Březnový projekt WikiGap chce, aby se na Wikipedii objevilo víc žen

Podle některých statistik je žen mezi editory Wikipedie pravděpodobně jen 9 procent. Březnová iniciativa WikiGap se to snaží změnit.

Jen jedna z pěti biografií je o ženě

Největší internetová encyklopedie na světě letos v lednu oslavila 20 let své existence. Ale i v roce 2021 je genderová vyváženost na ní v nedohlednu. Tvůrci Wikipedie jsou z drtivé většiny muži, což pravděpodobně souvisí i s tím, že je celosvětově jen 19 % všech biografií na této internetové encyklopedii o ženách a chybí zde mnoho ženských témat.

Proč tomu tak je? „Wikipedie byla od svého vzniku mimo jiné technickou disciplínou – editovalo se v kódu, takže editor musel získat také tyto dovednosti. Ve zbytku bych nerada zabíhala do stereotypů, ale řada editorů věnuje této své dobrovolnické činnosti čas každodenně, a i to bude důvod, proč největší počet editorů jsou mladí muži,“ vysvětluje si situaci Klára Joklová, výkonná ředitelka spolku Wikimedia Česká republika.

Dalším důvodem by podle ní mohlo být ne zcela přívětivé prostředí. Běžným řešením nejasností na Wikipedii totiž bývá argumentační spor mezi editory, který může v anonymním prostředí působit značně neosobně.

„I proto ale Wikipedie potřebuje pestrou komunitu s nejrůznějšími osobními a životními zkušenostmi, ženy samozřejmě nevyjímaje. Jen tak může být pokryta paleta mnohem širších témat a argumentů. Nepoměr se liší jazyk od jazyku, Češi na tom nejsou nejhůř,“ dodává Joklová.

Velšská Wikipedie je nejvyváženější

Ačkoli je problematika genderové nevyváženosti na Wikipedii globální záležitostí, některé jazykové verze jsou na tom s nepoměrem ženských a mužských biografií hůř než jiné. Česká Wikipedie má například 17,3 % ženských biografií, zatímco ukrajinská 16,4 %, slovenská 14,7 % a běloruská 11,1 %. Nejhůř je na tom tádžická s pouhými 3,1 % článků o ženách.

Jediná jazyková verze Wikipedie, které se aktuálně daří dosahovat genderové vyváženosti, je velšská. Z celkového počtu 25 tisíc článků je zde 50,3 % o ženách.

Překvapivé je, že ani v zemích, jako je například Švédsko, které se od roku 2006 neumístilo v žebříčku Global Gender Gap Report na horším než čtvrtém místě, není poměr o moc lepší. Aktuálně má švédská Wikipedie 21,4 % ženských biografií.

Právě ve Švédsku vznikla v roce 2018 iniciativa WikiGap, v rámci které švédská pobočka Wikimedia foundation podporuje tvorbu Wikipedie ženami a o ženách. Dnes je WikiGap výzvou celosvětového rozměru, ke které se přidal i spolek Wikimedia ČR.

Editační maratony probíhají letos online

Tradiční editační maratony, v rámci kterých se sejdou na jednom místě desítky lidí a editují na Wikipedii tematické články, se bohužel letos kvůli pandemické situaci nemohou konat v tradiční podobě. Po celém světě ale proběhnou desítky událostí online.

Spolek Wikimedia ČR pořádá ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických v Praze a Švédským velvyslanectvím v Praze dvě online události. Jedna proběhla 8. března a druhá je naplánovaná na 20. března. Ředitelka Wikimedia ČR říká, že přihlásit se může úplně každý: „Nemusíte mít žádné předchozí zkušenosti s editováním Wikipedie. Důležité je vybrat si téma blízké vašim zálibám. Naše lektorky a lektoři vám pomohou s prvními kroky.“

Současně probíhá měsíc trvající výzva (od 8. 3. do 8. 4.) k psaní článků o ženách a ženských tématech. Můžete si vybrat osobnost žijící nebo nežijící – vědkyni, umělkyni, političku… zkrátka jakoukoliv ženu, která by měla být na Wikipedii k nalezení. Tipy na významné ženy, jejichž články ještě čekají na napsání, si můžete prohlédnout na Wikipedii.

Naučme ženy editovat

Je jasné, že poměr žen a mužů na Wikipedii jednoměsíční iniciativa nezvrátí. Konec konců toho si je vědom i spolek, který ji pořádá.

„Myslím, že řada žen vůbec netuší, že by mohla editovat, a tato akce má otevírat prostor pro první zkušenost s Wikipedií v přátelském prostředí. Jsem přesvědčena o tom, že výzva – podívejte se, zda nechybí vaše téma na Wikipedii – je ve spojitosti s ženským pohledem jasnější a uchopitelná,“ vysvětluje Klára Joklová.

Zároveň popírá, že by šlo o jakousi kvótu, jak podobné feministicky laděné iniciativy bývají často vnímány.

„Rozhodně nám nejde o žádnou „kvótu“, ani samotný poměr článků o významných ženách a mužích nemusí být stejný, ale ženy na Wikipedii chybí a my jim to chceme říci. Potřebujeme ženy do samotného prostoru Wikipedie, pro pestrost pokrývaných témat, které přináší každý jednotlivý editor. Píšeme největší online encyklopedii, autorky by neměly chybět,“ vysvětluje Joklová.