Špičkové brýle pro virtuální realitu od Facebooku jsou tu, cena nepotěší

Společnost Meta, kterou si stále spíše pamatujeme jako Facebook, se už nějakou dobu snaží protlačit svou vizi propojených virtuálních světů („metaverse“), a to poměrně agresivně. Firma prodává vůbec nejlevnější mainstreamový model brýlí pro virtuální realitu (VR), a to Meta Quest 2, který i po nedávném skokovém zdražení stále stojí 400 amerických dolarů, tedy asi deset tisíc korun bez daně. Řešení ostatních výrobců jsou přitom mnohdy i násobně dražší.

Ředitel a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg pro metaverse navrhl také centrální aplikaci Horizon Worlds, což je v podstatě jen daleko rozvinutější koncept, který se už v roce 2003 snažila prodat hra Second Life. Opět je vše primárně o tom, že se s přáteli můžete potkávat ve virtuálním světě, podnikat společně různé aktivity, oblékat svého avatara a podobně... jen tentokrát to děláte s VR helmou na hlavě. Horizon Worlds hraje dál velkou úlohu i s příchodem hardwarových novinek, byť se v posledních dnech začalo proslýchat, že Meta do používání této aplikace musí nutit i vlastní zaměstnance, které to jinak zřejmě moc nebaví.

Meta konferenci Connect zahájila několika softwarovými novinkami pro virtuální realitu, především hrami, které zamíří na platformu Meta Quest. Dočkáme se tak titulů jako Iron Man VR, Among Us VR a pár dalších projektů, o kterých se dozvíme více v budoucnu. Rovněž se majitelé modelu Quest 2 dočkají fitness sady s otíratelným polštářkem na obličej a praktickými poutky pro ovladače.

Hvězdou večera pak byla novinka Meta Quest Pro, na kterou už loni Meta lákala, tehdy však ještě s neurčitým kódovým označením Cambria. Jde o po všech stránkách vylepšený model, který navíc umí lépe pracovat se smíšenou realitou, jež propojuje obsah z virtuální reality se skutečným světem. Ale o tom víc až za chvíli.

Meta Quest Pro se už na první pohled snaží přepsat definici brýlí pro VR. Modul s optikou a displeji před očima už není vůbec tak vyboulený, jak tomu bylo u dosavadních modelů. Výrobce toho docílil pomocí zcela nového typu optických čoček, které nepotřebují mít tolik místa mezi nimi samotnými a displeji. LCD obrazovky modelu Quest Pro jsou navíc nově menší, rozlišení se pak nepatrně zvýšilo na 1 800 × 1 920 pixelů na oko.

Meta se chlubí, že model Quest Pro nabídne větší úhel záběru než Quest 2, a zároveň také dosahuje lepšího podání barev a kontrastu obrazu. Displeje mají stále obnovovací frekvenci 90 Hz. Brýle jsou však v základu dělané hlavně na smíšenou realitu, a proto propouštějí kvůli svému tvaru více okolního světla, především zespodu očí. Abyste si okolo očí správně „zatemnili“ pro klasický VR požitek, je třeba si dokoupit speciální nástavec za 50 dolarů (asi 1 250 korun). Zaostření obrazu je řešeno přes manuální posuvník pro vzdálenost mezi zornicemi očí (IPD) mezi 55 a 75 mm.

Pokud chcete zůstat u smíšené reality, brýle se primárně opírají o vaše temeno, kde je umístěná baterie a čelo. Díky tomu se vám tak částečně zachová periferní vidění. Samotný obraz pak přenáší na displej trojice čelních kamerek. Po stránce senzorů se mimochodem Meta opravdu předvedla. Abyste mohli věrně rozpohybovat svého virtuálního avatara, snímají brýle nejenom pohyb vašich očí a úst (to zajišťuje celkem pět senzorů), ale také celého těla, včetně rukou a nohou. Zuckerberg slíbil, že věrně vypadající a pohybující se postavičky budou virtuální světy brázdit už příští rok.

Brýle pohání nový procesor Snapdragon XR2+ společně s 12 GB operační paměti. Meta se chlubí, že tento čip je o 50 % výkonnější než model v Questu 2 a zároveň nabízí i efektivnější odvod tepla. Úložiště pro data je 256GB. O výdrž se pak stará dvojice baterií v modulu na zátylku, které zároveň slouží pro vyvažování hmotnosti zařízení na hlavě. Výrobce tvrdí, že na jedno nabití vydrží model Quest Pro asi dvě hodiny v provozu v závislosti na dané aplikaci. Abyste však měli brýle vždy připravené k používání, dostanete i speciální dokovací stanici, ve které si nabijete brýle a ovladače.

Dvojice ovladačů (Touch Pro) se také dočkala vylepšení, nově je v každém zabudovaná trojice senzorů pro sledování pohybu a polohy, takže se už nemusíte bát toho, že se vám ztratí z dohledu. Zlepšena byla také haptická odezva, a dokonce podporují i nástavce jako třeba stylus, abyste s ovladač mohli využívat zároveň třeba jako pero ve virtuálním světě.

Co všechno nové můžete v modelu Quest Pro využít? Meta oznámila partnerství s Microsoftem, který do virtuálního světa přinese jednak propojení s videokonferenčním nástrojem Teams, a jednak známou kancelářskou sadu Office 365. Právě s nimi budete moci pracovat ve smíšené realitě, tedy u vlastního stolu, ovšem třeba s několika virtuálními obrazovkami před sebou.

Obecně se Quest Pro hodně profiluje jako nástroj pro týmovou práci, díky kterému budou firmy moci lépe pořádat různé virtuální porady a zaměstnanci budou moci i na dálku spolupracovat na projektech, jako by byli všichni v jedné místnosti. Je ovšem otázkou, nakolik budou firmy ochotné takové novinky zkoušet a nakupovat kvůli tomu poměrně drahé VR brýle.

Další zajímavé využití je pak třeba při hraní, což Meta ukázala na vysoce populárním titulu Beat Saber, který stvořili čeští vývojáři. Rozhraní hry se nyní věrně přesune do prostoru okolo vás, takže si užijete rytmické sekání do virtuálních kostek třeba přímo ve vlastní kanceláři, obývacím pokoji nebo na zahradě.

Meta Quest Pro každopádně nebude nic levného. Doporučená cena činí 1 499 amerických dolarů, tedy 38 tisíc korun bez daně. Česko navíc stále nepatří do seznamu zemí, kde se brýle dají sehnat oficiálně, takže si je zájemci opět budou muset buď pořídit v zahraničí, nebo se spolehnout na neoficiální přeprodej. V prodej na vybraných trzích bude od 25. října.

Na závěr konference ještě Mark Zuckerberg nastínil vývoj v oblasti rozšířené reality, pro kterou také chystá model chytrých brýlí. Prototyp sice neukázal, nicméně nadšeně popsal, jak nám taková věc umožní lépe interagovat s okolním světem a jak se zlepšil vývoj ovládání pomocí gest ruky, které snímá speciální náramek se senzory. Víc se snad dozvíme příští rok.