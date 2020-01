Intel ukázal svou první neintegrovanou grafiku DG1. Podrobnosti tajil

O tom, že se Intel chystá vstoupit na trh neintegrovaných grafických karet, se hovoří již nějakou dobu. Dokonce se kvůli tomu spojil se svým rivalem na trhu procesorů, společností AMD.

Cílem bylo vyvinout grafickou kartu, která bude umět lépe spolupracovat s procesorem, což se může projevit v celkovém snížení spotřeby systému, případně v lepším využití prostředků a tím pádem i zvýšení výkonu.

Nyní se Intel na veletrhu CES pochlubil první ukázkou připravované grafické karty, která nese označení DG1. Byla to opravdu jen krátká ochutnávka na konci prezentace novinek, kdy viceprezidentka Intelu Lisa Pearceová ukázala na velkém plátně název novinky a čtyři marketingové slogany, které s ní souvisejí. Pak na pár sekund ukázala hru Destiny 2, která běžela na notebooku, aniž by se novináři dozvěděli cokoliv o nastavení nebo porovnání výkonu.

Vtipné bylo, že se Pearceová na pódiu již v podstatě loučila s hlavním řečníkem, když si oba vzpomněli právě na tuto grafiku. Doufejme tedy, že to nenaznačilo váhu, jakou Intel novému projektu přikládá.

Integrovaná grafika v diskrétním hávu

Přes tuto velice stručnou ukázku se však objevily některé informace, které nám poodhalují, co se pod zkratkou DG1 skrývá. Podle serveru Tom’s Hardware vychází tato grafika z integrovaného grafického čipu Xe.

Nový procesor Intelu s architekturou Tiger Lake

Ten je součástí připravované nové generace procesorů, které budou vyráběny 10nm technologií a jejichž architektura ponese název Tiger Lake.

Mohlo by to znamenat, že DG1 bude jen jiná verze integrovaného grafického čipu a nebude se s ní počítat jako se samostatnou grafickou kartou, ale bude z ní spíš rozšíření integrované grafiky, kterážto kombinace by následně měla přinést úsporu místa na samotném procesoru a lepší možnost odvodu tepla.

Vyplývalo by to i z předchozího prohlášení firmy. „Novinka umožňuje přidávat nové funkce, vytvářet nové rozvržení desek, zkoumat nová řešení chlazení nebo prodloužit životnost baterie,“ tvrdil tehdy Intel ve zprávě.

Zajímavé, ale neověřené zprávy přicházejí také z úniku informací o tomto čipu, který se objevil na Twitteru organizace Eurasian Economic Union. Ukazuje technické informace z vývojářského kitu označeného jako „DG1 External FRD1 96EU Accessory Kit“.

A vyplývá z něj, že tento čip má stejný počet výpočetních jednotek jako jeho integrovaná varianta. Konkrétně 96, což je mimochodem o 32 víc, než využívá současná integrovaná grafika v čipech s architekturou Ice Lake.