejší – vytvořil totiž helmu pro virtuální realitu, do níž je zabudována výbušnina. Vývojáři videoher díky tomu dostávají možnost jejího nositele zabít, pokud zemře jeho virtuální avatar.

Princip je jednoduchý: Nálož, umístěná na pomyslném „čele“ masky je připojena k fotosenzoru, který reaguje na unikátní frekvenci červeného světla. Vývojáři videoher pak mohou potřebný signál velmi snadno integrovat do svých her a aktivovat v případě splnění předem daných podmínek.

Přilba NerveGear, která může svého nositele i zabít, obsahuje totiž výbušninu.

Zařízení nazvané NerveGear samozřejmě není určené pro komerční využití, sám Palmer zmiňuje, že těch věcí, které by se mohly pokazit, je až příliš. Výrobou zařízení chce spíš nastolit nové téma k diskusi. „Myšlenka propojení reálného života s virtuálním avatarem mě vždy fascinovala. Okamžitě tím zvyšujete sázky na maximální úroveň a nutíte lidi zásadně přehodnotit způsob, jakým komunikují s virtuálním světem a hráči v něm. Díky napumpované grafice mohou sice hry vypadat opravdově, ale teprve hrozba vážných následků způsobí, že se budete cítit opravdově vy i všichni ostatní lidé ve hře. To je oblast videoherních mechanik, která nebyla nikdy prozkoumána, a to navzdory dlouhé historii reálných sportů, které se točí kolem podobných sázek,“ píše na svém blogu.

Abychom se jednou nedočkali orpavdového battle royale...

Podobné nápady jsou zpracovávány v umění poměrně běžně, sám Palmer zmiňuje anime Sword Art Online, obdobnou myšlenku zpracovává i kniha a film Battle Royale, ve které se sto lidí pouští do krvavé hry o přežití s tím, že zvítězit může jen jediný. Trochu méně extrémní variantu stejného principu předvádějí někteří youtubeři, když na sebe například během hraní Dark Souls nechají stříkat umělou krev (viz náš článek), případně dostávají elektrické šoky (viz náš článek)

Ano, NeverGear je poněkud extrémní řešení, na druhou stranu vědomí zodpovědnosti za vlastní činy v kyberprostoru je asi ten jediný způsob, jak bojovat s internetovými trolly.